Rendkívüli

Orbán Viktor Sopronban folytatja országjárását, kövesse nálunk élőben! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
FradiNB IFerencvárosDVSC

Megszólalt a Debrecen: ezért nem engedték be a Fradi szurkolóit

Nagy visszhangot kiváltó ügyben adott ki hivatalos közleményt a Debreceni VSC, miután a hétvégi rangadón több Ferencváros-szurkolói csoport – köztük a Green Monsters – nem jutott be a stadionba. A történtek előzménye, hogy a fradista táboron belül súlyos konfliktus alakult ki, amely már a mérkőzés előtt balhéba torkollott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 17:00
A Debrecen hivatalos közleményt adott ki a történtekkel kapcsolatban Forrás: DVSC/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy a debreceni 2-0-s Fradi-győzelmet beárnyékolta a szurkolói belviszály: a különböző csoportok egymásnak estek, és komoly vádak is megfogalmazódtak, többek között a Green Monsters vezetőjével, Hamberger Ádámmal szemben. A helyzet odáig fajult, hogy a Green Monsters tagjai végül nem léphettek be a Nagyerdei Stadionba, ami tovább fokozta a feszültséget.

A Fradi győzelemmel távozott Debrecenből
A Fradi győzelemmel távozott Debrecenből. Forrás: fradi.hu

A DVSC közleményben reagált a Fradi-drukkerek kizárására

A debreceni klub a történtek után hivatalos állásfoglalást tett közzé, amelyben részletesen ismertette döntésének hátterét. A közleményt az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

„A vasárnapi DVSC–FTC mérkőzésen csaknem 17 ezer néző szurkolhatott kulturált és biztonságos körülmények között a Nagyerdei Stadionban. A találkozó előtt a stadionon kívül, közterületen a Ferencváros szurkolói csoportjai összetűzésbe keveredtek, emiatt a DVSC biztonsági vezetője úgy döntött, hogy preventív jelleggel, a mérkőzés biztonságos, erőszaktól mentes lebonyolítása érdekében ezeket a csoportokat nem engedi be a stadionba, ahol családok, hölgyek és gyerekek is szurkoltak szép számmal. Ezt a döntést minden jelenlévő biztonsági szakember és hivatalos személy tudomásul vette és elfogadta, a bajnoki találkozó rendben lezajlott. A történteket a DVSC a továbbiakban semmilyen módon nem kívánja kommentálni” – olvasható a klub hivatalos Facebook-oldalán.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekválasztás

Bayer Zsolt avatarja

Gyertek, normális fiatalok! A haza számít rátok, ezeregyszáz év históriája és hagyománya benneteket vár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu