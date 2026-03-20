Kilencgólos olasz dráma, ám a Fradinál senki sem bukott nagyobbat

Befejeződött az Európa-liga nyolcaddöntős szakasza, egyúttal kialakult a negyeddöntő mezőnye. A Fradit búcsúztató Braga mellé a Freiburg, Celta Vigo, Nottingham Forest, Betis, Porto, Aston Villa, Bologna hetes csatlakozott.

2026. 03. 20. 8:30
A Roma elbukta az olasz házicsatát a Bolognával szemben Fotó: Claudio Pasquazi Forrás: Anadolu/AFP
A Fradi szerdai kiesése után csütörtökön zárult az Európa-liga nyolcaddöntője, amelyben a Freiburg hazai, a Celta Vigo pedig idegenben aratott győzelemmel harcolta ki a továbbjutást a visszavágón. A német együttes a múlt héten 1-0-ra kikapott Genkben, a visszavágón viszont már az első félidőben megfordította a párharcot, a második félidőben pedig fölényessé tette a sikerét. Lyonban a hazaiak sorsát megpecsételte, hogy a 19. percben emberhátrányba kerültek, amit a spanyol együttes a második félidőben két góllal használt ki.

A Fradit búcsúztató Braga egy másik zöld-fehér csapattal, a Betisszel találkozik
Fotó: AFP/Cristina Quicler

A 1-0-s hátrányban kezdő Nottingham Forest már 2-0-ra is vezetett, a házigazda dán Midtjylland azonban szépített, és hosszabbításra mentette a párharcot, amit végül tizenegyespárbaj zárt le. Ebben a hazaiak egyszer sem tudtak kapuba találni, a vendégek viszont mindháromszor, így az angol csapat készülhet a negyeddöntőre. Érdekesség, hogy az angol sajtóban minden idők egyik legrosszabb tizenegyespárbajaként jellemezték a szétlövést.

A Real Betis ledolgozta egygólos hátrányát, és összességében simán, 4-1-es összesítéssel búcsúztatta a Panathinaikoszt. A spanyol együttes – amely az FTC-t kiejtő Bragával küzd meg a negyeddöntőben – mellett az FC Porto és az Aston Villa is biztosította helyét a nyolc között: előbbi a Stuttgartot, utóbbi a Lille-t ejtette ki kettős győzelemmel.

A legnagyobb fordulatokat és izgalmakat az olasz csapatok csatája hozta, amelyből a Bologna került ki győztesen: ugyan a második félidei 3-1-es előnyét nem tudta megtartani az AS Roma vendégeként, a hosszabbításban Nicolo Cambiaghi révén betalált, így 5-4-es összesítéssel megnyerte a párharcot, és készülhet az Aston Villa elleni negyeddöntőre.

A nyolcaddöntők során a legnagyobb, kétgólos előnyt a Ferencváros adta le, a többi párharcban legfeljebb egygólos hátrányból tudtak továbbjutást kiharcolni.

Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágók

Szerda

  • Braga (portugál)–Ferencváros 4-0, továbbjutott a Braga, 4-2-es összesítéssel

Csütörtök

  • Freiburg (német)–KRC Genk (belga) 5-1, továbbjutott a Freiburg, 5-2-es összesítéssel
  • Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol) 0-2, továbbjutott a Celta Vigo, 3-1-es összesítéssel
  • Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol) 1-2 – tizenegyesekkel 0-3, továbbjutott a Nottingham, 2-2-es összesítés után tizenegyesekkel
  • Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 4-0, továbbjutott a Betis, 4-1-es összesítéssel
  • FC Porto (portugál)–VfB Stuttgart (német) 2-0, továbbjutott a Porto kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel
  • Aston Villa (angol)–Lille (francia) 2-0, továbbjutott az Aston Villa kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel
  • AS Roma (olasz)–Bologna (olasz) 3-4 – hosszabbítás után, továbbjutott a Bologna, 5-4-es összesítéssel

A negyeddöntő párosítása

  • Braga–Real Betis
  • Freiburg–Celta Vigo
  • FC Porto–Nottingham Forest
  • Bologna–Aston Villa

A párharcok első meccsét április 8-án és 9-én, a visszavágókat 16-án rendezik.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu