Kovács István

Kovács Istvánról döntött a FIFA, kínai és szomáliai kollégával is egy helyre került

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kijelölte az idei világbajnokság hivatalos személyeit. A 2026-os vb játékvezetői között magyar nincsen, az erdélyi Kovács István viszont Amerikába utazhat, ahol a 2022-es tornával ellentétben ezúttal akár főszerepet is kaphat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 19:14
Kovács István a 2026-os vb-n talán már játékvezetőként lehet ott Fotó: NurPhoto/Jose Breton
A sportág történetében először 48 csapat részvételével sorra kerülő labdarúgó-világbajnokságon 2026. június 11. és július 19. között 104 mérkőzést rendeznek meg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A találkozókra a FIFA csütörtökön kijelölte a részt vevő hivatalos személyeket, köztük 52 játékvezetőt, 88 asszisztenst és harminc VAR-bírót. Az illetékesek ötven különböző országból érkeznek: magyar nincs köztük, az erdélyi Kovács István viszont ott lehet a vb-n. A tavalyi Bajnokok Ligája-finálén bíráskodó Kovács négy éve Katarban nyolc találkozón volt negyedik játékvezető, ezúttal viszont jó eséllyel a sípot is fújhatja majd.

A legutóbbi labdarúgó-világbajnokság döntőjén bíráskodó Szymon Marciniak a 2026-os vb játékvezetői között is szerepel. Fotó: NurPhoto/Ayman Aref
A legutóbbi labdarúgó-világbajnokság döntőjén bíráskodó Szymon Marciniak a 2026-os vb játékvezetői között is szerepel. Fotó: NurPhoto/Ayman Aref

A FIFA játékvezetői bizottságának elnöke, Pierluigi Collina kiemelte a célt, miszerint a május 31-i Miamiba érkezésükkor minden küldött optimális fizikai és mentális állapotban legyen. Ezután tíznapos felkészítés vár rájuk, majd a vb kezdete előtt különválnak útjaik.

Összehasonlításképpen: 41-gyel több hivatalos személy lehet ott Amerikában, mint amennyi a négy évvel ezelőtti világbajnokságon szerepelt. Akkor 36 játékvezető utazott – a mostani 52-ből 15 az európai, 12 a dél-amerikai, kilenc az észak- és közép-amerikai, hét az ázsiai, hét pedig az afrikai konföderációt képviseli. Az 52 bíró 42 különböző országból érkezett, Argentína és Brazília adja a legtöbbet (hármat-hármat).

A 2026-os vb játékvezetői

  • Michael Oliver (angol)
  • Anthony Taylor (angol)
  • Francois Letexier (francia)
  • Clément Turpin (francia)
  • Felix Zwayer (német)
  • Maurizio Mariani (olasz)
  • Danny Makkelie (holland)
  • Espen Eskas (norvég)
  • Szymon Marciniak (lengyel)
  • Joao Pinheiro (portugál)
  • Kovács István (romániai)
  • Slavko Vincic (szlovén)
  • Alejandro Hernández Hernández (spanyol)
  • Glenn Nyberg (svéd)
  • Sandro Schärer (svájci)
  • Adham Mahadmeh (jordán)
  • Ma Ning (kínai)
  • Alireza Faghani (ausztrál)
  • Araki Juszuke (japán)
  • Abdulrahman al-Dzsasszim (katari)
  • Halid al-Turaisz (szaúd-arábiai)
  • Ilgiz Tantasev (üzbég)
  • Musztafa Gorbal (algériai)
  • Pierre Atcho (gaboni)
  • Amin Mohamed (egyiptomi)
  • Jalal Jayed (marokkói)
  • Dahane Beida (mauritániai)
  • Omar Abdulkadir Artan (szomáliai)
  • Abongile Tom (dél-afrikai)
  • Drew Fischer (kanadai)
  • Juan Calderón (Costa Rica-i)
  • Saíd Martínez (hondurasi)
  • Oshane Nation (jamaicai)
  • César Ramos (mexikói)
  • Katia García (mexikói)
  • Iván Barton (salvadori)
  • Ismail Elfath (amerikai)
  • Tori Penso (amerikai)
  • Yael Falcón Pérez (argentin)
  • Darío Herrera (argentin)
  • Facundo Tello (argentin)
  • Ramon Abatti (brazil)
  • Raphael Claus (brazil)
  • Wilton Sampaio (brazil)
  • Cristián Garay (chilei)
  • Andrés Rojas (kolumbiai)
  • Juan Gabriel Benítez (paraguayi)
  • Kevin Ortega (perui)
  • Gustavo Tejera (uruguayi)
  • Jesús Valenzuela (venezuelai)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

