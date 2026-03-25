világkupaalpesi síalpesi sí világkupaMikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin térdre rogyva sírta el magát az idény utolsó futamán + videó

Szerdán lezárult az alpesisí-világkupa 2025–26-os idénye. A férfiaknál Marco Odermatt már korábban bebiztosította az újabb összetettbeli sikerét, a nőknél viszont Mikaela Shiffrin és Emma Aicher között az utolsó futamon dőlt el a kristálygömb sorsa. Az amerikai alpesisíző végül növelni is tudta az előnyét, ezzel hatodszor lett az összetett világkupa győztese.

2026. 03. 25. 13:01
Talán a mostani volt az utolsó világkupaidény, amelyikben Emma Aicher (balra) kevesebb pontot szerzett, mint Mikaela Shiffrin Fotó: AFP/Michal Cizek
Marco Odermatt másfél héttel ezelőtt bebiztosította, hogy sorozatban ötödször is ő nyeri a férfi-alpesisízők világkupa-sorozatának pontversenyét. Bár a svájci sportoló a milánói–cortinai téli olimpia óta nem volt jó formában – kedden az óriás-műlesiklás szakági kristálygömbjét el is veszítette –, az összetettbeli előnye kitartott, így a brazil Lucas Pinheiro Braathen előtt ő zárt az élen. A nőknél szorosabb volt a küzdelem, a német Emma Aicher és az amerikai Mikaela Shiffrin párharca az utolsó, 37. vk-futamon dőlt el: szerdán a norvégiai Hafjell adott otthont az idényzáró óriás-műlesiklásnak.

Emma Aicher Mikaela Shiffrin fő kihívója lett az alpesisí-világkupa jelenlegi idényére
Fotó: NTB/Cornelius Poppe

A 22 éves Aicher fiatalabb korában szülőhazája, Svédország színeiben versenyzett, a világkupa élmezőnyébe pedig immáron németként bő egy éve robbant be. Azóta három különböző szakágban összesen 13 dobogós helyezése volt, az idei olimpián két ezüstérmet szerzett, és óriás-műlesiklásban is minden esélye megvolt a jó helyezésre. Miután Shiffrin kedden az idei tizedik műlesikló vk-versenyén a kilencedik elsőségét is megszerezte, 85 pontosra növelte az előnyét Aicher előtt, így szerdán az kellett a német összetett győzelméhez, hogy ő nyerjen, a 31 éves amerikai pedig ne szerezzen pontot.

Nem Emma Aicher, hanem Mikaela Shiffrin lett az összetett győztese

Az első futam után Emma Aicher a 3., míg Mikaela Shiffrin a 17. helyen állt, és mivel a vk-döntőkön csak az első tizenöt helyezett kap pontot, reálisnak tűnt, hogy nem lesz meg a háromszoros olimpiai bajnok amerikai hatodik nagy kristálygömbje. A 110 világkupafutam-elsőséggel rendelkező Shiffrin viszont elbírta a nyomást, a fokozatosan romló állapotú pályán is átvette a vezetést a második futamban, ezután pedig elég volt neki, hogy további két embert megelőzzön. Ez hamar meg is történt, a következő két alpesisíző ugyanis mögé érkezett a célban, így pedig már ünnepelhetett is, amit térdre rogyva és sírva fakadva tett meg a havon.

Aicher végül a maga második futamában hibázott, két századmásodperccel Shiffrin mögé érkezett meg, vagyis nem tudott faragni a 85 pontos különbségen. A hafjelli óriás-műlesiklást a kanadai Valérie Grenier nyerte meg a tavaszias körülmények között.

Mikaela Shiffrin 2017, 2018, 2019, 2022 és 2023 után 2026-ban is megnyerte az összetett vk-t, ezzel utolérte a nőknél rekordernek számító Annemarie Moser-Pröllt, akinek szintén hat nagy kristálygömbje volt. 

A 87 pontos hátrányban második Emma Aicher előtt pedig ott lehet a jövő: bár Shiffrin megerősítette, hogy (norvég vőlegényéhez, Aleksander Aamodt Kildéhez hasonlóan) még nem vonul vissza, a négy szakágban is a legjobbak közé tartozó német klasszist bárkinek nehéz lesz legyőznie a folytatásban.

A világkupaidény legutolsó számában, a férfiak hafjelli szlalomversenyén (az olimpián drámai pillanatokat átélt és nagypapáját gyászoló) norvég Atle Lie McGrath a szerdai nyolcadik helyezése ellenére megőrizte az előnyét a szakági vk-ban. A futamgyőzelmet a hazaiak versenyzője, Timon Haugan szerezte meg a svájciak olimpiai és világbajnoka, Loic Meillard előtt.

Alpesi sí, a 2025–26-os világkupaidény kristálygömbjeinek nyertesei:

nők:

  • összetett: Mikaela Shiffrin (amerikai)
  • lesiklás: Laura Pirovano (olasz)
  • szuperóriás-műlesiklás: Sofia Goggia (olasz)
  • óriás-műlesiklás: Julia Scheib (osztrák)
  • műlesiklás: Shiffrin

férfiak:

  • összetett: Marco Odermatt (svájci)
  • lesiklás: Odermatt
  • szuperóriás-műlesiklás: Odermatt
  • óriás-műlesiklás: Lucas Pinheiro Braathen (brazil)
  • műlesiklás: Atle Lie McGrath (norvég)

Műlesiklásban tíz verseny alatt 980 pontot szerzett az idényben Mikaela Shiffrin, nagyrészt emiatt nyerte meg az összetettet is:

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu