„Fogalmam sincs, hogy csináltam” – Littler minden idők egyik legnagyobb feltámadását produkálta

Luke Littler sikerével ért véget a darts Premier League 2026-os kiírásának hetedik, dublini fordulója: a világelső Stephen Buntingot, Michael van Gerwent és Gerwyn Price-t legyőzve ért fel a csúcsra, az út során összesen nyolc meccsnyilat hárított.
A negyeddöntők nem hoztak különösebb izgalmat, Van Gerwen a honfitársa, Gian van Veen visszalépése miatt játék nélkül jutott tovább, miközben Littler Buntingot, Luke Humphries pedig a listavezető Jonny Claytont győzte le 6-3-ra. A legsimább győzelmet Price aratta, aki 6-0-ra kiütötte Josh Rockot.
A legjobb négy között Price folytatta a diadalmenetét, Humphries mindössze egyetlen leget tudott nyerni a walesi ellen, aki másodszor jutott döntőbe az idei PL-ben – Antwerpenben nyerni tudott. Littlernek már inkább meggyűlt a baja Van Gerwennel, a holland Big Fisht dobva karnyújtásnyira került a győzelemtől, ám három meccsnyilat is elrontott, így Littler szintén összehozta a legnagyobb kiszállót, és végül megnyerte a mérkőzést.
Luke Littler elképesztő fordítása
A fináléban sokáig úgy tűnt, Price-t aznap nem lehet megállítani, már 5-0-ra vezetett az addig jobbára a fütyülő közönséggel foglalkozó Littler ellen, ám jött egy megmagyarázhatatlan összeomlás, és az angol sorozatban hat leget nyerve megszerezte a győzelmet. A kétszeres világbajnok Cardiff után a második állomásán nyert, ezzel megerősítette második helyét a tabellán Clayton mögött. – Fogalmam sincs, hogy csináltam – mondta a fordításról a Sky Sportsnak Littler. – Nyertem egy leget, jól szórakoztam, de aztán Price a dupla húszra dobhatott a győzelemért, így elköszöntem a közönségtől. A többi történelem, azt hittem, búcsúzom. Price általában nem szokta elhibázni ezt a kiszállót, de ilyen a darts, megtörténhetnek ezek a dolgok – tette hozzá az angol, aki óriási bravúrt ért el, ugyanis korábban még sohasem fordult elő a Premier League-ben, hogy valaki 0-5-ről nyerjen mérkőzést.
A Premier League március 26-án, Berlinben folytatódik: Clayton Rockkal, Humphries Van Gerwennel, Littler Buntinggal, míg Price Van Veennel küzd meg a negyeddöntőben.
Darts Premier League, 7. állomás, Dublin
Negyeddöntő
Elődöntő
Döntő
A Premier League állása:
