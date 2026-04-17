Közeledik a pillanat, amire LeBron James egész életében várt az NBA-ben

Minden idők legtöbb pontja esett az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) vasárnap zárult alapszakaszában, de csak most kezdődik el az igazi küzdelem. Több óriási rangadót is rendeznek majd az első körben, de talán a legnagyobb érdeklődést kiváltó összecsapás a Los Angeles Lakers–Houston Rockets mérkőzés lehet, ahol a 41 éves és négyszeres bajnok LeBron James a sérülésektől sújtott kaliforniai csapatot próbálja győzelemre vezetni a texasiak ellen. Ebben a szezonban viszont egy teljesen új dologgal fog szembesülni a minden idők legtöbb pontját szerző kosárlabdázó a rájátszásban.

Bronny James óriási lehetősége kap azzal, hogy LeBron James mellett léphet pályára a rájátszásban. Fotó: Getty Images

LeBron James szerint a fia készen áll a kihívásokra

Az NBA rájátszása nem újdonság LeBron James számára. Amikor a Los Angeles Lakers szombaton (magyar idő szerint vasárnap hajnalban) megkezdi első körös párharcát a Houston Rockets ellen, James 19. playoff szereplésével beéri az örökranglista élén álló Karl Malone–John Stockton párost. A 41 éves sztár azonban idén tavasszal egy egészen új élményre készül: arra, hogy együtt játszhat 21 éves fiával, Bronny Jamesszel a rájátszásban. – Az, hogy vele lehetek a pályán, a legjobb dolog, ami valaha történt velem a karrierem során, minden eddigi eredményemet felülmúlja. Az, hogy ilyen helyzetbe hozta magát, és esélyt kap a rájátszásban, egészen különleges annak fényében, min ment keresztül az elmúlt években. Megdolgozott érte, megérdemli, és készen fog állni – mondta el LeBron a Lakers egyik edzése után. A másodéves hátvéd az alapszakasz hajrájában került be a vezetőedző JJ Redick rotációjába, miután a Lakers kezdő hátvédpárosa, Luka Doncic és Austin Reaves sérülés miatt kidőlt. Az alapszakasz utolsó hat mérkőzésén Bronny 7,2 pontot átlagolt 47,2 százalékos mezőnymutatóval (tripla: 42,9 százalék), emellett 1,8 gólpasszt és egy lepattanót jegyzett átlagosan 17,2 perc alatt.

Ez az, amire mindig vágytam. A célom az volt, hogy playoffban játszhassak. Nagyon izgatott vagyok, hogy pályára léphetek a csapattársaimmal

– mondta el Bronny, aki az idény során a G-ligából felhozva erősítette a Lakers kispadját, miközben a South Bay Lakers rájátszásáról is lemaradt.