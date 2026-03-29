Újabb sérülések a magyar–görög előtt, topligás játékos is lemarad a mérkőzésről

A görög válogatott Magyarországhoz hasonlóan a harmadik helyen zárta világbajnoki selejtezős csoportját, és a Nemzetek Ligája útján sem jutott el a pótselejtezőig, így sorozatban harmadszor is lemarad a futball-vb-ről. A világranglistán 46. Görögország ősszel az NL legfelső, A divíziójában versenyezhet, előtte több más nemzethez hasonlóan Ivan Jovanovics szövetségi kapitány együttese is négy felkészülési mérkőzést tervez játszani. Közülük az elsőre péntek este került sor, amikor a vb-résztvevő Paraguay 1-0-ra győzött Pireuszban. Kedden következik a második, akkor az ellenfél Magyarország lesz a budapesti Puskás Arénában.

A magyar és a görög válogatott legutóbbi, 2022-es találkozásakor Sallai Roland (balra) gólt szerzett, Dzsudzsák Balázs elbúcsúzott. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

A görög válogatott ismét Magyarországon játszik

A görög válogatott a legutóbbi idegenbeli mérkőzését is Magyarországon játszotta: tavaly novemberben Fehéroroszország ellen Zalaegerszegen végzett 0-0-ra a vb-selejtezők zárófordulójában. Kedden 19 órától viszont minden értelemben vendégként lép fel hazánkban a 2004-es Európa-bajnok. A Marco Rossi vezette magyar válogatott (42.) a világranglista-57. Szlovénia elleni 1-0-s hazai győzelemmel nyitotta az évet, kedden azonban papíron nehezebb ellenfél vár a nemzeti tizenegyre.

A két válogatott eddigi 22 találkozójából a görögök nyertek többet (tízet a hat ellenében), Magyarországon viszont hazai fölény mutatkozik a korábbi 12 fellépésből (hat hazai siker mellett háromszor örülhettek a vendégek). A két fél 2022 novembere után csap össze ismét, akkor a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs búcsúmérkőzésén 2-1-es magyar győzelem született.

Több magyar hiányzik, mint görög

A Paraguay ellen látott 25 fős görög keret tagjai közül heten játszanak topligában, közülük a harmadik legtöbb válogatottsággal rendelkező Konsztantinosz Mavropanosz azonban Magyarországra már nem utazik el.

Az angol West Ham United 28 éves védője fejsérülés miatt nem csatlakozik a többiekhez, akik vasárnap este repülnek Budapestre.

Szintén otthon marad a Panathinaikosz válogatottban újonc középpályása, Szotirisz Konturisz, aki a felnőttektől az U21-es nemzeti együtteshez kerül át – a korosztályos csapat kedden a német együttest fogadja Eb-selejtezőn.