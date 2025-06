Luis Enrique kilenc év után törlesztett, balhé lett belőle Spanyolországban

A Paris Saint-Germain több okból is történelmi diadalt aratott a Bajnokok Ligája 2025-ös döntőjében: először hódította el a legrangosabb európai klubtrófeát, méghozzá soha nem látott különbséggel, öt góllal múlta felül az Intert (5-0). Mindenki elismeri, a PSG vezetőedzője, Luis Enrique a siker kulcsfigurája, hiszen a sztárok (Messi, Neymar, Mbappé) távozása után taktikailag és lélektanilag is teljesen átalakította, igazi csapattá formálta a párizsiakat.

Luis Enrique és Susana Guasch (lilában) sérelmét a PSG BL-diadala sem oldotta fel Fotó: Movistar

Gondolhatnánk, a siker tökéletes alkalom esetleges régi sérelmek feloldására. Luis Enrique azonban nem felejt.

Miért szólt be Luis Enrique Susana Guaschnak?

A Movistar Plus csatornán adott pályaszéli interjúban Luis Enrique meglepően nyílt és ironikus megjegyzéssel kezdte a beszélgetést. A következőket mondta a három riporternek, a véleményét kiporciózva:

Mónika (Marchante) miatt jöttem. Ezt mindannyian tudjátok. Miattad (Álvaro Benito) már kevésbé. Miattad pedig (Susana Guasch) alig.

Luis Enrique tehát nem a mámor pillanataiban sem feledte, hogy rossz emlékeket őriz magában a Susana Guasch nevű újságíróról. Ezek után szinte tapintani lehetett a feszültséget. Írjuk Susana Guasch javára, hogy ennek dacára profin lehozta az interjút. Később aztán a közösség médiában igyekezett magyarázattal szolgálni a szokatlan beszólásra.

– Kilenc éve nem láttam. Úgy tűnik, a munkámat nem felejtette el, és nem is szerette. De hát, ízlések és pofonok… Még jó, hogy azóta is mindketten végezzük a dolgunkat, ő is és én is. Az a meggyőzédése, hogy az újságírók nem értenek ahhoz, amivel foglalkoznak. Lelke rajta. Ez akár egy dokumentumfilm címe is lehetne – írta Susana Guasch.

A konfliktus gyökere 2016-ig nyúlik vissza, amikor egy interjúban Luis Enrique ingerülten bírálta az újságírói elemzéseket: „Az elemzésetek meglehetősen felszínes és öncélú… Te arról beszélhetsz, amiről akarsz, én meg arra válaszolok, amihez kedvem van.”