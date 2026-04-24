Jokics elátkozott estéje után hátrányba került a Denver

Jokics hiába zárt (a 11 sikeres büntetőjének is köszönhetően) 27 dobott ponttal, magához képest kiemelten rosszul játszott. Pláne, mert nem volt hatékony Gobert szorításában: 7/21-gyel dobott ellene ezen a meccsen, és a két vereség során összesen 8/29 a mutatója vele szemben. A Minnesotában a padról érkező Ayo Dosunmu volt a legeredményesebb 25 ponttal, Jaden McDaniels 20, Anthony Edwards 17 ponttal zárt. A Minnesota ezzel összesítésben 2-1-re vezet a négy győzelemig tartó párharcban.

Újra nyert az Atlanta az NBA-ben

A 34 éves veterán hátvéd CJ McCollum sorozatban második meccset döntötte el a New York Knicks elleni párharcban: az Atlanta Hawks játékosa egy elzárás után kapott egy passzt, majd értékesített egy középtávoli dobást, amellyel a Hawks 109-108-ra legyőzte a New York Knicks csapatát péntek hajnalban.

McCollum a második meccsen 32 pontot dobott, amivel meglepetésgyőzelemhez segítette csapatát a Madison Square Gardenben. A párharc Atlantába költözése után is jól kezdett, már a félidőre 16 pontja volt. A Knicks a második félidőben ugyan visszafogta őt (23 ponttal zárt), de csapattársai felléptek helyette is a pontszerzésben.

Jalen Johnson 24 ponttal, 10 lepattanóval és 8 gólpasszal vezette a Hawksot, Dyson Daniels 13 lepattanót szedett, míg Jonathan Kuminga a padról beszállva 21 pontot dobott, és egy kulcsfontosságú labdaszerzéssel akadályozta meg, hogy Jalen Brunson megnyerje a meccset a Knicks utolsó támadásánál. Az Atlanta így 2-1-re vezet a párharcban az esélyesebbnek tartott Knicks ellen.

A keleti főcsoport másik meccsén a Toronto Raptors 126-104-re nyerni tudott, de a Cleveland Cavaliers még mindig 2-1-re vezet a négy győzelemig tartó párharcban.

NBA, rájátszás, a legutóbbi játéknap eredményei:

nyugati főcsoport:

Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets 113-96

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2-1

keleti főcsoport: