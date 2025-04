Durva váddal illetik Szoboszlai Dominikot Angliában – nem érdekelte a meccs?

Tavaly szeptember óta és 26 veretlen meccs után először kapott ki a Liverpool a Premier League-ben, miután Arne Slot csapata meglepetésre 3-2-re alulmaradt a középmezőnyhöz tartozó Fulham otthonában. Szoboszlai Dominik a 42. tétmeccsén lépett pályára klubjában ebben az idényben, ezúttal is a Liverpool kezdőjében kapott helyet, ám 3-1-es hátránynál az első cserék között jött le a pályáról már az 55. percben.

Szoboszlai Dominik kemény kritikákat kapott Angliában. Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Kár lenne tagadni, a legtöbb Liverpool-játékoshoz hasonlóan Szoboszlainak sem volt jó meccse, a Sofascore 6,1-es értékelést adott neki, végül ennél rosszabb osztályzatot (6) csak Andy Robertson kapott a Liverpoolból, akinek a lelkén száradt az egyik bekapott gól. A statisztikai oldal szerint a magyar középpályás 34-szer avatkozott játékba, 79 százalékos pontossággal passzolt, két lövéskísérlete volt, egy nem talált kaput, egyet blokkoltak, nyolcszor vesztett labdát és egy hibája után lövéshez jutott az ellenfél.

Az angol média kemény Szoboszlai Dominikkal

A számoknál is maróbbak a szavak, amelyekkel a különböző angol médiumok leírták Szoboszlai játékát. Mielőtt szemlézzük ezeket, fontos hozzátenni, hogy a többi Liverpool-játékos is kapott hideget-meleget, de ez nem is meglepetés egy ilyen gyenge produkció és vereség után. Az viszont első olvasásra is túlmegy egy határon, hogy a neki a legrosszabb, hármas osztályzatot adó angol lap azzal vádolta Szoboszlait, hogy mintha érdektelenül játszott volna. Ez nyilvánvalóan nem igaz.

Szoboszlai Dominik értékelései az angol médiában (zárójelben az osztályzatok):

Anfieldindex.com: A magyar játékos nem tudta megmutatni a gyenge első félidőben azt az erőt és elszántságot, amely gyakran a nevéhez fűződik. A szünet után az egykori RB Leipzig-játékos fáradtnak tűnt, és lecserélték. (5)

Yahoo.com: A második félidő kezdete után 10 percen belül lecserélték. A magyar játékos is messze elmaradt a tőle megszokott szinttől, és kevés helyzetet tudott kialakítani a támadó harmadban. (5)

Goal.com: Nem tudott semmilyen hatást gyakorolni a mérkőzésre, és korán lecserélték. (4)

Thisisanfield.com: Sokat futott, de ezenkívül nem nyújtott sokat. Több passza is pontatlan volt, és támadásban sem vett részt kellőképpen ahhoz képest, hogy milyen poszton játszott. Nem volt meglepő, hogy Elliott váltotta le. (5)

Liverpoolecho.co.uk: Most is sokat futott, mint mindig, de többnyire az események után érkezett a helyszínre. Nem játszott jól. Lecserélték. (3)

Sportsdunia.com: Szoboszlai szinte észrevehetetlen volt az egész meccsen, ami nem jellemző rá. Úgy tűnt, mintha a Liverpool motorját ezúttal nem érdekelte volna a meccs. A magyar játékost lecserélték az 55. percben. (5)

Express.co.uk: Rengeteg erőfeszítés a középpályán, kevés eredménnyel. Senkit sem lepett meg, hogy 55 perc elteltével Harvey Elliott váltotta. (5)

Hogyan hat ez a vereség a Liverpool bajnoki esélyeire?

Nem tudta kihasználni az Arsenal szombati botlását a Liverpool, a nagy rivális hiába játszott 1-1-et az Evertonnal és veszített fontos pontokat, Szoboszlaiék nem tudták tovább növeli az előnyüket az első helyen. Így is 11 pont a Liverpool előnye a második helyezett Arsenal előtt, és már túl vagyunk a 31. fordulón is.

Már csak hét forduló van hátra, matematikailag még nem dőlt el a bajnoki cím, de gyakorlatilag a Fulham elleni vereség ellenére is nehéz elképzelni, hogy a Liverpool ne legyen aranyérmes idén a Premier League-ben.