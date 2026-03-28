Az igazi kisvárosi sztár, akitől két olimpiát vettek el

– Azért ne legyünk álszentek, a magyar súlyemelést a dopping tette tönkre. Az 1988-as szöuli olimpiai botrányt még túlélte a sportág, a 2004-es athénit nem.

– Nem tudok ezzel vitatkozni. Szörnyű, hogy ilyesmi megtörténhetett.

– Ön sosem nyúlt tiltott szerekhez?

– Nem. Erre nagyon büszke vagyok. Ugyanakkor nem voltam vak, láttam, mi folyt a nyolcvanas években a magyar válogatottban. Az volt a szerencsém, hogy engem nem kényszerített senki, hogy bevegyem azokat a bogyókat, amelyeket a keretorvos letett az asztalra. Mások azonban másképp gondolkodtak, tudjuk, ennek mi lett a vége. A súlyemelésben mindig benne volt a dopping, de ez a világ élsportjára jellemző és egyáltalán nem súlyemelés-specifikus történet.

Nem vagyok ostoba, tudom, hogy az emberi teljesítőképességnek is van határa. Ezen a határon pedig csak úgy lehet átmenni, ha az ember tiltott szerekhez nyúl.

Kit érdekelne, ha egy olimpián 11 másodperc alatt futnák le a 100 métert a világ leggyorsabb férfi atlétái? Senkit sem.

– Nyugtasson meg, hogy legalább a veterán súlyemelők között nincs doppingolás.

– Elszomorítom, mert van. Sajnos a masters kategóriában indulók között is vannak megtévedt emberek. Mindenki másképp csinálja. Van, aki tudatosan. Van, akinek egyéb nyavalya miatt ír fel olyan gyógyszert az orvos, ami rajta van a doppinglistán, s a szerencsétlen emelő így bukik le. Átlagosan kétévente vettem részt doppingellenőrzésen a veterán versenyeken, sosem kellett szégyenkezve, a kertek alatt hazajönnöm. Olyan is volt, hogy Lengyelországban világcsúccsal nyertem.

Pátrovics Géza érmei Kazincbarcikán (Fotó: Takács József/Észak-Magyarország)

A verseny után odajött hozzám Bill Barton, aki az Európai Veterán Súlyemelő-szövetség elnöke volt, s arra kért, hogy várjam meg a következő napot, mert akkor érkeznek a doppingellenőrök. Simán hazautazhattam volna, mégsem tettem meg. Nekem soha nem volt takargatnivalóm. Ugyanakkor egy masters-világbajnokságon ezer felett van az indulók száma. Óhatatlan, hogy egy ekkora létszámnál vannak csalók – a jó hír az, hogy nincsenek sokan.

– Egy olyan ember, aki szinte az egész életét ebben a kisvárosban élte le, szokta-e Kazincbarcelonának nevezni Kazincbarcikát?

– Nem. Tudom, hogy mindez honnan ered, a röplabda és a futballdrukkerek találták ki a kétségtelenül vicces elnevezést. Ha már ez a két csapatsportág szóba került, a helyi röplabdameccseken gyakran megfordulok, ellentétben a futballal. Oda nem szeretek kimenni.

– Pedig a város csapata 2025-ben történelmi sikert ért el az NB I-be jutással.

– Tudom, de akkor sem. Az a közeg, az a szurkolói stílus, ami a helyi focit körbeveszi, nem az én világom. Egyszer kivittem meccsre a kisfiamat. Ott kellett hagynunk a mérkőzést, mert az a hangulat, ami kialakult, nem gyereknek, de nem is egy jóérzésű felnőttnek volt való.

Néha a tévében bele-belenézek a maiak küzdelmeibe. Láttam a minap, amikor a Barcika Miskolcon verte meg a DVTK-t. Úgy ünnepeltek, mintha világbajnoki címet nyertek volna.

Mondjuk az tényleg nem volt mindennapos, amikor a szerencsétlen DVTK-drukkerek bánatukban a Barcikát éltették.

– 2026. március 15-én Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el azt a munkát, amit évtizedek óta ebben a sportágban végez. Hogyan tudta meg mindezt?

– 2025 őszén egy ismerősöm arra kért, adjak meg magamról pár adatot. Ekkor még nem gyanítottam semmit, arra azért odafigyeltem, hogy a bankszámlaszámom és a bankkártyám adatai ne kerüljenek nyilvánosságra. Megadtam a kért adatokat. Idén február 2-án tudtam meg, miről van szó. Március 13-án pedig a fővárosban megkaptam életem legrangosabb kitüntetését. Egy helyi, a médiában dolgozó barátommal mentem el az átadásra. Csak egy embert vihettem magammal, így a családom egyik tagját sem akartam azzal megsérteni, hogy nem jöhetnek el erre az eseményre. Mikor bemondták a nevemet, mikor ki kellett mennem átvenni a kitüntetést, kicsit zavarba jöttem. Azóta eltelt pár nap, sokat gondolkodtam a történteken.

– Ez a kitüntetés hol helyezkedik el az eddig megnyert szakajtónyi érem, serleg és elismerés között?

– Mindenek felett áll. Már csak azért is, mert ezt az elismerést nem a Magyar Súlyemelő-szövetség, nem Kazincbarcika városa adta, hanem az ország. Ezért lehetett ez életem eddigi legfelemelőbb pillanata.

– Kinek fontos ma még Magyarországon a súlyemelés?

– Néhány olyan kiöregedett vénembernek, mint amilyen én is vagyok.

– Mindez nem hangzik túl biztatóan.

– Nem. Ha pedig mi is elmegyünk, tényleg az lesz a kérdés, mi lesz ezzel az anno szebb napokat látott sportággal. Nem vagyok optimista.