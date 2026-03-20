„Fogalmam sincs, hogy csináltam” – Littler minden idők egyik legnagyobb feltámadását produkálta

Luke Littler sikerével ért véget a darts Premier League 2026-os kiírásának hetedik, dublini fordulója: a világelső Stephen Buntingot, Michael van Gerwent és Gerwyn Price-t legyőzve ért fel a csúcsra, az út során összesen nyolc meccsnyilat hárított.

Luke Littler elveszettnek hitt döntőt nyert meg Dublinban. Forrá: X/Luke Littler

A negyeddöntők nem hoztak különösebb izgalmat, Van Gerwen a honfitársa, Gian van Veen visszalépése miatt játék nélkül jutott tovább, miközben Littler Buntingot, Luke Humphries pedig a listavezető Jonny Claytont győzte le 6-3-ra. A legsimább győzelmet Price aratta, aki 6-0-ra kiütötte Josh Rockot.

A legjobb négy között Price folytatta a diadalmenetét, Humphries mindössze egyetlen leget tudott nyerni a walesi ellen, aki másodszor jutott döntőbe az idei PL-ben – Antwerpenben nyerni tudott. Littlernek már inkább meggyűlt a baja Van Gerwennel, a holland Big Fisht dobva karnyújtásnyira került a győzelemtől, ám három meccsnyilat is elrontott, így Littler szintén összehozta a legnagyobb kiszállót, és végül megnyerte a mérkőzést.

Luke Littler elképesztő fordítása

A fináléban sokáig úgy tűnt, Price-t aznap nem lehet megállítani, már 5-0-ra vezetett az addig jobbára a fütyülő közönséggel foglalkozó Littler ellen, ám jött egy megmagyarázhatatlan összeomlás, és az angol sorozatban hat leget nyerve megszerezte a győzelmet. A kétszeres világbajnok Cardiff után a második állomásán nyert, ezzel megerősítette második helyét a tabellán Clayton mögött. – Fogalmam sincs, hogy csináltam – mondta a fordításról a Sky Sportsnak Littler. – Nyertem egy leget, jól szórakoztam, de aztán Price a dupla húszra dobhatott a győzelemért, így elköszöntem a közönségtől. A többi történelem, azt hittem, búcsúzom. Price általában nem szokta elhibázni ezt a kiszállót, de ilyen a darts, megtörténhetnek ezek a dolgok – tette hozzá az angol, aki óriási bravúrt ért el, ugyanis korábban még sohasem fordult elő a Premier League-ben, hogy valaki 0-5-ről nyerjen mérkőzést.

A Premier League március 26-án, Berlinben folytatódik: Clayton Rockkal, Humphries Van Gerwennel, Littler Buntinggal, míg Price Van Veennel küzd meg a negyeddöntőben.

Darts Premier League, 7. állomás, Dublin Negyeddöntő Michael van Gerwen (holland)–Gian van Veen (holland), játék nélkül

Luke Littler (angol, 105,07)–Stephen Bunting (angol, 104,10) 6-3

Gerwyn Price (walesi, 103,66)–Josh Rock (északír, 86,21) 6-0

Luke Humphries (angol, 103,44)–Jonny Clayton (walesi, 95,14) 6-3 Elődöntő Littler (102,45)–Van Gerwen (98,90) 6-5

Price (109,04)–Humphries (101,35) 6-1 Döntő Littler (95,54)–Price (92,61) 6-5

A Premier League állása: