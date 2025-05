Már az esti meccse előtt nagyszerű hírt kapott a magyar jégkorong-válogatott

A gól nélküli első harmadot követően „kinyílt a gólzsák”", a tengerentúliak nyolc perc alatt négyszer voltak eredményesek, és még a szünet előtt szinte nullszögből újabb találat esett. Az utolsó húsz percben az amerikai jégkorong-válogatott már csak egyszer talált be, a kazahok pedig az utolsó percben, emberhátrányban ütötték a becsületgóljukat.

A kazahok két harmadot is döntetlennel zártak az amerikaiak ellen, de így is a kiesés szélére kerültek a jégkorong-világbajnokságon. Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Claus Fisker

Svájc keddi sikere magyar bennmaradást ér a jégkorong-világbajnokságon

Amennyiben Kazahsztán nem szerez több pontot (azaz kedden Svájc rendes játékidőben győz a közép-ázsiaiak ellen), akkor Magyarország biztosan megelőzi az általa legyőzött csapatot. Ugyanis ha esetleg a magyarok is maradnak 3 pontosak, akkor körbeverés nem alakulhat már ki, és az egymás elleni eredmény Hári Jánoséknak kedvez.

A Bors is megjegyezte, hogy Svájc keddi sikere esetén tehát Majoross Gergely együttese akkor is bennmarad az elitben, ha vasárnap este Svájc, majd hétfőn (szintén 20.20-tól) Norvégia ellen is vereséget szenved. A magyarok hétfői győzelme ugyanakkor a kazahokat is bent tartaná az élvonalban.