Kovács Istvánról döntött a FIFA, kínai és szomáliai kollégával is egy helyre került

A sportág történetében először 48 csapat részvételével sorra kerülő labdarúgó-világbajnokságon 2026. június 11. és július 19. között 104 mérkőzést rendeznek meg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A találkozókra a FIFA csütörtökön kijelölte a részt vevő hivatalos személyeket, köztük 52 játékvezetőt, 88 asszisztenst és harminc VAR-bírót. Az illetékesek ötven különböző országból érkeznek: magyar nincs köztük, az erdélyi Kovács István viszont ott lehet a vb-n. A tavalyi Bajnokok Ligája-finálén bíráskodó Kovács négy éve Katarban nyolc találkozón volt negyedik játékvezető, ezúttal viszont jó eséllyel a sípot is fújhatja majd.

A legutóbbi labdarúgó-világbajnokság döntőjén bíráskodó Szymon Marciniak a 2026-os vb játékvezetői között is szerepel. Fotó: NurPhoto/Ayman Aref

A FIFA játékvezetői bizottságának elnöke, Pierluigi Collina kiemelte a célt, miszerint a május 31-i Miamiba érkezésükkor minden küldött optimális fizikai és mentális állapotban legyen. Ezután tíznapos felkészítés vár rájuk, majd a vb kezdete előtt különválnak útjaik.

Összehasonlításképpen: 41-gyel több hivatalos személy lehet ott Amerikában, mint amennyi a négy évvel ezelőtti világbajnokságon szerepelt. Akkor 36 játékvezető utazott – a mostani 52-ből 15 az európai, 12 a dél-amerikai, kilenc az észak- és közép-amerikai, hét az ázsiai, hét pedig az afrikai konföderációt képviseli. Az 52 bíró 42 különböző országból érkezett, Argentína és Brazília adja a legtöbbet (hármat-hármat).

A 2026-os vb játékvezetői