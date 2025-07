Keane élvezi, hogy nehéz helyzetbe kerültek a Fradi játékosai

Körvonalazódik a zöld-fehérek leendő kezdőcsapata. A kiváló korábbi futballista, a napjainkban az FTC vezetőedzőjeként tevékenykedő Robbie Keane kedden, az ausztriai Lienzben július 6-tól 15-ig tartó edzőtábor lezárásaként a Dibusz – Gartenmann, Cissé, Ötvös – Makreckis, Tóth A., N. Keita, Levi, O’Dowda – Varga B., Joseph összetételű kezdőtizenegynek szavazott bizalmat a német másodosztályban szereplő Karlsruhe SC ellen. Csereként beállt még Alekszandar Csirkovics (a 75. percben), Szalai Gábor (75.), Maiga (65.), Nagy Barnabás (59.), Mohammed Abu Fani (75.), Kristoffer Zachariassen (90.), Botka Endre (75.), Edgar Szevikjan (75.), Cadu (59.), Toon Raemaekers (59.) és Alekszandar Pesics (59.) is, a magyar együttes pedig Naby Keita és Szevikjan találatának köszönhetően 2-1-re nyert.

Robbie Keane (balra) vezetésével Ausztriában hangolt a szezonrajtra az FTC (Fotó: facebook.com/fradi.hu)

Jó és erős csapatról beszélünk, de szerintem a mérkőzés nagy részében mi irányítottuk a játékot. Remek teszt volt számunkra. Mindig jó játszani egy minőségi ellenféllel, mert akkor nekünk is magas szinten kell futballozni. A srácok jók voltak, talán egy-két gólt még szerezhettünk volna, de nem volt szerencsénk. Jó meccs volt, és már koncentrálhatunk a jövő hétre

– nyilatkozta a FradiMédiának Keane a németek elleni találkozót követően.

Így szerepelt a nyári edzőmeccseken az FTC

A keddi volt a Ferencváros negyedik felkészülési mérkőzése 2025 nyarán. Keane együttese egy hónappal ezelőtt, június 16-án látott munkához, majd kezdetnek néhány napot Mezőkövesden töltött, ahol az NB II-ben szereplő Mezőkövesd együttesét 4-0-ra győzte le június 27-én. Néhány nappal később, július 4-én egy „titkos” találkozó következett a Maccabi Tel-Aviv ellen. A Robbie Keane által 2023-tól 2024-ig irányított izraeli klub éppen Telkiben edzőtáborozott, és a vendégek beszámolója szerint 4-1-es vereséget szenvedett.

További két meccsét már Ausztriában vívta a Fradi. A harmincfős keret másfél hete utazott ki Lienzbe, ahol a csapat múlt szerdán Kristoffer Zachariassen tizenegyesgóljával 1-0-ra nyert a cseh FC Trinity Zlín ellen. Mindezek után jött a Karlsruhe elleni, keddi párharc, amely jelen állás szerint az utolsó edzőmeccs volt az előszezonban.

Négy edzőmérkőzést vívott ezen a nyáron a zöld-fehér mezes FTC (Fotó: facebook.com/fradi.hu)

Versenyhelyzet minden poszton

Keane az edzőmeccseken több új érkezőt is élesben tesztelhetett. Bőven volt mozgolódás a játékoskeretben: a zsinórban hetedik bajnoki címét május 24-én bebiztosító gárda erősségei közül eligazolt a bosnyák védő, Eldar Civic, a tunéziai középpályás, Mohamed Ali Ben Romdhane, valamint a brazil Matheus Saldanha is, míg például az újonnan érkezettek közül a Karlsruhe elleni kezdőcsapatban is helyet kapott a Pakstól megszerzett hátvéd, Ötvös Bence, az angol másodosztályú Cardiff Citytől szerződtetett középpályás, Callum O’Dowda, valamint a Puskás Akadémiától igazolt támadó, Jonathan Levi. Rajtuk kívül a nyáron került a klubhoz a belga hátvéd, Toon Raemaekers, a brazil bekk, Cadu, a Nyíregyházáról Budapestre költözött védő, Nagy Barnabás, valamint az ausztrál támadó, Daniel Arzani.

Mellettük kölcsönből is többen visszatértek: a Raków Czestochowa együttesében szerepelt Baráth Péter, az előző félévet a Kecskemétnél töltő Botka Endre, valamint az MTK-tól visszarendelt Gruber Zsombor játszott is a németek ellen, a szintén kölcsönadott Fortune Bassey, Kenan Kodro, Katona Bálint, Pászka Lóránd és Varga Zétény viszont ki sem utazott a csapattal. Cristian Ramírez sem – a rutinos védőjátékos helyzetével kapcsolatban mostanáig nem közölt hivatalos hírt a Fradi.

Most minden poszton versenyhelyzet van, és ez tetszik, mert ez a siker kulcsa. Ez arra készteti az embert, hogy még keményebben küzdjön, mert tisztában van vele, hogy van mögötte még egy játékos, aki a helyére pályázik és vár a lehetőségre

– mondta a keret alakulásával kapcsolatban Robbie Keane.

Rajt a BL-ben és az NB I-ben is

Az FTC delegációja kedden már vissza is tért Budapestre, ott folytatja a felkészülést a jövő héten tétmérkőzésekkel megkezdődő új szezonra. Bár hivatalos időpont még nincs, az biztos, hogy a BL-kvalifikáció második körében az örmény FC Noah ellen kedden vagy szerdán, idegenben kezd a Fradi, amely a második meccset a Groupama Arénában vívja majd július 30-án. Azt megelőzően még az NB I 2025/2026-os küzdelemsorozata is kezdetét veszi, július 26-án az MTK Budapest otthonában vendégeskedik a címvédő.

Robbie Keane keddi értékelése: