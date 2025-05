Jokicsék megmutatták, hogy ki az úr a háznál, esélyt sem adtak ellenfelüknek a sorsdöntő meccsen

A csütörtöki játéknapon a Los Angeles Clippers 111-105-re verte otthon a Denver Nuggetset, ezzel összesítésben 3-3-ra egyenlített. A los angelesi alakulat óriási küzdve harcolta ki a hetedik meccset. James Harden 28 ponttal, 6 lepattanóval és 8 gólpasszal zárt, Kawhi Leonard 27 pontot, 10 lepattanót, és 5 gólpasszt produkált, Norman Powell is hatékony volt, ő 24 pontot tett hozzá a győzelemhez. A túloldalon Nikola Jokics 25 pontja mellé 7 lepattanót és 8 gólpasszt tett be a közösbe, de a második félidőbe nagyon eltűnt az MVP-címre is esélyes szerb óriás. Csapattársa, Jamal Murray 21 ponttal és 8 gólpasszal segítette a Denvert, de most nem volt esélyük megnyerni a szoros végjátékot. Így Denverben dőlt el a párharc vasárnap hajnalban.

A Denver Nuggets és a Los Angeles Clippers játékosai a mindent eldöntő hetedik mérkőzés feldobásánál. Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lassan kezdett a Denver

A Clippers tulajdonosa, a Microsoft korábbi első embere Steve Balmer 120 jegyet vett a los angelesi szurkolóknak közel a Denver kispadjához, hogy idegenben buzdítsák szeretett csapatát. Talán emiatt is picit álmosan kezdett a hazai pályán játszó Denver Nuggets, a coloradói együttes első öt pontját Christian Braun szerezte. A sort Aaron Gordon zsákolása törte meg, de még így sem tudott vezetést szerezni a Denver. A Derrick Jones vezette vendégek lendületét Nikola Jokics és Jamal Murra büntetői után Michael Porter Jr. triplája törte meg, az első negyed felénél két ponttal vezetett a Nuggets.

Az első negyed utolsó egy percéhez érve Bogdan Bogdanovic és Ivica Zubac kosaraival ötpontos vezetésre tett szert a vendég Los Angeles Clippers. A hazaik legjobb Nikola Jokics ekkor még csak büntetőkből volt eredményes, de az öt rontott dobása mellett 6 gólpasszt azért kiosztott a szerbek klasszis kosarasa. Jól működőtt a vendégek védekezése.

A Clippers játékosai a második negyed feléhez közeledve már 7 (!) blokkot osztottak ki a Denvernek.

A franciák veteránja Nicolas Batum egyedül háromszor akadályozta meg a hazaiak kosárszerzési kísérleteit.

A Los Angeles Clippers játékosai remekül védekeztek a Denver ellen az első negyedben. Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ennek ellenére a Denver a padról beszálló Russell Westbrook és Peyton Watsonnak kosarainak köszönhetően három ponttal vezetett a vendégek időkérése előtt. Jokics első mezőnykosara egy hárompontos volt, majd a nagy kedvvel játszó Christian Braun pillanatai következtek, a hátvéd már a tizenegyedik pontját szerezte. Nem adta fel a Clippers, James Harden és Norman Powell révén újra lőtávolba kerültek a vendégek, de ez csak pillanatnyi fellángolás volt. Az extázisban játszó Westbrook és a vendégek horvát centerének Ivica Zubacnak egy hatalmas blokkot kiosztó Nikola Jokic vezette Nuggets 11 pontos előnyre tett szert az első félidő végén.

Esélyt sem kapott a Clippers

A harmadik negyed elején sem lassított a Denver, Jokics passzából az ekkor 14 pontos Christian Braun talált be a hárompontos vonalon túlról, így már 15 ponttal vezettek a hazaiak. Sőt, Michael Porter Jr. triplái után már 23 ponttal vezetett a Denver Nuggets a mindent eldöntő hetedik meccsen. A vendégek teljesen tanácstalannak tűntek a Nuggets kemény, fizikális védekezésével szemben, a hazaiak ráadásul sziporkáztak támadásban, s Christian Braun és Aaron Gordon csodálatos összjátéka után egy látványos kosarat is szereztek.

A Denver tizenhat ponttal szerzett többet a harmadik negyedben mint a Clippers, így megnyugtató 27 pontos előnnyel várhatták az utolsó játékrészt.

A negyedik negyedben az addig csendes Jamal Murray is két elképesztően nagy dobásával már harminc pont fölé hízott a különbség.

Az utolsó percekben már minden lényeges kérdés eldőlt. A vártnál könnyebben aratott győzelmet a Denver Nuggets, amely 120-101-re nyert, s összesítésben 4-3-re nyerte a párharcot.

A hazaiak legjobbja a 21 pontot, 5 lepattanót, 4 gólpasszt szerző Christian Braun volt. Mellette a 22 pontos Aaron Gordon és 16 pontot dobó Russell Westbrook húzta a hazaiak szekerét. Nikola Jokics a vártnál szolidabb teljesítményt nyújtott: a szerb center 16 pontja mellé 10 lepattanót, 8 gólpasszt, és 3 blokkot tett be a közösbe. A következő körben a Denver Nuggets a ligaelső Oklahoma City Thunderrel mérkőzik meg majd.