Révész Attila a tüzet, Sergio Navarro a nyugalmat hiányolta csapatából a „nézőgyilkos” bajnokin

A labdarúgó NB I jelenlegi idényének talán legalacsonyabb színvonalú mérkőzését játszotta egymással hétfőn este két olyan csapat, amely a dobogóra is aspirál. Unalmas, helyzet nélküli találkozón játszott 0-0-s döntetlent egymással a Kisvárda és a Debrecen, és ezzel az eredménnyel a Loki továbbra is a tabella harmadik helyén áll. A két vezetőedző azonban talált érdekességet még ebben a kilencven percben is, igaz, azt elismerték, egyik csapat sem érdemelt győzelmet.

Molnár László
2026. 04. 14. 7:53
Nem éppen a futball reklámja volt a Kisvárda és a Debrecen hétfő esti bajnokija
Nem éppen a futball reklámja volt a Kisvárda és a Debrecen hétfő esti bajnokija Fotó: Czinege Melinda
Hétfőn este egy eredetileg keleti rangadónak indult, ám egy szinte nézhetetlenül unalmas mérkőzéssel zárult az NB I 29. fordulója. A bronzérem esetleges megszerzése reményében pályára lépett Debrecen és a Kisvárda ugyanis még a magyar futball színvonalához szokott szurkolókat is meglepte a teljesítményével, és ennek nem is lehetett más eredménye, mint egy 0-0-s döntetlen. A vendég Loki ezzel visszaszerezte a dobogó alsó fokát, míg a hazaiak meglehetősen távol kerültek titkos álmuktól, a bajnoki tabella harmadik helyétől. A nézőtérről is érkezett kritika bőven, és kissé érthetetlenül a szurkolók többször is a Diósgyőr nevét kezdték el skandálni.

A debreceni szurkolók végig lelkesen bíztatták csapatukat a Kisvárda ellen
A debreceni szurkolók végig lelkesen biztatták csapatukat a Kisvárda ellen. Forrás: dvsc.hu/Istvan Derencsenyi

Révész Attila legfőképpen a tüzet hiányolta a Kisvárda játékából

Azt már megszokhattuk, hogy vannak olyan szakemberek, akiknek a nyilatkozataira bizony érdemes odafigyelni. Nos, Révész Attila, a kisvárdaiak vezetőedzője mindenképpen hozzájuk tartozik, és a gyengére sikerült mérkőzést követően sem hazudtolta meg önmagát. Közölte: volt olyan játékosa, aki többet akart mutatni, mint amit a képességei alapján elvárnak tőle.

– Nem érdemeltünk volna győzelmet, mert nagyon kapkodva, rengeteg technikai hibával és kevés koncentrációval játszottunk. Nem volt meg bennünk az a tűz, ami a bajnokság során nagyon sokszor. Valahol ez érthető is. 

Egyik csapat sem érdemelt győzelmet, mivel egy brusztolós, küzdelmes meccs volt, semmint élvezetes.

Meg kell becsülnünk ezt az egy pontot. A beálló játékosok sem tudták hozzátenni, amit elvártunk, ugyanakkor nem láttam veszélyt a debreceniek játékában sem, kioltotta a két csapat egymást – vélekedett az M4 Sportnak adott nyilatkozatában Révész Attila.

A szakember szavaival többé-kevésbé egyetérthetünk, ám azt nem sejtettük, hogy egy ilyen mérkőzés belülről hogyan lehetett ennyire izgalmas, mint ahogy azt a Kisvárda játékosa, Oláh Bálint állította. A hazaiak labdarúgója ugyanis azt mondta a találkozót követően, hogy mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, úgy gondolja, a döntetlen nem a védelmeken, inkább a kihagyott lehetőségeken múlt, mert mindkét oldalon megvoltak a ziccerek.

– Ha ezeket berúgjuk, akkor lehetett volna 3-3 vagy 4-4 is – mondta a Kisvárda játékosa. Régebben erre azt reagálták a szurkolók, biztos, hogy ő a cseh kettőt nézte... 

A debreceni mester legalább büszke volt

A bajnoki dobogó harmadik fokára visszakapaszkodó Loki szakvezetője, Sergio Navarro szintén látott kialakított és kihagyott lehetőségeket, és nagy igazságként elmondta, azért nem nyertek, mert nem találtak be egyszer sem a hazaiak kapujába. 

– A futballban a gólszerzés a legnehezebb. Azért nem nyertük meg a mai mérkőzést, mert nem sikerült betalálnunk. Kialakítottunk helyzeteket az első és a második félidőben is, de ezekből nem tudtunk gólokat szerezni. Ez történik: hogyha nem találsz be, akkor nem nyersz. Ez a részlet volt az, ami hiányzott, és így egy pontot sikerült begyűjtenünk. 

Talán hiányzott a nyugalom ahhoz, hogy jobb döntéseket hozunk.

Összességében büszke vagyok a játékosaimra, egy pontot sikerült begyűjtenünk, készülünk a következő találkozóra – jelentette ki a lefújást követően Navarro.

A Debrecen egyik legnagyobb tehetségének tartott Szűcs Tamás nem kertelt, hanem elismerte, ez az egy pont bizony a céljaik eléréséhez nagyon keveset jelentett. 

– Egyértelmű, ha nekünk a top három a cél, akkor ezt a meccset meg kell nyerni. Volt is rá lehetőségünk. Nulla góllal nem lehet nyerni, ezen javítani kell, mert vannak céljaink, amiket el szeretnénk érni – fogalmazott a Loki középpályása.

