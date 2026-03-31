Pécsi Ármin bravúrjai után az ukránok ünnepeltek Budapesten

A házigazda magyar U21-es labdarúgó-válogatott 2-1-re kikapott az ukránoktól az Európa-bajnoki selejtezősorozat keddi játéknapján, ezzel még messzebb került attól, hogy ott legyen a jövő évi kontinenstornán.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 19:37
Pécsi Ármin kapus a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság selejtezőjének H csoportjában játszott Magyarország–Ukrajna mérkőzésen Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az U21-es magyar válogatott Szélesi Zoltán irányításával kezdte meg a sorozatot, és három döntetlen után legutóbb, novemberben kikapott itthon a horvátoktól. Az Újpest vezetőedzőjévé kinevezett szakvezetőt időközben Németh Antal váltotta.

A gólszerző ukrán Hennagyij Szincsuk az u21-es magyar válogatott elleni mérkőzésen. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Ismét kikapott az U21-es magyar válogatott

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett keddi mérkőzésen a magyaroknak győzniük kellett volna ahhoz, hogy maradjon reális esélyük az Eb-szereplés kiharcolására. Az első fél órában az ukránok játszottak veszélyesebben, az ETO FC-ben légióskodó Piscsur révén a 26. percben fejesgóllal vezetést is szereztek, de emellett is akadt helyzetük, Pécsi Ármin bravúrjaira is szükség volt, hogy ne legyen nagyobb a különbség. A félidő utolsó harmadában a hazai együttes határozottabban törekedett ellenfele kapuja előterébe jutni és helyzetet kialakítani.

A szünet után bátrabban játszott az U21-es magyar válogatott, Gruber az 54. percben szépen fejelt kapura, Popovics, a Kisvárda játékosa azonban látványos vetődéssel védett. Hiába volt lendületesebb, határozottabb ebben az időszakban a hazai válogatott, egy ellentámadásnál Szincsuk a tizenhatoson kívülről kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel – mint később kiderült – eldöntötte a mérkőzést. A ráadásban Pécsi még ziccerben mentett, majd Dénes szépített közvetlenül a lefújás előtt, így 2-1-re győztek az ukránok.

U21-es Európa-bajnoki selejtező, H csoport

  • Magyarország–Ukrajna 1-2 (0-1)

gólszerzők: Dénes (95.), illetve Piscsur (26.), Szincsuk (69.)

Az állás: 1. Törökország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 10/4, 3. Ukrajna 8/6, 4. Magyarország 3/5, 5. Litvánia 2/6

Az őszig tartó sorozat végén a kilenc csoport első helyezettjei, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán–szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára. A további nyolc második helyezett pótselejtezőt játszik a fennmaradó négy Eb-részvételt jelentő helyért.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

