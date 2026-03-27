Kiütötte ellenfelét ifjabb Növényi Norbert, amit édesapja élő adásban kommentált + videó

Ifjabb Növényi Norbert csütörtök este a francia Clement Giordanengo ellen lépett ketrecbe a Hexagone MMA 42 főmérkőzésén, ahol a 26 éves sportoló a pályafutása eddigi egyik legnagyobb győzelmét aratta. Mindezt azért is lehet mondani, mert francia riválisa közel egy évtizede veretlen volt, és hét mérkőzés óta nem talált legyőzőre. Növényi ezzel a diadallal tíz győzelemre javította profi mérlegét – írja az Origo.

Ifjabb Növényi Norbert (jobbra) csütörtökön hatalmas sikert ért el pályafutásában. Forrás: Facebook

Növényi már a mérkőzést rendkívül biztatóan kezdte, egy pontos jobbegyenessel jelezte francia riválisának, hogy nem szabad őt félvállról venni. A magyar versenyző számára a folytatás is remek volt, egy jól időzített repülő térdes kísérlet után sikeres földre vitel következett, majd újabb dobással vitte ismét a földre a franciát.

A döntő küzdelem földharcban alakult ki, Növényi hátulról, úgynevezett back mount pozícióból sorozta ellenfelét, aki nem tudott érdemben védekezni. A mérkőzésvezető közbe is lépett, beszüntette a mérkőzést.

Növényi így TKO-val nyert, az pedig csak még inkább erősítette a helyét a nemzetközi mezőnyben, hogy ismét idő előtt nyert. A középsúlyú torna döntőjébe bejutott harcos ennek hangot is adott a mérkőzés után. – Úgy gondolom, megmutattam a világnak, mit tudok. Nagy tisztelet az ellenfelemnek. Nagyon keményen edzettem.

Növény Norbert kommentálása, ahogy fia történelmi győzelmet arat

Megható jelenetek voltak, ahogy a magyar közvetítésben szakkomentátorként volt jelen ifjabb Növényi Norbert édesapja.

Még van két perc. Gyerünk, fiam, ez az! Megvan! Nagyon szép volt ez a felütés, de örülök!

– mondta a büszke édesapa.