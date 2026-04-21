Jokics elvesztette a fejét, csapata rangadót bukott az NBA-rájátszásában

Óriási mérkőzésekkel folytatodótt az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszása. Kedden hajnalban újra összecsapott a Denver Nuggets és a Minnesota Timberwolves, a liga legjobb játékosai közé tartozó Nikola Jokics, illetve Anthony Edwards vezetésével. A szerb világklasszis és az amerikai kiválóság a feszült hangulatú találkozó végjátékában össze is szólalkozott, sőt kisebb lökdösődés is kialakult közöttük.

Jokics nehezen bírta idegekkel

Az indcidens a negyedik negyed végjátékában történt, fél perccel a mérkőzés vége előtt. A Minnesota sztárja, Anthony Edwards lépéshibát követett el, ami után a bírók a Denvernek ítélték oda a labdát. A Denver szerb centere, Nikola Jokics megpróbálta elvenni Edwardstól a labdát, majd a Timberwolves játékosa meglökte Jokicsot, és kisebb szópárbaj alakult ki kettejük között, aminek a bírók vetettek véget.

A meccset végül a Minnesota Timberwolves nyerte 119–114-re úgy, hogy a vendégek az első negyedben még 19 pontos hátrányban voltak. A Denvernél Jamal Murray 30 pontig jutott, míg Nikola Jokics 24 ponttal, 15 lepattanóval és 8 gólpasszal zárt. Az All-Star duó azonban a negyedik negyedben együtt mindössze 2/12-es mezőnymutatót hozott, és csupán négy pontot szerzett. Anthony Edwards 30 pontot szerzett, Julius Randle pedig 24-ig jutott. A Timberwolves egyébként a 2024-es rájátszásban egy kiélezett, hetedik meccsig tartó párharcban búcsúztatta a Denvert, a párharc azóta az NBA egyik legjobb rivalizálásává nőtte ki magát. Ez a 2026-os playoff első körében újraéledt, és már a második mérkőzés előtt szócsatába torkollott a két edző között.

A bírókat és a ligát kritizálta a Minnesota edzője

A mérkőzés előtti hétfő esti sajtótájékoztatón a Minnesota Timberwolves vezetőedzője, Chris Finch ismét hangot adott elégedetlenségének azzal kapcsolatban, hogy Jamal Murray 16 büntetőt dobhatott a Denver Nuggets első mérkőzésen aratott győzelme során.

– Lehet, hogy nekünk is el kellene kezdenünk feldobni magunkat – jegyezte meg Finch, majd egy szélesebb problémára is rávilágított: szerinte ligaszerte egyre gyakoribb, hogy a pontszerzők eltúlozzák az érintkezéseket betörések közben, és „dobálják magukat”, hogy kiharcolják a faultokat. Finch ezután saját két kulcsjátékosát, Julius Randle-t és Anthony Edwardsot hozta fel példaként, akik együtt mindössze kilenc büntetőt dobhattak az első meccsen, amit a Minnesota elveszített. A Denver ezzel szemben 33-szor állhatott a vonalra, míg a Wolves 19-szer.

A liga most ott tart, hogy ha kontaktust keresel és elesel, jutalmaznak. Azok a játékosok viszont, akik megpróbálnak végigmenni a kontaktuson és folytatják a betörést, általában nem kapnak ítéletet. A faultokat inkább távolabb fújják meg, nem a büntetőterületen belül

– mondta el a Minnesota edzője.