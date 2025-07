Meg akart halni a világelső, miután ellenfele sportszerűtlen módon győzte le őt

Amanda Anisimova és Arina Szabalenka wimbledoni elődöntőjének mindhárom szettje 6:4-gyel ért véget, de a fehérorosz teniszező ezek közül csak a másodikat tudta megnyerni, így az amerikai játékos pályafutása első Grand Slam-döntőjére készülhet. A szombati fináléban a lengyel Iga Swiatek lesz Anisimova ellenfele, az ötszörös GS-győztes jóval könnyebben jutott túl az olimpiai bajnok Belinda Bencicen. Szabalenka karrierje során harmadszor veszített el elődöntőt az angliai tornán, és érthető módon csalódottan értékelt a vereségét követő sajtótájékoztatón.

Amanda Anisimova a világelső Arina Szabalenka legyőzésével jutott a wimbledoni döntőbe (Fotó: Anadolu/Ray Tang)

Szabalenka kétszer is dühös volt Anisimova miatt

Anisimova két alkalommal is feldühítette a sportszerűtlenségével a hőség miatt két rosszul lévő nézőt is vízzel kisegítő Szabalenkát. Egyszer már az ütése után nagyot kiáltott örömében, pedig a fehérorosz játékos ezután még bele is tudott ütni a labdába, csak már nem ment pályára – a székbíró akár el is vehette volna a pontot az amerikaitól korai ünneplésért. A döntő játszma hajrájában pedig úgy jutott 5:2-es vezetéshez Anisimova, hogy a labdamenet végén volt egy hálón megpattanó labdája – ennél az esetnél nemhogy nem kért bocsánatot, de az öklét rázva ünnepelt is. Szabalenka mindkét esetre bosszúsan reagált.

– Még futottam a labdáért, amikor már ünnepelt, egy kissé túl korán. Aztán a reakciójával húzott fel, mert elmondta, hogy ő mindig így csinálja. Ha úgy vesszük, ezért hálás voltam neki, mert úgy felbosszantott, hogy utána még jobban harcoltam. A harmadik szettben is erre kellett volna emlékeznem, talán segített volna – mondta az első esetről a világelső, aki kitért a hálón megpattanó labdát követő incidensre is.

– Ránéztem, és megkérdeztem tőle, hogy nem akarsz bocsánatot kérni?, de biztosan nem hallotta.

Azt hiszem, nagyon meg akarta nyerni a mecset, és igazából az ő dolga, ha nem akar elnézést kérni.

A világelső „meg akart halni” a wimbledoni veresége után

Szabalenka arról is beszélt, hogy a vereségét követően először az az érzés fogta el őt, hogy „meg akar halni, nem akar többé létezni, ez már a vég”, de néhány perccel később, a történteket átgondolva már belátta, hogy nem történt tragédia, csak Anisimova csütörtökön jobban teljesített nála.

Swiatek és a tavaly már a selejtezőben kiesett Anisimova szombaton délután vívják a wimbledoni döntőt, mindketten az első trófeájukért küzdenek a füves pályás Grand Slamen.