„Ilyet még sosem tapasztaltam" – megdöbbentek a Veszprém kézilabdázói

A Veszprém férfi kézilabdacsapata múlt héten 26-26-os döntetlent ért el a Magdeburg vendégeként, és a hazai visszavágón hiába vezetett 26-22-re is, a németek egy utolsó másodpercekben szerzett góllal 28-27-re győztek, így ők jutottak be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. A Szeged egy hete odahaza kapott ki 27-24-re a Barcelona csapatától, szerdán így hiába nyert a Magyar Kupa-győztes klub 30-29-re a katalánok vendégeként, a címvédő lesz ott a kölni Final Fourban. A veszprémi találkozó után a hazaiak játékosai rendkívül csalódottak voltak, ugyanakkor (a magdeburgiakhoz hasonlóan) az interjúzónában elmondták, megdöbbentek a közönség példátlan buzdításától – így tett Nedim Remili is, aki a sajtótájékoztatón is beszélt erről.

Nedim Remili (k), a Veszprém játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, a Magdeburg elleni hazai visszavágón. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Veszprémi nyilatkozatok a Bajnokok Ligája-kiesés után

– Nem tudok sok mindent mondani. A hangulat valami elképesztő volt,

tíz éve játszom a Bajnokok Ligájában, de ilyet még sosem tapasztaltam

– mondta a Veszprém francia jobbátlövője. – A szurkolók végig bíztattak, így különösen nagy csalódás, hogy nem értük el, amit akartunk. De a kézilabda ilyen drámai tud lenni. Köszönöm a szurkolóinknak, a csapattársaimnak, büszke vagyok rájuk, és arra, ahogy együtt harcoltunk. A csalódás ellenére tovább kell dolgoznunk, és harcolnunk a magyar bajnoki címért.

– Köszönöm a szurkolóinknak ezt a fantasztikus hangulatot, ami rengeteget segített, sajnálom, hogy nem sikerült továbbjutnunk – értékelt Xavier Pascual, a bakonyiak vezetőedzője. –

Egy rossz szót sem mondhatok a játékosaimra, mert küzdöttek az utolsó pillanatig.

Kiegyenlített meccset játszottunk, és ugyan végig vezettünk, de a találkozó hatvan percig tart. Nagyon kemény ez a helyzet nekünk, mert sokat dolgozunk érte, de el kell fogadnunk az eredményt, ilyen verseny, ilyen a sport.