Megszólalt a Debrecen: ezért nem engedték be a Fradi szurkolóit

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy a debreceni 2-0-s Fradi-győzelmet beárnyékolta a szurkolói belviszály: a különböző csoportok egymásnak estek, és komoly vádak is megfogalmazódtak, többek között a Green Monsters vezetőjével, Hamberger Ádámmal szemben. A helyzet odáig fajult, hogy a Green Monsters tagjai végül nem léphettek be a Nagyerdei Stadionba, ami tovább fokozta a feszültséget.

A DVSC közleményben reagált a Fradi-drukkerek kizárására

A debreceni klub a történtek után hivatalos állásfoglalást tett közzé, amelyben részletesen ismertette döntésének hátterét. A közleményt az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

„A vasárnapi DVSC–FTC mérkőzésen csaknem 17 ezer néző szurkolhatott kulturált és biztonságos körülmények között a Nagyerdei Stadionban. A találkozó előtt a stadionon kívül, közterületen a Ferencváros szurkolói csoportjai összetűzésbe keveredtek, emiatt a DVSC biztonsági vezetője úgy döntött, hogy preventív jelleggel, a mérkőzés biztonságos, erőszaktól mentes lebonyolítása érdekében ezeket a csoportokat nem engedi be a stadionba, ahol családok, hölgyek és gyerekek is szurkoltak szép számmal. Ezt a döntést minden jelenlévő biztonsági szakember és hivatalos személy tudomásul vette és elfogadta, a bajnoki találkozó rendben lezajlott. A történteket a DVSC a továbbiakban semmilyen módon nem kívánja kommentálni” – olvasható a klub hivatalos Facebook-oldalán.