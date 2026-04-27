Rekordja után aranylabdás legenda gólörömét másolta az olasz bajnokság gólpasszkirálya
Az Internazionale 2-2-es döntetlent játszott a Torino vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában, és jövő héten vasárnap megszerezheti a klub történelmének 21. bajnoki címét. Az olasz bajnokság gólpasszkirálya, Federico Dimarco két asszisztot osztott ki a meccsen, ezzel az Inter válogatott szélsője megdöntötte Alejandro „Papu" Gómez korábbi rekordját. Az argentin irányító tizenhat gólpasszt osztott ki a 2019–20-as idényben, míg a Serie A jelenlegi kiírásában Dimarco már tizenhétnél jár.
