Mikaela Shiffrin térdre rogyva sírta el magát az idény utolsó futamán + videó

Marco Odermatt másfél héttel ezelőtt bebiztosította, hogy sorozatban ötödször is ő nyeri a férfi-alpesisízők világkupa-sorozatának pontversenyét. Bár a svájci sportoló a milánói–cortinai téli olimpia óta nem volt jó formában – kedden az óriás-műlesiklás szakági kristálygömbjét el is veszítette –, az összetettbeli előnye kitartott, így a brazil Lucas Pinheiro Braathen előtt ő zárt az élen. A nőknél szorosabb volt a küzdelem, a német Emma Aicher és az amerikai Mikaela Shiffrin párharca az utolsó, 37. vk-futamon dőlt el: szerdán a norvégiai Hafjell adott otthont az idényzáró óriás-műlesiklásnak.

Emma Aicher Mikaela Shiffrin fő kihívója lett az alpesisí-világkupa jelenlegi idényére. Fotó: NTB/Cornelius Poppe

A 22 éves Aicher fiatalabb korában szülőhazája, Svédország színeiben versenyzett, a világkupa élmezőnyébe pedig immáron németként bő egy éve robbant be. Azóta három különböző szakágban összesen 13 dobogós helyezése volt, az idei olimpián két ezüstérmet szerzett, és óriás-műlesiklásban is minden esélye megvolt a jó helyezésre. Miután Shiffrin kedden az idei tizedik műlesikló vk-versenyén a kilencedik elsőségét is megszerezte, 85 pontosra növelte az előnyét Aicher előtt, így szerdán az kellett a német összetett győzelméhez, hogy ő nyerjen, a 31 éves amerikai pedig ne szerezzen pontot.

Nem Emma Aicher, hanem Mikaela Shiffrin lett az összetett győztese

Az első futam után Emma Aicher a 3., míg Mikaela Shiffrin a 17. helyen állt, és mivel a vk-döntőkön csak az első tizenöt helyezett kap pontot, reálisnak tűnt, hogy nem lesz meg a háromszoros olimpiai bajnok amerikai hatodik nagy kristálygömbje. A 110 világkupafutam-elsőséggel rendelkező Shiffrin viszont elbírta a nyomást, a fokozatosan romló állapotú pályán is átvette a vezetést a második futamban, ezután pedig elég volt neki, hogy további két embert megelőzzön. Ez hamar meg is történt, a következő két alpesisíző ugyanis mögé érkezett a célban, így pedig már ünnepelhetett is, amit térdre rogyva és sírva fakadva tett meg a havon.

Mikaela Shiffrin i tårar när hon förstår att hon säkrat den totala världscupen 2025/26 🏆🇺🇸 pic.twitter.com/49i059ohEF — Viaplay Vinter (@ViaplayVinter) March 25, 2026

Aicher végül a maga második futamában hibázott, két századmásodperccel Shiffrin mögé érkezett meg, vagyis nem tudott faragni a 85 pontos különbségen. A hafjelli óriás-műlesiklást a kanadai Valérie Grenier nyerte meg a tavaszias körülmények között.

Mikaela Shiffrin 2017, 2018, 2019, 2022 és 2023 után 2026-ban is megnyerte az összetett vk-t, ezzel utolérte a nőknél rekordernek számító Annemarie Moser-Pröllt, akinek szintén hat nagy kristálygömbje volt.

A 87 pontos hátrányban második Emma Aicher előtt pedig ott lehet a jövő: bár Shiffrin megerősítette, hogy (norvég vőlegényéhez, Aleksander Aamodt Kildéhez hasonlóan) még nem vonul vissza, a négy szakágban is a legjobbak közé tartozó német klasszist bárkinek nehéz lesz legyőznie a folytatásban.