Lesajnált aranylabdásuk hatására magyar mintával tennék jobbá az olasz futballt

Sajtóhírek szerint a 2006-os világbajnok csapatból szeretnének valakit szövetségi kapitánynak kinevezni az olasz labdarúgó-válogatott élére. Roberto Baggio egy korábbi generáció képviseletében jó előre érezte a veszélyt, de nem hallgattak a vb-ezüst- és bronzérmes klasszisra. Most a szurkolók ezt is a vezetőség orra alá dörgölik, miközben aggódnak a világbajnoki kijutásért. Legutóbb 2014-ben játszott a legnagyobb tornán az Azzurri.

Roberto Baggio játékosként egyedülálló volt, mégsem kértek az ötleteiből Olaszországban Fotó: AFP/GERARD JULIEN

Roberto Baggio megérezte

A 2021-es Európa-bajnoki cím megszerzését kivéve hoszú évek óta hatalmas csalódás az olasz labdarúgó-válogatott szereplése. Ugyan 2012-ben még Eb-döntőt játszottak Mario Balottelliék, ám már a 2010-es világbajnokságon is csalódást okoztak. Címvédőként nem élték túl a csoportkört, ahogy 2014-ben sem. Ennél is volt lejjebb, a 2018-as és a 2022-es tornára ki sem jutott Olaszország. A norvégiai 3-0-s zakó és a Moldova elleni nyögvenyelős győzelem után nyilvánvalóvá vált, egyenes ágon nem sok esélyük maradt Donnarummáéknak. A pótselejtező nehézségeire pedig ott a két bukás elrettentő példaként. Pedig lett volna egy példakép, aki segített volna megelőzni a bajokat. Roberto Baggio 2010 augusztusától két és fél évig az olasz szövetség technikai igazgatójaként tevékenykedett. Mint kiderült, a neve miatt kapott jól csengő pozíciót, valójában azonban nem vették komolyan.

– Azért megyek el, mert nem engedtek dolgozni! Nem érdekel, hogy megtarthassam a hatalmi helyeket.

– Megpróbáltam betölteni a rám bízott szerepet, megújítani a futballedzés alapjait a gyerekektől a tinédzserekig, hogy jó játékosokat nevelhessek

– borította a bilit a TG1-en Baggio, aki 2011 decemberében mutatta be a projektjét, ami egy 900 oldalas terv volt. – Technikai igazgatóként nem volt szavazati jogom a szövetség ülésein, és nem volt értelme olyan összejövetelekre menni, amelyeknek semmi közük nem volt a munkámhoz. Például amikor bemutattam ezt a tervet, öt órát töltöttem kint várakozva, hogy aztán megtarthassam a tizenöt perces prezentációt.

Visszasírják az elképzeléseit

Pedig az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) akkor 10 millió eurót különített el a programra, amiből aztán nem lett semmi. A szurkolók persze nem felejtették el Roberto Baggio reformjavaslatait, amelyekről sohasem derül ki, hogy beváltak-e volna vagy sem. Az 58 esztendős, aranylabdás, korszakos világklasszis azóta nem is vállalt szerepet az olasz fociban, pedig akadnak olyanok, akik szerint elnök is lehetne. Az internetes hozzászólók sérelmezik, hogy a politika begyűrűzött a labdarúgásba, a szövetség első embere és a sportminiszter is politikus, nem igazán szívügyük a futball.

Azt is felvetik, hogy a túl sok külföldi játékos elveszi a lehetőséget a fiataloktól, az első osztályban öt, a Serie B-ben nyolc olasz kötelező szerepeltetését követelik.

Ha ismerős valahonnan a javaslat, akkor az nem véletlen. Magyarországon a 2026/2027-es szezontól vezetik be az NB I-ben az öt magyar bevetését előíró szabályt, de az MLSZ már az idén júliusban induló bajnokságban jutalmazza az irányelvet követő csapatokat.