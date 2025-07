Váratlanul alakult a Tour királyetapja, a bajnok mutogatva adta fel a versenyt

A Tour de France 14. szakaszán a Pau és Luchon-Superbagneres közötti 182,6 kilométer és hegyi befutó várt a mezőnyre. Az idei francia körverseny egyik királyetapján a kerékpárosok négy emelkedőt (köztük egy első és két kiemelt kategóriást), összesen pedig 4950 méternyi szintemelkedést teljesítettek. A melegben indult szakasz előrehaladtával egyre inkább az eső vette át a főszerepet, de a hajrában ismét szárazság volt. Az első hegy a Col du Tourmalet volt, amely elején a tavaly dobogós Remco Evenepoel leszakadt a főmezőnytől, mutogatott az őt követő kamerás motorosnak, majd beült a csapatkocsiba – a Vuelta-győztes belga kerekes az összetett harmadik helyéről adta fel az idei Tourt. A sárga trikót bő négyperces előnnyel őrző Tadej Pogacar és legnagyobb riválisa, Jonas Vingegaard sokáig együtt haladt, az utolsó emelkedőig egyikük részéről sem volt támadás, amit pedig a közönség várt tőlük.

A fehér trikós Remco Evenepoel feladta a versenyt a Tour de France 14. szakaszán (Fotó: Belga Mag via AFP/Luca Bettini)

Pogacar és Vingegaard: sokáig támadás nélkül a királyetapon

Az utolsó, 12,6 kilométeres, átlagosan 7,5 százalékos meredekségű hegy lábánál az egyedül elöl lévő Thymen Arensman előnye két perc volt a kilencfős üldözőbollyal és bő három perc volt a Pogacart és Vingegaard-t is tartalmazó csoporttal szemben. Pogacar csapata, az UAE Emirates–XRG egyre nagyobb tempót vállalt, de alig szakadtak le riválisok és Arensmanhoz sem igazán közelítettek. Még négy kilométerrel a vége előtt is Adam Yates húzta az esélyesek sorát, Arensman előnye pedig továbbra is két perc volt a második helyen haladó Felix Gall, s további húsz másodperc Vingegaard-ék előtt.

A kétszeres győztes dán végül éppen a négy kilométeres kapunál támadott, de Pogacar könnyedén vette át a ritmusváltást. Miután utolérték Gallt, Vingegaard ismét próbálkozott, de csak néhány másodpercig.

Ezután pedig a cél előtti méterekig már nem történt újabb változás: Arensman a ködben megnyerte karrierje első Tourján az első szakaszát, mögöttük pedig Pogacar lesprintelte dán riválisát – az előzetesen várt igazán komoly támadások tehát elmaradtak kettejük között a királyszakaszon.

Tour de France, 14. szakasz (Pau–Luchon-Superbagneres, 182,6 km): Thymen Arensman (holland, INEOS Grenadiers) 4:53:35 óra Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates–XRG) 1:08 perc hátrány Jonas Vingegaard (dán, Visma–Lease a Bike) 1:12 p h. Az összetett élcsoportja: Pogacar 50:40:28 óra Vingegaard 4:13 perc hátrány Florian Lipowitz (német, Red Bull–BORA-hansgrohe) 7:53 p h.

A mezőnyre vasárnap a Muret és Carcassonne közötti 169,3 kilométeres szakasz vár. A kerékpárosok összesen 3338,8 kilométert teljesítenek, amíg jövő héten vasárnap célba érnek a párizsi záróetap végén.