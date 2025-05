A „jól fizetett” Kassai Viktor és a magyar VAR-szakértő miatt áll a bál

A világ legjobb játékvezetőjének megválasztott, 2011-ben Bajnokok Ligája-döntőt is vezető Kassai Viktor a visszavonulása óta külföldön kamatoztatja a szakértelmét: volt Oroszországban és Bulgáriában is a játékvezetők főnöke, 2023 nyara óta pedig Ausztriában technikai igazgató, így hozzá tartoznak a videóbírós esetek. Nem véletlen, hogy korábbi asszisztense, Ring György itt is mellette dolgozik, ő a VAR-menedzser az osztrák Bundesligában. Most a magyar páros munkája ellen kelt ki az osztrák Laola1.at oldal.

Kassai Viktor és a VAR – Ausztriában kritizálták a munkáját (Fotó: AFP/Gabriel Bouys)

Azt írják, hogy az osztrák Bundesliga hajrájához közeledve egyre több kritika és vita éri a játékvezetők, illetve a videobírók (VAR) munkáját.

„Nemcsak a bírók, hanem az úgynevezett tévészobában ülő felelősök és az Osztrák Labdarúgó-szövetség (ÖFB) által a játékvezetők irányítására kinevezett, jól fizetett magyar szakértők – Kassai Viktor (technikai igazgató) és Ring György (VAR-menedzser) – munkája is kritika tárgya” – szögezi le a cikk szerzője.

A lap állítása szerint alig telt el egyetlen forduló is anélkül, hogy ne robbantak volna ki viták a bírói döntések, a VAR-beavatkozások és azok magyarázatai miatt. Állítólag több, névtelenséget kérő szakértő szerint már hetek óta zavaró, hogy milyen jeleneteket választanak ki és azokat hogyan elemzik.

A bírók, asszisztensek és megfigyelők hetente kapnak elemzett videókat, de nincs következetes irányelv az elemzésben sem. Erről több, egymástól független forrás is beszámolt a lapnak.

Kassai Viktor és Ring György leváltását lengették be

Itt nem áll meg az osztrák cikk, amelynek a végén ugyanis Kassai Viktor és Ring György távozásának a lehetőségét lengetik be. A klubvezetők egyre elégedetlenebbek a játékvezetőkkel, és a szezon után állítólag változtatásokat szeretnének elérni a szövetségen belül, ami Kassai és Ring leváltását is jelentheti.

A lap szerint Kassai eddig gyenge magyarázatokat adott a kritikákra, majd felteszi a kérdést: