A tavasz legvidámabb családi eseményére készül Szerencs városa: 2026. március 28-án megrendezésre kerül a Tavaszköszöntő Családi Nap és Pumpapálya-átadó, a Tatay Zoltán Sporttelepen, ahol kicsik és nagyok egyaránt felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak. A színes programkavalkád már délelőtt 11 órakor kezdetét veszi, és egészen estig tartó kikapcsolódást kínál minden generáció számára.

A nap egyik legizgalmasabb eseménye a Pumparty, az új pumpapálya ünnepélyes megnyitója, amelyhez látványos és aktív programok társulnak. A résztvevőket profi bringások várják egész nap, akik gyakorlati tippekkel, trükkökkel és hasznos tanácsokkal segítik az érdeklődőket. A sportos hangulatot tovább fokozza a Bringás Csokikupa verseny, valamint a BMX-bemutatók, triál- és pumpapálya show-k, sőt BMX Flatland és street tánc produkciók is színesítik a kínálatot. A zenei élményekről Curtis koncertje és Dj Breda Bia gondoskodik, garantálva a jó hangulatot.

A kreatív kikapcsolódás kedvelői sem maradnak program nélkül: a kézműves foglalkozások során lehetőség nyílik gördeszka festésére, farmer és cipő egyedi díszítésére, valamint kulcstartók és telefontartók készítésére újrahasznosított anyagokból. A graffiti falfestés is kipróbálható lesz, ahol sablonok segítségével bárki megalkothatja saját mintáját.

A délutáni órákban a hagyományok és a zene kerülnek előtérbe. 14 órától néptánc bemutatók és táncház várja az érdeklődőket, majd színpadra lép Csík János és a Mezzo zenekar, valamint Radics Gigi is koncerttel szórakoztatja a közönséget.

A programkínálat tovább bővül olyan különleges elemekkel, amelyek még inkább erősítik a közösségi élményt és a helyi értékek bemutatását, hiszen a rendezvény egyik kiemelt kiegészítő eseménye a helyi ízek főzőversenye, ahol a települések főzőcsapatai saját receptúráikat mérhetik össze. A bográcsokban rotyogó ételek nemcsak az ízlelőbimbókat kényeztetik, hanem igazi találkozási pontot is jelentenek, ahol a hagyományos receptek és települési titkok generációról generációra öröklődnek. A látogatók betekintést nyerhetnek az ételek elkészítésének folyamatába, és megérezhetik a hamisítatlan, házias ízek varázsát.