kosárlabdaHouston RocketsBronny JamesLeBron JamesNBALos Angeles Lakers

Közeledik a pillanat, amire LeBron James egész életében várt az NBA-ben

Emelkedik a tét az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban. A hétvégén már indul a rájátszás, ahol a LeBron James vezette Los Angeles Lakers vasárnap hajnalban megkezdi első körös párharcát a Houston Rockets ellen. James 19. playoff szereplésével beéri az örökranglista élén álló Karl Malone–John Stockton párost, de a 41 éves sztárkosaras idén tavasszal egészen új élményre készül, hiszen a négyszeres NBA-bajnok veterán együtt játszhat 21 éves fiával, Bronny Jamesszel a rájátszásban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 10:18
LeBron James és Bronny James már nagyon várja a rájátszást a Lakers csapatával Fotó: EZRA SHAW Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden idők legtöbb pontja esett az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) vasárnap zárult alapszakaszában, de csak most kezdődik el az igazi küzdelem.  Több óriási rangadót is rendeznek majd az első körben, de talán a legnagyobb érdeklődést kiváltó összecsapás a Los Angeles Lakers–Houston Rockets mérkőzés lehet, ahol a 41 éves és négyszeres bajnok LeBron James a sérülésektől sújtott kaliforniai csapatot próbálja győzelemre vezetni a texasiak ellen. Ebben a szezonban viszont egy teljesen új dologgal fog szembesülni a minden idők legtöbb pontját szerző kosárlabdázó a rájátszásban.

Bronny James óriási lehetősége kap azzal, hogy LeBron James mellett léphet pályára a rájátszásban. Fotó: Getty Images

LeBron James szerint a fia készen áll a kihívásokra

Az NBA rájátszása nem újdonság LeBron James számára. Amikor a Los Angeles Lakers szombaton (magyar idő szerint vasárnap hajnalban) megkezdi első körös párharcát a Houston Rockets ellen, James 19. playoff szereplésével beéri az örökranglista élén álló Karl Malone–John Stockton párost. A 41 éves sztár azonban idén tavasszal egy egészen új élményre készül: arra, hogy együtt játszhat 21 éves fiával, Bronny Jamesszel a rájátszásban. – Az, hogy vele lehetek a pályán, a legjobb dolog, ami valaha történt velem a karrierem során, minden eddigi eredményemet felülmúlja. Az, hogy ilyen helyzetbe hozta magát, és esélyt kap a rájátszásban, egészen különleges annak fényében, min ment keresztül az elmúlt években. Megdolgozott érte, megérdemli, és készen fog állni – mondta el LeBron a Lakers egyik edzése után. A másodéves hátvéd az alapszakasz hajrájában került be a vezetőedző JJ Redick rotációjába, miután a Lakers kezdő hátvédpárosa, Luka Doncic és Austin Reaves sérülés miatt kidőlt. Az alapszakasz utolsó hat mérkőzésén Bronny 7,2 pontot átlagolt 47,2 százalékos mezőnymutatóval (tripla: 42,9 százalék), emellett 1,8 gólpasszt és egy lepattanót jegyzett átlagosan 17,2 perc alatt.

Ez az, amire mindig vágytam. A célom az volt, hogy playoffban játszhassak. Nagyon izgatott vagyok, hogy pályára léphetek a csapattársaimmal

 – mondta el Bronny, aki az idény során a G-ligából felhozva erősítette a Lakers kispadját, miközben a South Bay Lakers rájátszásáról is lemaradt. 

LeBron James fia, Bronny James készen áll, hogy segítse apja csapatát a rájátszásban. Fotó: Getty Images

James fia tavaly már pályára lépett két playoff meccsen a Minnesota Timberwolves ellen, akkor összesen mindössze négy perc jutott neki, amikor a Lakers már jelentős hátrányban volt. A 2024-es draft 55. választottja egyértelmű fejlődést mutatott újoncévét követően: idei átlaga 2,9 pont és 1,2 gólpassz lett, ami előrelépés a tavalyi számaihoz képest.

Mindenkire szükségünk lesz ebben a párharcban. Ha szűk a rotáció, neki is készen kell állnia. Sokat fejlődött, bízunk benne. A dobása alapján hiszek benne, és védekezésben is rengeteget lépett előre

 – mondta el Redick. LeBron hozzátette, hogy szerinte a rájátszás nem hoz alapvető változást a felkészülésében, csak még nagyobb koncentrációt igényel. – A legnagyobb különbség az, hogy ugyanazzal az ellenféllel játszol legalább négyszer, így még jobban ki kell elemezni őket, és még alaposabbnak kell lenni – fogalmazott a rutinos klasszis, akinek a példája a fiára is hatással van.

– Nem is tudom, hányszor volt már rájátszásban. Sorozatokat, döntőket nyert. Nyitottnak kell lennünk, és figyelnünk kell minden szavára, mert ő tudja a legtöbbet. Azért mondja ezeket, mert nyerni akar, és ebben segíteni fog minket – fejtette ki Bronny James.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártani a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.