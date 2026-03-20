A válogatott kapus döntése mindent átírhat, a Szeged többszörös BL-győztessel vigasztalódhat

A német klub a honlapján jelentette be a következő idény játékoskeretét, s ebből kiderült, hogy Sipos Adrián és az OTP Bank-Pick Szegeddel szóba hozott Palasics Kristóf marad a Melsungennél, Bartucz László ugyanakkor elhagyja a klubot: a beálló és a junior világbajnoki ezüstérmes kapus élő szerződéssel rendelkezik a jövő szezonra is, az ugyancsak válogatott kapus Bartucz megállapodása viszont lejár a mostani évad végén.

Nikola Portner lehet a Szeged megoldása a kapushelyzetre. Fotó: TT News Agency/AFP/Johan Nilsson

A Szegednek várnia kell jövő nyárig?

Korábban a Sport Bild és az RT Handball szakportál is úgy értesült, hogy Palasics Kristóf a Szegedhez igazol, ám jelen állás szerint erre legkorábban 2027 nyarán van esély, amikor lejár a melsungeni szerződése – persze az is lehetséges, hogy a csongrádiak már idén nyáron kivásárolják őt az új megállapodásából. A helyzet már csak amiatt sem egyszerű, mert a Szegednek mindenképpen szüksége lesz új kapusra, amennyiben igaznak bizonyulnak a sajtóhírek, és Mikler Roland távozik a klubtól. Az RT Handball értesülései szerint a 41 éves kapus annak a Győrnek lehet a játékosa, amelynek irányítását a Szeged jelenlegi másodedzője, Kárpáti Krisztián veszi át.

Ha ez valóban megtörténik, és Palasics nem lesz a Szeged játékosa, úgy a BL-címvédő Magdeburgtól távozó, háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Nikola Portner lehet az új jelölt, akit már többször szóba hoztak a magyar egyesülettel – írja a Szegedma.hu.

Palasics a Bundesliga mostani idényében eddig 25 mérkőzésen 133 lövést védett, a Német Kupában két meccsen 21 hárítása volt. Bartucz a bajnokságban 21 találkozón 69 védéssel segítette csapatát.