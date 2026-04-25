Folytatta fantasztikus sorozatát a Győr, most a Fradin a sor

Eddig egyszer, 2024-ben fordult elő, hogy két magyar csapat jutott be a női kézilabda BL Final Fourba, a Fradi akkor is a Metz ellen negyeddöntőzött, de a mostaninál sokkal rosszabb kiindulóhelyzetből harcolta ki Franciaországban a továbbjutást.

Női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntő, visszavágók Szombat Győri Audi ETO KC–Odense 40-25 (17-8), továbbjutott a Győr, 76-53-as összesítéssel

Metz–FTC-Rail Cargo Hungaria (első meccs: 31-31) – 18 óra, Sport1 TV Vasárnap CSM Bucuresti–Esbjerg (első meccs: 25-26) – 16.00

Brest Bretagne–Gloria Bistrita (első meccs: 36-35) – 18.00

A Győr már Dániában megalapozta a négyes döntőbe jutást