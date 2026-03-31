Infantino tiszta vizet öntött a pohárba, eldőlt, Irán ott lesz-e a vb-n

Húsz napja még biztosnak tűnt, hogy a nyáron Irán nélkül rendezik meg a labdarúgó világbajnokságot, miután Ahmad Doyanmali sportminiszter belengette a visszalépést. Ezzel nagy fejtörést okozott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek, hiszen ilyesmi korábban még nem fordult elő. De most már nincs több kérdés, Gianni Infantino FIFA-elnök kedden mindenkit megnyugtatott, Irán válogatottja a közel-keleti konfliktus ellenére ott lesz az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb-n.

2026. 03. 31. 17:46
Gianni Infantino elégedetten figyelte Irán és Costa Rica találkozóját Fotó: ORHAN CICEK Forrás: ANADOLU
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke március elején arról beszélt, az USA a kijutott Irán válogatottját is szeretettel várja a világbajnokságra. Ezek után a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino bízott benne, hogy a perzsa államnak sem lesz ellenvetése a vb-szerepléssel szemben, azonban az iráni sportminiszter, Ahmad Doyanmali húsz napja jelezte, a válogatott nem indul a vb-n, miután az egyik társrendező, az Egyesült Államok február 28-án Izraellel karöltve megtámadta Iránt.

Irán válogatottja 5-0-ra győzte le Costa Ricát
Infantino örömhírt közölt

A bejelentés után nagy volt a tanácstalanság, korábban nem történt ilyen eset, kérdés volt, hogy melyik csapat kaphatja meg Irán helyét, miközben a nemzetközi szövetségnél még bíztak benne, hogy az ország döntése nem végleges. Jól tették, Gianni Infantino kedden megerősítette, amire már számítani lehetett, vagyis hogy Irán részt vesz a vb-n.

A FIFA elnöke kedden délután ellátogatott a törökországi Antalyába, hogy személyesen találkozzon az irániakkal, akik Costa Ricával vívtak felkészülési mérkőzést, amelyet 5-0-ra nyertek meg. – Láttam a csapatot, beszéltem a játékosokkal, az edzővel, szóval minden rendben van – fogalmazott a nemzetközi szövetség első embere, aki azt is hozzátette, Irán várhatóan a sorsolásnak megfelelően az Egyesült Államokban lép majd pályára.

 

Nem volt kérdés Irán vb-részvétele?

Látszólag tehát nagy az egyetértés, miközben korábban sok volt a kérdőjel Irán vb-szereplése körül. Több forrás szerint csak félreértés volt, hogy nem vennének részt a tornán. Az IRNA iráni állami hírügynökség arról írt, Mehdi Taj, az ország futballszövetségének elnöke korábban csak azt mondta, hogy az Egyesült Államokban nem hajlandók pályára lépni, azt nem, hogy a vb-n egyáltalán nem kívánnak szerepelni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

