Kovács Istvánról döntött a FIFA, kínai és szomáliai kollégával is egy helyre került

A sportág történetében először 48 csapat részvételével sorra kerülő labdarúgó-világbajnokságon 2026. június 11. és július 19. között 104 mérkőzést rendeznek meg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A találkozókra a FIFA csütörtökön kijelölte a részt vevő hivatalos személyeket, köztük 52 játékvezetőt, 88 asszisztenst és harminc VAR-bírót. Az illetékesek ötven különböző országból érkeznek: magyar nincs köztük, az erdélyi Kovács István viszont ott lehet a vb-n. A tavalyi Bajnokok Ligája-finálén bíráskodó Kovács négy éve Katarban nyolc találkozón volt negyedik játékvezető, ezúttal viszont jó eséllyel a sípot is fújhatja majd.
A FIFA játékvezetői bizottságának elnöke, Pierluigi Collina kiemelte a célt, miszerint a május 31-i Miamiba érkezésükkor minden küldött optimális fizikai és mentális állapotban legyen. Ezután tíznapos felkészítés vár rájuk, majd a vb kezdete előtt különválnak útjaik.
Összehasonlításképpen: 41-gyel több hivatalos személy lehet ott Amerikában, mint amennyi a négy évvel ezelőtti világbajnokságon szerepelt. Akkor 36 játékvezető utazott – a mostani 52-ből 15 az európai, 12 a dél-amerikai, kilenc az észak- és közép-amerikai, hét az ázsiai, hét pedig az afrikai konföderációt képviseli. Az 52 bíró 42 különböző országból érkezett, Argentína és Brazília adja a legtöbbet (hármat-hármat).
A 2026-os vb játékvezetői
- Michael Oliver (angol)
- Anthony Taylor (angol)
- Francois Letexier (francia)
- Clément Turpin (francia)
- Felix Zwayer (német)
- Maurizio Mariani (olasz)
- Danny Makkelie (holland)
- Espen Eskas (norvég)
- Szymon Marciniak (lengyel)
- Joao Pinheiro (portugál)
- Kovács István (romániai)
- Slavko Vincic (szlovén)
- Alejandro Hernández Hernández (spanyol)
- Glenn Nyberg (svéd)
- Sandro Schärer (svájci)
- Adham Mahadmeh (jordán)
- Ma Ning (kínai)
- Alireza Faghani (ausztrál)
- Araki Juszuke (japán)
- Abdulrahman al-Dzsasszim (katari)
- Halid al-Turaisz (szaúd-arábiai)
- Ilgiz Tantasev (üzbég)
- Musztafa Gorbal (algériai)
- Pierre Atcho (gaboni)
- Amin Mohamed (egyiptomi)
- Jalal Jayed (marokkói)
- Dahane Beida (mauritániai)
- Omar Abdulkadir Artan (szomáliai)
- Abongile Tom (dél-afrikai)
- Drew Fischer (kanadai)
- Juan Calderón (Costa Rica-i)
- Saíd Martínez (hondurasi)
- Oshane Nation (jamaicai)
- César Ramos (mexikói)
- Katia García (mexikói)
- Iván Barton (salvadori)
- Ismail Elfath (amerikai)
- Tori Penso (amerikai)
- Yael Falcón Pérez (argentin)
- Darío Herrera (argentin)
- Facundo Tello (argentin)
- Ramon Abatti (brazil)
- Raphael Claus (brazil)
- Wilton Sampaio (brazil)
- Cristián Garay (chilei)
- Andrés Rojas (kolumbiai)
- Juan Gabriel Benítez (paraguayi)
- Kevin Ortega (perui)
- Gustavo Tejera (uruguayi)
- Jesús Valenzuela (venezuelai)
