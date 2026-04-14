Révész Attila a tüzet, Sergio Navarro a nyugalmat hiányolta csapatából a „nézőgyilkos” bajnokin

Hétfőn este egy eredetileg keleti rangadónak indult, ám egy szinte nézhetetlenül unalmas mérkőzéssel zárult az NB I 29. fordulója. A bronzérem esetleges megszerzése reményében pályára lépett Debrecen és a Kisvárda ugyanis még a magyar futball színvonalához szokott szurkolókat is meglepte a teljesítményével, és ennek nem is lehetett más eredménye, mint egy 0-0-s döntetlen. A vendég Loki ezzel visszaszerezte a dobogó alsó fokát, míg a hazaiak meglehetősen távol kerültek titkos álmuktól, a bajnoki tabella harmadik helyétől. A nézőtérről is érkezett kritika bőven, és kissé érthetetlenül a szurkolók többször is a Diósgyőr nevét kezdték el skandálni.

A debreceni szurkolók végig lelkesen biztatták csapatukat a Kisvárda ellen. Forrás: dvsc.hu/Istvan Derencsenyi

Révész Attila legfőképpen a tüzet hiányolta a Kisvárda játékából

Azt már megszokhattuk, hogy vannak olyan szakemberek, akiknek a nyilatkozataira bizony érdemes odafigyelni. Nos, Révész Attila, a kisvárdaiak vezetőedzője mindenképpen hozzájuk tartozik, és a gyengére sikerült mérkőzést követően sem hazudtolta meg önmagát. Közölte: volt olyan játékosa, aki többet akart mutatni, mint amit a képességei alapján elvárnak tőle.

– Nem érdemeltünk volna győzelmet, mert nagyon kapkodva, rengeteg technikai hibával és kevés koncentrációval játszottunk. Nem volt meg bennünk az a tűz, ami a bajnokság során nagyon sokszor. Valahol ez érthető is.

Egyik csapat sem érdemelt győzelmet, mivel egy brusztolós, küzdelmes meccs volt, semmint élvezetes.

Meg kell becsülnünk ezt az egy pontot. A beálló játékosok sem tudták hozzátenni, amit elvártunk, ugyanakkor nem láttam veszélyt a debreceniek játékában sem, kioltotta a két csapat egymást – vélekedett az M4 Sportnak adott nyilatkozatában Révész Attila.

A szakember szavaival többé-kevésbé egyetérthetünk, ám azt nem sejtettük, hogy egy ilyen mérkőzés belülről hogyan lehetett ennyire izgalmas, mint ahogy azt a Kisvárda játékosa, Oláh Bálint állította. A hazaiak labdarúgója ugyanis azt mondta a találkozót követően, hogy mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, úgy gondolja, a döntetlen nem a védelmeken, inkább a kihagyott lehetőségeken múlt, mert mindkét oldalon megvoltak a ziccerek.