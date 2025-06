Vb-vágyairól beszélt Szoboszlai Dominik

Itt kezdődött minden

A beszélgetés során a kezdetekről is szó volt, Szoboszlai fiatalon Ausztriába, a Red Bull Salzburghoz került, a klub azonban előbb kölcsönadta a másodosztályban szereplő Lieferinghez. A válogatott csapatkapitányának itt nem csupán a német nyelvvel, hanem a családtól való távolsággal is meg kellett küzdenie.

– Egy játékosmegfigyelő megnézte az U16-os válogatott mérkőzésemet Svájc ellen, majd azt kérdezte, nem tudnék-e Salzburgba utazni két-három napra és játszani az ificsapatukban. Aztán közölték, hogy szerződtetnének, de erre csak azután kerülhetett sor, hogy betöltöttem a 16. életévemet.

Rögtön a Lieferinghez kerültem, de ez nagyon nehéz volt, hiszen elköltöztem a családomtól, új közegbe kerültem amely más nyelven beszélt. Meg kell tanulnod angolul vagy németül, ha valamit el szeretnél érni, és kétszer jobban kell játszanod, mint a helyi fiatalok. Ez egy nagy lépés volt.

Szoboszlai szoros barátságokat kötött Salzburgban, a mai napig tartja a kapcsolatot a Manchester City támadójával, Erling Haalanddal.

A Premier League-ben már többször találták szembe magukat. Fotó: AFP/Darren Staples

A magyar játékos 2023-ban a Leipzigtól 70 millió euró fejében igazolt a Liverpoolba. A Vörösök vezetőedzője ekkor még Jürgen Klopp volt, a német pedig a szerződések aláírása előtt telefonon egyeztetett a játékossal. Szoboszlai elmondta, nem volt egy nehéz döntés, miután egy hatalmas klub hívta őt, és a Klopp-pal történő beszélgetés csak megerősítette a váltásban. A magyar játékos eddig 94 meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezeken 15 gólt és 14 gólpasszt jegyzett.

Ezért mindent megtenne

Az interjú végén pedig a válogatott volt a téma. Szoboszlai a 2021-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságról sérülés miatt lemaradt, de három évvel később ő is ott volt a csapatban. Egy éve a csoportkörből nem sikerült továbbjutni, s utána a csapatkapitány is kritikus volt magával szemben. Most viszont már a világbajnoki selejtező lebeg a szeme előtt, amely szeptemberben kezdődik Írország, Portugália és Örményország ellen. A négyes első helyezettje kijut, míg a második pótselejtezőn keresztül kvalifikálhatja magát a már 48 csapatos tornára.