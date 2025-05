Micsoda mázli! Robbie Keane világgá kürtölte a boldogságát

A Bodö/Glimt nem csupán fogadkozott, mindent meg is tett annak érdekében, hogy ledolgozza a Londonban összeszedett 3-1-es hátrányát a Tottenham ellen. A 60. percben aztán, amikor Dominic Solanke vezetést szerzett a vendégeknek, elszálltak a norvégok reményei. A hazai csapat sorsát aztán egy furcsa gól pecsételte meg. A 70. percben Pedro Porro beadni készült a jobb oldalról, a labda azonban lecsúszott a lábáról, és egészen különös ívben hullott a jobb felsőbe.

Pedro Porro, a Tottenham spanyol játékosa a gólját ünnepli a Bodö/Glimt elleni Európa-liga elődöntő-visszavágón. Robbie Keane-t is megihlette. Fotó: NTB

A furcsa gól Robbie Keane-t is megihlette, feltöltötte a tévé előtt felvett találatot az Instagram-oldalára sztoriban, s persze mást is posztolt.

Az FTC edzőjének a szíve ma is a Tottenhamé

„COYS final it is spursofficial” – írta az FTC edzője. A COYS jelentése: Come On You Spurs, tehát „Gyerünk, Spurs, hivatalos, hogy a csapat döntős.” Ezután jön a videó, majd Robbie Keane a következő üzenettel is kifejezte a boldogságát:

Együtt a dicsőség felé!

Ki ne tudná, hogy Robbie Keane a legszebb napjait anno a Tottenhamnál töltötte?

Pedro Porro különös gólja az UEFA hivatalos X-oldalán jobb minőségben is megtekinthető a két elődöntő-visszavágó valamennyi találatával egyetemben.

🧡 Man Utd's four-goal triumph

🧡 Tottenham's away win in Bodø



Performance of the Week? 🤔#UELPOTW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 8, 2025

Robbie Keane a Fradival is a dicsőség útjára léphet

Robbie Keane a Ferencváros edzőjeként is sorsfordító napok előtt áll: a Fradi szombaton a bajnokságban, szerdán pedig a Magyar Kupa döntőjében csap össze a Pakssal. Két győzelem két trófeát jelentene neki és az FTC-nek.

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 0-2 (0-0)

Továbbjutott: a Tottenham, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel



Manchester United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 4-1 (0-1)

Továbbjutott: a Manchester United, kettős győzelemmel, 7-1-es összesítéssel A DÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (Bilbao, május 21.)

Manchester United–Tottenham Hotspur KONFERENCIALIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ Fiorentina (olasz)–Real Betis (spanyol) 2-2 (2-1, 2-1, 2-2) – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Real Betis 4-3-as összesítéssel



Chelsea (angol)–Djurgarden (svéd) 1-0 (1-0)

Továbbjutott: a Chelsea, kettős győzelemmel 5-1-es összesítéssel A DÖNTŐ PÁROSÍTÁSA (Wroclaw, május 28.) Real Betis–Chelsea

A mérkőzés összefoglalója: