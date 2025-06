Szoboszlai értéke soha nem látott magasságban, de a riválisát máris többre tartják

Friss elemzést készített a legértékesebb futballistákat rangsorolva a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) . A kutatás azt az eredményt hozta, hogy Szoboszlai Dominik immáron a 30. legdrágább játékos a világon, az értékét 93,9 millió euróra tették, amivel már erősen közelít a 100 milliós álomhatár felé.

Szoboszlai Dominik idén angol bajnok lett a Liverpoollal. Fotó: Paul Ellis/AFP

A 24 éves magyar középpályás ezzel a Liverpool idén Premier League-bajnok keretében a második legértékesebb, egyedül a holland válogatott Ryan Gravenberch előzi meg, ő sem sokkal, hiszen 98 millió euróra lőtték be az árát.

A listát a Barcelona 17 éves spanyol csillaga, Lamine Yamal vezeti, akinek brutálisan magas, 402 millió eurós piaci értéket határoztak meg. A másik két dobogós, Erling Haaland (Manchester City) és Jude Bellingham (Real Madrid) nem érik el a 240 milliót.

Mennyit ér Szoboszlai? Liverpoolba tartó riválisa a top 10-ben

Érdekesség, hogy a Liverpool várható nyári igazolása, Florian Wirtz 122 millió euróval máris a tizedik helyen szerepel, ő tehát azonnal Szoboszlai előtt lesz a házi rangsorban, ha valóban az Anfieldre igazol a Bayer Leverkusenből. A két játékos ráadásul akár egymás riválisa is lehet, bár az a valószínűbb, hogy Arne Slot egyszerre szerepeltetheti majd őket.

A CIES piaci értékei alapján ők a világ legértékesebb futballistái

Szoboszlai mellett egy másik magyar játékos, Kerkez Milos is felkerült a 100 fős toplistára, a Bournemouth balhátvédje 60,5 millió eurós értékkel a 95. helyen áll, és hamarosan ő is a Liverpool játékosa lehet. Szerepel a listán még egy, legalább félig magyar játékos is, a svéd válogatott Gyökeres Viktor (Sporting) 70,8 millióval a középmezőnyben helyezkedik el.