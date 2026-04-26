Robbie Keane legutóbb kiakadt, és továbbra is keresi a győztes tervet Bognár György ellen

Eltiltások itt is, ott is

Miközben tehát a Fradi rendkívül sűrű hét után fogadja a Paksot – noha szerdán a Ferencváros kezdője hat helyen változott, s csak egy magyar, Dibusz Dénes kezdett –, addig Bognár Györgyék egész héten erre a találkozóra készülhettek. A Paks számára sem tét nélküli a meccs, az ötödik hely már szinte biztos a hét ponttal lemaradó Újpest előtt, de a harmadik, már Konferencialiga-indulást érő Debrecen csak két egységre van. Tartalékolásra tehát nincs ok a vendégek részéről, Bognárnak már csak azt kell kitalálnia, hogy a múlt héten piros lapot, majd durva, négymeccses eltiltást kapó Szabó Jánost hogyan pótolja – a túloldalt a múlt héten az ötödik sárgáját begyűjtő Mohammed Abu Fani nem elérhető Keane-nek.