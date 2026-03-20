Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz, de van egy második csata, az április 12-én lesz

A válogatott kapus döntése mindent átírhat, a Szeged többszörös BL-győztessel vigasztalódhat

Sipos Adrián és Palasics Kristóf a következő szezonban is a német élvonalbeli MT Melsungent erősíti, Bartucz László viszont távozik. A két maradó légiós közül különösen Palasics helyzete érdekes, az ő maradása befolyásolhatja a vele szóba hozott OTP Bank-Pick Szeged kapushelyzetét.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 10:49
Nagyon úgy néz ki, hogy Palasics Kristóf marad még egy évet Németországban Fotó: MT Melsungen
A német klub a honlapján jelentette be a következő idény játékoskeretét, s ebből kiderült, hogy Sipos Adrián és az OTP Bank-Pick Szegeddel szóba hozott Palasics Kristóf marad a Melsungennél, Bartucz László ugyanakkor elhagyja a klubot: a beálló és a junior világbajnoki ezüstérmes kapus élő szerződéssel rendelkezik a jövő szezonra is, az ugyancsak válogatott kapus Bartucz megállapodása viszont lejár a mostani évad végén.

Nikola Portner lehet a Szeged megoldása a kapushelyzetre
Nikola Portner lehet a Szeged megoldása a kapushelyzetre.

A Szegednek várnia kell jövő nyárig?

Korábban a Sport Bild és az RT Handball szakportál is úgy értesült, hogy Palasics Kristóf a Szegedhez igazol, ám jelen állás szerint erre legkorábban 2027 nyarán van esély, amikor lejár a melsungeni szerződése – persze az is lehetséges, hogy a csongrádiak már idén nyáron kivásárolják őt az új megállapodásából. A helyzet már csak amiatt sem egyszerű, mert a Szegednek mindenképpen szüksége lesz új kapusra, amennyiben igaznak bizonyulnak a sajtóhírek, és Mikler Roland távozik a klubtól. Az RT Handball értesülései szerint a 41 éves kapus annak a Győrnek lehet a játékosa, amelynek irányítását a Szeged jelenlegi másodedzője, Kárpáti Krisztián veszi át.

Ha ez valóban megtörténik, és Palasics nem lesz a Szeged játékosa, úgy a BL-címvédő Magdeburgtól távozó, háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Nikola Portner lehet az új jelölt, akit már többször szóba hoztak a magyar egyesülettel – írja a Szegedma.hu.

Palasics a Bundesliga mostani idényében eddig 25 mérkőzésen 133 lövést védett, a Német Kupában két meccsen 21 hárítása volt. Bartucz a bajnokságban 21 találkozón 69 védéssel segítette csapatát.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekTrump

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Horváth József avatarja

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
