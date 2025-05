Mit tanulhat a Paks a Fraditól? Bognár Györgynek is hasznos a válasz

Nincsen kolbászból a kerítés Paksi FC-nél sem. Böde Dánielnek és társainak teljesítménye, a Ferencváros felülmúlása a Magyar Kupa döntőjében a hátteret megvizsgálva még inkább felértékelődik. Az FTC játékoskeretének értékével és költségvetésével nem lehet egy lapon említeni a paksiakét, ugyanakkor nem panaszodnak. Pedig lenne miért.

Jelképes jelenet: a Paks 38 éves veteránja, Böde Dániel felveszi a versenyt a 19 éves ferencvárosi Tóth Alexszel (Fotó: Polyák Attila)

Paksi sikerszéria és szerencse

Haraszti Zsolt ügyvezető szerint a pályán igyekeznek állni a versenyt a jóval tehetősebb riválisokkal szemben. A tavalyival ellentétben ezúttal már bekészítettek egy-két üveg pezsgőt az esetleges ünneplésre a Puskás Aréna vendégöltözőjébe.

− Óvatos duhajok voltunk. Tavaly azért volt szerencsénk is, most is lehet arról beszélni, hogy a Ferencváros vette át a kezdeményezést. Egy éve sok helyzetet kihagytak, ezúttal nem volt meg ez a különbség a két csapat között. A tizenegyeseknél természetesen a szerencsefaktor döntött, mégis úgy érzem, kicsit jobban megérdemeltük a sikert − összegzett lapunknak a paksi sportvezető, aki úgy látja, a pályán méltó ellenfelei bárkinek Magyarországon.

Szerintem már nem vagyunk kiscsapat, a Paks már kinőtte ezt a kategóriát. Négy év alatt háromszor jutottunk be a kupadöntőbe.

Még nincsen vége a bajnokságnak, remélem, a bronzérmet megszerezzük, és akkor ezen időszak alatt kétszer végzünk a dobogón az NB I-ben.