A világ legjobbja felrúgta ellenfelét, kiütéssel megvan az első BL-döntős + videó

A hagyományoknak megfelelően ismét a kölni Lanxess Aréna ad otthont a férfikézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének. A Final Four mezőnyében szereplő Füchse Berlin, Nantes, a Veszprémet kiejtő Magdeburg és a címvédő, Szegedet búcsúztató Barca közül előzetesen szinte lehetetlen volt megmondani, ki is a fő esélyes. A berlini együttes ezelőtt egyedül 2012-ben járt a négyes döntőben, a Nantes pedig azóta kétszer is (2018 és 2021) megfordult itt. A Füchse Berlin győzelmével a vasárnapi finálé első résztvevője már megvan, a 18 órakor kezdődő Magdeburg–Barca összecsapás után pedig még több kérdésre kapunk választ.

Mathias Gidsel kiállítása nem jelentett érvágást a Füchse Berlin játékának. Fotó: DPA/Marius Becker

Kiállították Gidselt, a Füchse Berlin mégis tarolt

Már az első percektől kezdve óriási tempót diktált a Füchse Berlin, korán ízelítőt adott Nantesnak, hogy mire számíthat a hatvan perc során. A németek félelmetes sebességgel robogtak át ellenfelükön. Gyorsan többgólos előnyre tett szert a berlini csapat.

A 9. percben a félidő legdrámaibb pillanata következett: a játékvezetők piros lappal kiállították a világ jelenlegi legjobb játékosának tartott Mathias Gidselt, aki elcsúszás közben gáncsolta ellenfelét. Úgy tűnt, a Füchse Berlint óriási érvágás érte.

MATHIAS GIDSEL EXPULSÉ ! 🤯



8 minutes après le début de la demi-finale entre Berlin et Nantes, le Danois, meilleur joueur du monde, prend un carton rouge après un tacle sur le Nantais Odriozola !



Suivez la rencontre sur MAX pic.twitter.com/reBJDgE0wQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 14, 2025

Azonban nem így lett. A Füchse Berlin ellentmondást nem tűrően kézilabdázott, a félidő félnél már öt gól volt az előnye (11-6). Három találatnál kisebbre nem tudta csökkenteni hátrányát a Nantes együttese. A játékrész utolsó percei ismét a németeké voltak, az addigi legnagyobb különbséget kialakítva térhettek pihenőre. A szünetben 18-12 volt az állás.

Nem volt visszaút a Nantes számára, döntős a Füchse Berlin

A második félidő első percei is a németeké voltak, hipp-hopp 20 gólnál jártak, így rendkívül nehéz helyzetbe került a Nantes. Hiába nem volt Gidsel, a hiánya nem volt érezhető, a Füchse ontotta a gólokat, ahogy az egész idény során tette.

A 42. percben már 24-15-re vezetett a Bundesliga-csapat. A francia oldalon a hibák is felfedezhetők voltak, könnyű gólokat ajándékozott a Nantes az amúgy is megállíthatatlan ellenfelének. A Füchse nemcsak támadásban, de védekezésben is extra volt. A berlini kapuban a szerb Milosavljev szenzációs teljesítményt nyújtott, 35 lövésből 14-et hárított, 40 százalékon állt a védési hatékonysága.