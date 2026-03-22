Szoboszlai Dominik váratlan helyen tűnt fel a Liverpool veresége után + videó

Szoboszlai Dominik szombaton még a Liverpool színeiben játszott a Premier League-ben – csapata 2-1-re kikapott –, hétfőn pedig csatlakozik a magyar válogatott keretéhez Telkiben. A két alkalom között a futballista Budapesten lepte meg a futókat, a Vivicittá Szoboszlai Futamát a névadó lőtte – pontosabban dudálta – el. Nem Szoboszlai Dominik volt az egyetlen hasonló szerepkörben: a félmaratoni táv rajtját Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó és Kapu Tibor űrhajós jelezte.

A 41. Telekom Vivicittá futófesztivál futamindítói között volt Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó és Kapu Tibor űrhajós is.

A magyar válogatott csapatkapitánya a rajt előtt pacsizott néhány futóval. A futam férfi és női győztesét a célba érkezés után szintén Szoboszlai Dominik várta, aki a befutóérem mellett egy-egy dedikált labdával is megajándékozta őket.