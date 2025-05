Csúcshoki Budapesten: Kanada világsztárokkal érkezik hozzánk

Egyelőre 27 magyar játékos küzd azért, hogy ott lehessen a május 10-én, szombaton kezdődő A-csoportos jégkorong-világbajnokságon. Az utolsó keretszűkítés is hamarosan esedékes lesz, hiszen a vb-n 25 hokis szerepelhet a magyar válogatott keretében. Május 6-án kedden este a budapesti MVM Dome-ban jön az utolsó felkészülési mérkőzés, amelyet a mieink a kanadai jégkorong-válogatott ellen vívnak majd. A 2024-es világbajnokságon negyedik helyen végzett kanadai csapat játéka most is óriási esemény lesz a magyar válogatott életében.

A 2024-es magyar csapat, amely Kanada ellen lépett jégre Budapesten

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A kanadai jégkorong-válogatott ellen nem reális a magyar győzelem

A Majoross Gergely szövetségi kapitány által vezetett nemzeti együttes komoly felkészülési mérkőzéseken van túl. Az eredmények sem voltak rosszak, hiszen az ellenfelek szintén az A-csoportos vb-mezőny tagjai. A felkészülési összecsapások a következőképpen alakultak:

Április 10. Magyarország–Ausztria 4-2

Április 11. Magyarország–Ausztria 5-1

Április 18. Magyarország–Norvégia 5-3

Április 19. Magyarország–Norvégia 2-0

Április 25. Magyarország–Dánia 2-6

Április 26. Magyarország–Dánia 4-2

Május 2. Magyarország–Szlovénia 2-4

Az eddig lejátszott hét felkészülési mérkőzésen öt magyar győzelem született tehát, ha Kanada ellen jönne a hatodik, az tényleg világszenzáció lenne.

Mi vár ránk a világbajnokságon?

A magyar válogatott a dániai Herningben játssza majd a világbajnoki csoportmérkőzéseket. A cél nem lehet más, mint a kiesés elkerülése. Csoportunkban sorrendben Németország, az Egyesült Államok, Kazahsztán, Csehország, Dánia, Svájc és Norvégia ellen lépünk jégre. Amint látható, az előkészületi összecsapások során a norvégokat kétszer vertük meg, a dánokat egyszer.

Varga Balázs (j) és Sebők Balázs (j2), valamint a kanadai Ridly Greig (b) a magyar és a kanadai jégkorong-válogatott tagjai 2024-ben Budapesten

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A hazai jégen játszó Dánia ellen valószínűleg teljesen más lesz a meccskép, mint ami a magyarországi edzőmérkőzéseken volt. A németek, az amerikaiak, a svájciak és a csehek verhetetlennek tűnnek a számunkra.

Éppen ezért a kazahok, a dánok és a norvégok elleni mérkőzések tűnnek kulcsfontosságúnak.

A nyolcas csoport első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik, vagyis a fenti ellenfelek közül egyetlen riválist kell megelőzni a bennmaradáshoz.

Három év, három meccs Kanada ellen

Előbb azonban itt van még a keddi párharc Kanada ellen. Két évvel ezelőtt, amikor hokiválogatottunk a tamperei világbajnokságra készült, szintén Kanada ellen mérkőztünk meg az MVM Dome-ban. Az akkori szenzációs hangulatú összecsapáson a kanadai csapat 5-2-re nyert. 2024-ben is összejött a budapesti randevú: akkor 4-0-ra győztek a tengerentúliak.

Hogy mi lesz most?

Ez nagyban függ attól, hogy a kanadai csapat – amely a magyarokkal karöltve szerdán utazik el a vb-re – mennyire teszi oda magát ellenünk.

Abban semmi kétség nincs, hogy ők az esélyesek, de azért jó lenne kicsit megrángatni az oroszlán bajszát.

Világsztárok érkeznek Budapestre

Az viszont teljesen biztos, hogy a végeredménytől függetlenül a magyar közönségnek nagy sportélményben lesz része, hiszen a kanadai csapat NHL-es sztárokkal érkezik Budapestre. A legnagyobb név Ryan O’Reilly, aki jelenleg a Nashville-t erősíti, de megfordult a Coloradóban, a Torontóban, a Buffalóban és a St. Louisban – utóbbival ráadásul 2019-ben megnyerte a Stanley-kupát.

Hatszor szerepelt világbajnokságon, ezeken két aranyérmet nyert a kanadai csapat tagjaként.

Brandon Montour szintén olyan játékos, aki nyert már Stanley Kupát. Tavaly a Floridával bizonyult a legjobbnak, de aztán otthagyta csapatát és a Seattle-ben kötött ki. A kanadai csapat névsorát böngészve az is kiderül, hogy ebben a keretben MacKenzie Weegar is ott szerepel, aki a 2023-as tamperei világbajnokságon nyert aranyérmet.

A tavalyi Magyarország–Kanada mérkőzés összefoglalója: