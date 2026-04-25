Rendkívüli

Folytatta fantasztikus sorozatát a Győr, most a Fradin a sor

Már az első találkozó után sem volt sok kérdés, de a BL-címvédő Győri Audi ETO biztosra ment. A dán Odense elleni hazai visszavágót még az idegenbeli meccsnél is fölényesebben, 40-25-re nyerte meg a Győr, amely így zsinórban tizedszer is tagja lesz a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntős mezőnyének. Szombaton az is eldől, hogy lesz-e két csapat a Final Fourban, azaz hogy az FTC tudja-e követni az ETO-t a legjobb négy közé.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 17:29
Már a női kézilabda BL negyeddöntő első felvonásán eldöntötte az Odense elleni párharcot, de hazai pályán is hengerelt a címvédő Győri Audi ETO Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Robert Wengler
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eddig egyszer, 2024-ben fordult elő, hogy két magyar csapat jutott be a női kézilabda BL Final Fourba, a Fradi akkor is a Metz ellen negyeddöntőzött, de a mostaninál sokkal rosszabb kiindulóhelyzetből harcolta ki Franciaországban a továbbjutást.

Női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntő, visszavágók

Szombat

  • Győri Audi ETO KC–Odense 40-25 (17-8), továbbjutott a Győr, 76-53-as összesítéssel
  • Metz–FTC-Rail Cargo Hungaria (első meccs: 31-31) – 18 óra, Sport1 TV

Vasárnap

  • CSM Bucuresti–Esbjerg (első meccs: 25-26) – 16.00
  • Brest Bretagne–Gloria Bistrita (első meccs: 36-35) – 18.00

A Győr már Dániában megalapozta a négyes döntőbe jutást

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
