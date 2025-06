Simeone megőrül, nem csak a mexikói bírót, Kovács Istvánt is kárhoztatja

Az Atlético egy szinten a Real Madriddal és a Barcelonával?

– Nagyon elszomorít, hogy kiestünk. A továbbjutás volt a célunk, de ez nem sikerült. Hat pontot szereztünk, három meccsből kettőt megnyertünk, fokozatosan egyre jobban játszottunk, de végül a gólkülönbség miatt estünk ki egy nehéz csoportból. Persze senkit sem érdekel a magyarázkodás. Holnap már nem leszünk itt a tornán, és ez fáj – folytatta Diego Simeone, kitérve arra is, rengeteget dolgoztak, hogy egy szintre kerüljenek a Real Madriddal és a Barcelonával.

Ne feledjük, a Barcát megelőzve az Atlético azért szerepelhetett a klubvilágbajnokságon, mert az elmúlt öt évben összességében jobbak a mutatói.

Két párosítás már adott a klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében

De ez most már mit sem számít, ahogy Diego Simeone is utalt rá. A B csoportból tehát a PSG és a Botafogo jutott tovább, az Atlético Madrid és a Seattle Sounders kiesett. Magyar idő szerint éjszaka az A csoport is véget ért, onnan az Inter Miami és a Palmeiras békésnek nem mondható 2-2-es döntetlennel került a legjobb 16 közé. A nyolcaddöntőben két párosítás ezzel ki is alakult:

Palmeiras–Botafogo (június 28., Philadelphia)

Inter Miami–PSG (június 29., Atlanta)

A klubvilágbajnokság legutóbbi botrányos esete a Rapid Sporton: