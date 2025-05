Nem tudott csodát tenni a Ferencváros

Bár hivatalosan a a bajoki döntőbe jutás volt a tétje a férfikézilabda NB I 25., utolsó előtti fordulójában, az Elek Gyula Arénában rendezett Ferencváros–OTP Bank-Pick Szeged mérkőzésnek, azt azonban mindenki tudta, hogy ez csupán játék a számokkal. Ahhoz, hogy ebben a kiírásban megszakadjon a Veszprém–Szeged bajnoki döntők sorozata, kisebb csoda is szükségeltetett. A Fradi döntőjéhez a Szeged és a NEKA ellen is két pont megszerzése kellett, emellett a Szegednek a Fradi után jövő szombaton a Komló elleni hazai meccsét is buknia kellett.

Az első félidőben még nagy volt a küzdelem a Fradi és a Szeged között, a meccs vége már sima volt. Fotó: Délmagyarország

Az első félidőt szorossá tette a Fradi

Bár az elején gyorsan háromgólos előnybe került a Szeged, de a Fradi hamar visszajött szoros állásra. A félidő második felében két gólnál távolabb nem engedték ellenfelüket a hazaiak, sőt ha jobban koncentrálnak és pontosabban játszanak a zöld-fehér játékosok, akár egyenlíthettek is volna. A 17-16-os szegedi vezetésről induló második játékrészben a vendégek nagyon gyorsan visszaállították a háromgólos előnyüket, és most nem is kótyavetyélték azt el. A 40. percben már öt gól volt a két csapat között, és úgy tűnt, hogy ez a távolság mindkét félnek megfelelő, érezhetően visszavettek a tempóból. Egy-egy szép megoldás szórakoztatta a nézőket, akik becsülettel végigszurkolták a hatvan percet, ami 40-32-es szegedi sikerrel zárult.

Az OTP Bank-Pick Szeged ezzel a győzelemmel matematikailag is biztosította helyét a bajnoki döntőben, ahol a Veszprém lesz az ellenfele, a Ferencváros pedig bronzéremmel zárta a szezont. A bajnokság alapszakaszából még egy forduló van hátra, azt jövő hét szombaton rendezik, a bajnoki finálé pontos időpontját utána jelölik ki.