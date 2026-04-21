Jokics elvesztette a fejét, csapata rangadót bukott az NBA-rájátszásában

Izgalmas és feszült hangulatú mérkőzésekkel folytatodótt az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszása kedd hajnalban. A Nyugati Főcsoportban a Denver Nuggets hazai pályán kapott ki 119-114-re a Minnesota Timberwolvestól, a meccs hajrájában a coloradóiak szerb világsztárja, Nikola Jokics és a vendégek ásza, Anthony Edwards is összekapott. A meccs után a Wolves edzője, Chris Finch kritizálta a bírókat és bajnokságot azért, mert szerinte túl sokan játsszák el a szabálytalanságokat, hogy büntetőket kapjanak. A Keleti Főcsoportban a New York Knicks hazai pályán bukott el 107-106-ra az Atlanta Hawks ellen, a Cleveland Cavaliers sorozatban másodszor nyert, James Hardenék 115-105-re győzték le a Toronto Raptorst.

2026. 04. 21. 10:35
Nikola Jokics csapata, a Denver Nuggets otthon kapott ki a Minnesota Timberwolvestól Fotó: Getty Images via AFP/MATTHEW STOCKMAN
Óriási mérkőzésekkel folytatodótt az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszása. Kedden hajnalban újra összecsapott a Denver Nuggets és a Minnesota Timberwolves, a liga legjobb játékosai közé tartozó Nikola Jokics, illetve Anthony Edwards vezetésével. A szerb világklasszis és az amerikai kiválóság a feszült hangulatú találkozó végjátékában össze is szólalkozott, sőt kisebb lökdösődés is kialakult közöttük. 

Nikola Jokics sokszor nem értett egyet a bíró ítéleteivel. Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jokics nehezen bírta idegekkel

Az indcidens a negyedik negyed végjátékában történt, fél perccel a mérkőzés vége előtt. A Minnesota sztárja, Anthony Edwards lépéshibát követett el, ami után a bírók a Denvernek ítélték oda a labdát. A Denver szerb centere, Nikola Jokics megpróbálta elvenni Edwardstól a labdát, majd a Timberwolves játékosa meglökte Jokicsot, és kisebb szópárbaj alakult ki kettejük között, aminek a bírók vetettek véget.

A meccset végül a Minnesota Timberwolves nyerte 119–114-re úgy, hogy a vendégek az első negyedben még 19 pontos hátrányban voltak. A Denvernél Jamal Murray 30 pontig jutott, míg Nikola Jokics 24 ponttal, 15 lepattanóval és 8 gólpasszal zárt. Az All-Star duó azonban a negyedik negyedben együtt mindössze 2/12-es mezőnymutatót hozott, és csupán négy pontot szerzett. Anthony Edwards 30 pontot szerzett, Julius Randle pedig 24-ig jutott. A Timberwolves egyébként a 2024-es rájátszásban egy kiélezett, hetedik meccsig tartó párharcban búcsúztatta a Denvert, a párharc azóta az NBA egyik legjobb rivalizálásává nőtte ki magát. Ez a 2026-os playoff első körében újraéledt, és már a második mérkőzés előtt szócsatába torkollott a két edző között.

A bírókat és a ligát kritizálta a Minnesota edzője

A mérkőzés előtti hétfő esti sajtótájékoztatón a Minnesota Timberwolves vezetőedzője, Chris Finch ismét hangot adott elégedetlenségének azzal kapcsolatban, hogy Jamal Murray 16 büntetőt dobhatott a Denver Nuggets első mérkőzésen aratott győzelme során.

– Lehet, hogy nekünk is el kellene kezdenünk feldobni magunkat – jegyezte meg Finch, majd egy szélesebb problémára is rávilágított: szerinte ligaszerte egyre gyakoribb, hogy a pontszerzők eltúlozzák az érintkezéseket betörések közben, és „dobálják magukat”, hogy kiharcolják a faultokat. Finch ezután saját két kulcsjátékosát, Julius Randle-t és Anthony Edwardsot hozta fel példaként, akik együtt mindössze kilenc büntetőt dobhattak az első meccsen, amit a Minnesota elveszített. A Denver ezzel szemben 33-szor állhatott a vonalra, míg a Wolves 19-szer.

