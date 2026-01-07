rekordböde dánielpaksgólkirályiharaszti zsoltlegenda

Böde Dániel akkor hosszabbít egy évet, ha majd érdeklik a rekordok

A paksi legenda szinte végigfutballozta a téli szünetet, amelyet három éremmel és két gólkirályi címmel zárt. Böde Dániel úgy érzi, jó formában kezdi a felkészülést, és majd tavasszal eldől, hogy lesz-e folytatás. Ha eszébe jutna megdönteni Végh Zoltán rekordját – az egykori válogatott kapus 570 alkalommal szerepelt NB I-es meccsen, míg az előző idény gólkirálya 520-nál tart –, akkor majd leül Haraszti Zsolttal, és aláír még egy évet.

Molnár László
2026. 01. 07. 12:43
Böde Dániel a bajnokság végéig gólokkal is segítené Bognár György csapatát
Böde Dániel a bajnokság végéig gólokkal is segítené Bognár György csapatát (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Az ember azt gondolná, hogy egy 39 éves aktív labdarúgó arra használja fel a téli szünetet, hogy az első pillanattól az utolsóig kipihenje az őszi szezon okozta fáradalmakat, a családjával legyen és csak annyit mozogjon, ami ahhoz kell, hogy a felkészülést ne a nulláról kezdje el. Nos, könnyen lehet, hogy másra ez jellemző, de Böde Dániel nem ilyen. A paksi legenda a karácsonyi ünnepnapokat ugyan a családjával töltötte, ám aztán nem bírt a vérével, és végigfutballozta az egész hátralévő időt a felkészülés rajtjáig.

Böde Dániel a téli szünetben sem felejtett el gólokat lőni, két teremtornán is gólkirály lett
Böde Dániel a téli szünetben sem felejtett el gólokat lőni, két teremtornán is gólkirály lett (Fotó: Paksifc.hu)

Böde Dániel újabb érmei és gólkirályi címei

A paksi legenda ugyanis az M4 Sportnak elárulta, összesen négy teremtornán vett részt, és az eredmények alapján igencsak elégedett lehet a mögötte hagyott napok eredményeivel. Hogy nagyon finoman fejezzük ki magunkat, a 39 éves csatár bizony formában tartotta magát.

– A karácsonyt a családdal töltöttem, aztán jött egy négynapos minialapozás Bonyhádon, Bátaszéken és Komlón, úgyhogy végigfociztam a szünetet –árulta el, majd megosztotta, hogy ezeken az eseményeken:

  • egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet szerzett, 
  • kétszer pedig gólkirály lett.

Ez utóbbival már négyre növelte a gólkirályi címeit, hiszen a 2015/16-os évadban a Fradi centereként (17 gól), majd az elmúlt idényben a Paksi FC csatáraként (15 gól) talált be mindenkinél többször a kapuba. Böde idén öt találatnál jár a bajnokságban, és elárulta, nem lebeg a szeme előtt az újabb gólkirályi cím.

– Nincsenek egyéni céljaim, csak az, hogy ne sérüljek meg és próbáljak mindig a csapat rendelkezésére állni, aztán meglátjuk, mit dob az élet – jelentette ki Böde, aki az elmúlt két évadban ezüst-, és bronzérmesként zárt a bajnokságban, míg a Magyar Kupát mindkétszer magasba emelhette a Paks csapatkapitányaként.

Ha netán érdekelné Végh Zoltán rekordja, akkor folytatja

A paksiak ikonja elmondta, az őszi szezon utolsó két fordulójában kissé fáradtnak érezte magát, éppen jókor jött neki a szünet. Ám most abszolút úgy érzi, teljesen feltöltődött a téli szünetben, és bízik benne, hogy sérülésmentesen tudja abszolválni az alapozást. Egyelőre csak a bajnokság végéig néz előre – addig érvényes a szerződése a tolnai klubbal –, majd a tavasz vége felé akar arról dönteni, vajon lesz-e újabb egyéves hosszabbítás. Mondjuk motivációja éppen lenne, hiszen már túl van az 520. NB I-es meccsén, és nem teljesen légből kapott az az ötlet, hogy megdöntse a fennálló rekordot.

  • Végh Zoltán 570 mérkőzés
  • Kuttor Attila 560 mérkőzés
  • Illés Béla 540 mérkőzés

Amennyiben akárcsak a dobogó alsó fokára oda akar érni, akkor is hosszabbítania kell egy évet, míg a rekordhoz mindenképpen kettő idényre lenne még szüksége.

– Ha rekordokat akarok dönteni ilyen téren, ahhoz kell még legalább egy év. Mindig csak egy évben gondolkodunk, tavasszal majd leülünk a Paks sportigazgatójával, Haraszti Zsolttal, és megbeszéljük, hogyan tovább – titokzatoskodott Böde.

Böde nyilatkozata a májusi Magyar Kupa-döntőt követően:

