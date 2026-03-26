Luke Littler a leggyűlöltebb helyszínére készül – világbajnoktól kapott fontos tanácsot

Óriási feltámadással zárult a darts Premier League legutóbbi, dublini fordulója, amelynek döntőjében Luke Littler ötleges hátrányból fordítva nyert Gerwyn Price ellen. A kétszeres világbajnok angol utólag elismerte, nem tudja, hogyan nyerte meg az összecsapást, amelynek köszönhetően a második helyről várja a folytatást. A folytatást, amelyre Berlinben kerül sor, és emiatt aligha boldog a 19 éves dartsjátékos.

Luke Littler a tavalyi berlini Premier League-állomáson nem nyert dartsmérkőzést (Fotó: DPA/AFP/Andreas Gora)

Littler finoman fogalmazva sem szeret Németországban játszani : tavaly júniusban Luke Humphries oldalán vereséget szenvedett az angol válogatottal a World Cup of Dartson, előtte az Európa-bajnokságon James Wade-től kapott ki. Tavaly áprilisban a German Darts Grand Prix elődöntőjében búcsúzott Gian van Veen ellen, és ezután fenyegetőzött azzal, hogy bojkottálni fogja a németországi versenyeket. A világelső amiatt akadt ki, hogy a közönség folyamatosan kifütyüli és gúnyolja, és ez rendszeresen előfordul a német viadalok során.

– Egy pillanatra elveszítettem a fejemet, ahogy az néhányunkkal már előfordult. Egyszerűen csak nem értem, és nem is tudom megmagyarázni. Megvan a bevonulás, és amint felmegyek a színpadra, elkezdenek fújolni – mondta korábban Littler.

Luke Littler nem lehet mindenki kedvence

A BDO-nál 2008-ban világbajnok, jelenleg a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Mark Webster szerint Littler akár a maga javára is fordíthatja ezt a helyzetet.

– Egyértelművé tette, hogy nem szeret Németországban játszani, de nincs más választása. Érdekes lesz látni, hogy részt vesz-e a csapat-világbajnokságon, de szerintem igen. Tudja, hogyan kell feltüzelni magát a közönség által, ráadásul biztosan jólesne neki, ha egy olyan közönség előtt szerezné meg a harmadik sikerét a Premier League-ben, amely rendszeresen gúnyolja őt. De ez a sport része, nemde?

Nem lehetsz mindenki kedvence, márpedig őt egyértelműen nem kedvelik Németországban

– mondta Webster.

Friss fejlemény, hogy az előző heti fordulót egészségügyi okokból kihagyó Gian van Veen a tervek szerint visszatér Berlinben, ahol Gerwyn Price-szal küzd meg a negyeddöntőben. Littler ellenfele Stephen Bunting lesz, ezeken kívül még Jonny Clayton–Josh Rock és Humphries–Michael van Gerwen mérkőzéseket rendeznek ebben a szakaszban.