A liga most ott tart, hogy ha kontaktust keresel és elesel, jutalmaznak. Azok a játékosok viszont, akik megpróbálnak végigmenni a kontaktuson és folytatják a betörést, általában nem kapnak ítéletet. A faultokat inkább távolabb fújják meg, nem a büntetőterületen belül

 – mondta el a Minnesota edzője.

Anthony Edwards, a Minnesota Timberwolves sztárja elégedett lehet a Denver elleni győztes meccs után. Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Szerintem néha visszanézed a felvételt, és azt mondod: „igen, fault volt”. Vannak esték – higgyék el –, amikor a köztudottan rengeteg büntetőt kapó Shai Gilgeous-Alexander (a bajnok OKC játékosa) vagy más, sok büntetőt dobó játékos ellen játszunk, és nem azt nézem vissza, hogy „hihetetlen, mennyi faultot kapott”, hanem azt: „miért faultolunk ennyit?” – utasította el a Denver Nuggets trénere, Rick Adelman a kritikákat. Ezúttal mindkét csapat 30 büntetőt dobhatott: a Minnesota 19-et, a Denver 23-at értékesített. A Timberwolves kiegyenlítette a párharcot, amely csütörtökön Minneapolisban folytatódik.  

Wembanyama jóslata bejött

A Keleti Főcsoportban a Cleveland Cavaliers 115-105-re legyőzte a Toronto Raptors csapatát, és ezzel már 2-0-ra vezet a négy győzelemig tartó párharcban. A Cavaliersben Donovan Mitchell 30, James Harden 28 pontot dobott. A New York Knicks hazai pályán viszont elbukott 107-106-ra az Atlanta Hawks elleni mérkőzésen, ezzel a vendégek 1-1-re módosították az összesített állást. A hazaiaknál Jalen Brunson 29, Karl Anthony-Towns 18 pontot szerzett. A Hawks legjobb dobója CJ McCallum volt, aki 32 pontot szerzett.

Victor Wembanyama lett a legjobb védő az NBA-ben Fotó: RONALD CORTES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A tegnapi történések közül ki kell emelni még azt, hogy a San Antonio Spurs sztárja, Victor Wembanyama elnyerte az Év Védője díjat (DPOY), ráadásul egyhangú szavazással – ezzel ő lett az első játékos a ligatörténelemben, aki így diadalmaskodott. A 224 centis francia klasszis ezzel arra az útra lépett, amelyet már újoncként megjósolt magának. Nem sokkal azelőtt, hogy honfitársát, Rudy Gobert negyedszer is az Év Védőjének választották volna Wembanyama első szezonja végén, 2024-ben, a akkor húszéves játékos franciául úgy fogalmazott, hogy Gobert uralma hamarosan véget ér.

Tudom, hogy Rudynak idén nagyon jó esélye van megnyerni, és meg is érdemelné. Nyugodtan nyerje meg most, mert utána már nem az ő ideje következik 

mondta el akkor Wembanyama.

Most, 22 évesen Wembanyama lett minden idők legfiatalabb DPOY-győztese. Emellett ő az első Spurs-játékos, aki Kawhi Leonard 2015-ös és 2016-os duplázása óta elhódította ezt az elismerést.

NBA, rájátszás, eredmények

Nyugati Főcsoport

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 114-119 (25-39, 39-25, 26-29, 29-21)
Legjobb dobók: Murray 30, Jokics 24 Braun 16, Hardaway Jr. 16 illetve Edwards 30, Randle 24, DiVincenzo 16

A párharc állása: 1-1

Keleti Főcsoport

New York Knicks – Atlanta Hawks 106-107 (23-32, 31-29, 25-30, 28-15)
Legjobb dobók: Brunson 29, Towns 18, Hart 15 illetve McCollum 32, Kuminga 19, Johnson 17

A párharc állása: 1-1

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 115-105 (19-26, 29-28, 29-30, 28-31)
Legjobb dobók:  Mitchell 30, Harden 28, Mobley 25 illetve Barnes 26, Barrett 22, Murray-Boyles 17

 

 

