Marco Rossi hazájában áll a bál a megsemmisítő vereség után, fejeket követelnek

A négyszeres világbajnok Olaszország egy csapásra távol került az egyenes ági vb-kijutástól, miután Erling Haalandék sokkoló verést mértek Luciano Spalletti csapatára Oslóban. Marco Rossi magyar szövetségi kapitány országában ezt nem tudják megemészteni.

Marco Rossi honfitársa, Luciano Spalletti magyarázkodásra kényszerült (Fotó: AFP/Erik Flaaris Johansen)

Luciano Spalletti maradna

Luciano Spalletti elsőként szakmai oldalról értékelte az oslói összeomlást. A 66 esztendős olasz szövetségi kapitány szerint elkerülhető lett volna Sorloth a 14. percben szerzett gólja, ami után kinyíltak, és ezt egyéni villanásokkal kihasználta Nusa és Haaland is még az első félidőben. Utána visszahúzódott Norvégia, Olaszországból pedig hiányoztak azok a minőségi támadók, akik egy az egy ellen helyzetbe tudtak volna kerülni.

− Ez nem mi vagyunk, mert egyéni szinten többet is tehetünk, de láthatjuk, hogy ez egy nehéz pillanat.

Történt velünk pár dolog, de ezt a csapatot választottam, és ezzel fogom folytatni a munkát. Beszélnem kell Gravina elnökkel a szándékairól, a döntésemmel kapcsolatos véleményükről.

Azért választottam ezt a keretet, mert úgy gondoltam, hogy minőségi játékosok vannak, de ha annyira törékenyek vagyunk, hogy nem tartunk fenn lescsapdát, nem támadjuk le az ellenfeleket, akkor az önbizalom hiányra utal. Minőség nélkül nem lehet eredményt elérni − fakadt ki Spalletti a Sky Sport Italiának. Azt is elárulta, hogy miért nem mond le a történelmi kudarc után. − Mindig vannak aggodalmak, mert egy ilyen vereség után egyértelműen kérdéseket kell feltenned magadnak, és fel kell ismerned, hogy vannak problémák, de szembe kell nézned velük, mert nincs más lehetőség.

Hiányzik a minőség? A friss BL-győztes Donnarumma (sárgában) mellett Bastoni, Tonali és Barella neve is jól cseng (Fotó: NTB/Erik Flaaris Johansen)

Üzentek az olasz szurkolók

Csak a csoportgyőztesek kvalifikálják magukat a 2026-os világbajnokságra, míg a második helyezettek rájátszásban vehetnek részt. Pont ettől rettegnek Olaszországban, ugyanis az Azzurri az elmúlt két alkalommal play-offban bukta el a vb-szereplést. A norvégok már két meccset nyertek, az olaszok esélye, hogy nem az egymás elleni eredmények, hanem az összesített gólkülönbség rangsorol azonos pontszám estén. A gólokat nem éppen nagyüzemi módon szállító Reteguiék számára ez soványka reményt kínál. Főként, hogy Haalandék +10-zel, az olaszok –3-mal állnak...

Valódi népharag zúdul a szövetségi kapitányra és csapatára. Az egyik hozzászóló szerint ha Olaszország a rájátszásba jut, a kudarc nyomása ismét összeomlásra készteti őket.

„Rögtön az Eb után kirúghatták volna Spallettit. Sosem értettem, miért nem tették, de ugyanazt a hibát követték el, mint Venturával és Mancinivel. Túl sokáig vártak, és katasztrófákhoz vezetett”

− írja egy szurkoló, egy másik úgy véli, nem is szabad kijutnia Olaszországnak a 2026-os világbajnokságra, mert a csoportkört sem élné túl.

Az AS Romát két olasz kupa-győzelemre, a Zenitet két orosz-, a Napolit 2023-ban olasz bajnoki címre vezető Luciano Spalletti szemére vetik azt is, hogy klubedző, nem való egy válogatott élére. Tény, hogy szövetségi kapitányként az eddigi 23 meccsén 11 győzelem, hat-hat döntetlen és vereség a mérlege. A nyolcaddöntőt Svájc ellen bukta el az Európa-bajnokságon, a Nemzetek Ligája negyeddöntőjében a németekkel szemben maradt alul. Hétfőn hazai pályán Moldova ellen nem csupán győznie kellene a csapatának, hanem gólarányt is javítania…