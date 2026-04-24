NBANikola JokicsDenver NuggetsMinnesota TimberwolvesRudy GobertAtlanta Hawkskosárlabda

Jokics elátkozott estéje után hátrányba került a Denver

A Denver Nuggets és a New York Knicks is hátrányba került az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásában péntek hajnalban. A Nikola Jokics vezette coloradói együttes 113-96-ra kapott ki a Minnesota Timberwolves otthonában, a szerb világsztár pályafutása egyik legrosszabb NBA-mérkőzésén van túl. A Minnesota összesítésben 2-1-re vezet. Az Atlanta Hawks nyerni tudott 109-108-ra egy utolsó pillanatban szerzett CJ McCollum-kosárral a New York Knicks ellen, ott is 2-1 az állás. A Cleveland Cavaliers 126-104-re kapott ki a Toronto Raptors otthonában, ott 2-1-re még a Cavs vezet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 11:17
Nikola Jokics dobását próbálta blokkolni Gobert Fotó: Getty Images via AFP/David Berding
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jokics hiába zárt (a 11 sikeres büntetőjének is köszönhetően) 27 dobott ponttal, magához képest kiemelten rosszul játszott. Pláne, mert nem volt hatékony Gobert szorításában: 7/21-gyel dobott ellene ezen a meccsen, és a két vereség során összesen 8/29 a mutatója vele szemben. A Minnesotában a padról érkező Ayo Dosunmu volt a legeredményesebb 25 ponttal, Jaden McDaniels 20, Anthony Edwards 17 ponttal zárt.  A Minnesota ezzel összesítésben 2-1-re vezet a négy győzelemig tartó párharcban.

Újra nyert az Atlanta az NBA-ben

A 34 éves veterán hátvéd CJ McCollum sorozatban második meccset döntötte el a New York Knicks elleni párharcban: az Atlanta Hawks játékosa egy elzárás után kapott egy passzt, majd értékesített egy középtávoli dobást, amellyel a Hawks 109-108-ra legyőzte a New York Knicks csapatát péntek hajnalban.

McCollum a második meccsen 32 pontot dobott, amivel meglepetésgyőzelemhez segítette csapatát a Madison Square Gardenben. A párharc Atlantába költözése után is jól kezdett, már a félidőre 16 pontja volt. A Knicks a második félidőben ugyan visszafogta őt (23 ponttal zárt), de csapattársai felléptek helyette is a pontszerzésben. 

Jalen Johnson 24 ponttal, 10 lepattanóval és 8 gólpasszal vezette a Hawksot, Dyson Daniels 13 lepattanót szedett, míg Jonathan Kuminga a padról beszállva 21 pontot dobott, és egy kulcsfontosságú labdaszerzéssel akadályozta meg, hogy Jalen Brunson megnyerje a meccset a Knicks utolsó támadásánál. Az Atlanta így 2-1-re vezet a párharcban az esélyesebbnek tartott Knicks ellen. 

A keleti főcsoport másik meccsén a Toronto Raptors 126-104-re nyerni tudott, de a Cleveland Cavaliers még mindig 2-1-re vezet a négy győzelemig tartó párharcban.

NBA, rájátszás, a legutóbbi játéknap eredményei:

nyugati főcsoport:

  • Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets 113-96
    Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2-1

keleti főcsoport:

  • Toronto Raptors–Cleveland Cavaliers 126-104
    A párharc állása: 1-2
  • Atlanta Hawks–New York Knicks 109-108
    A párharc állása: 2-1

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelektisza párt

Oszd meg és…?

Lázár Emese avatarja

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.