LeBron James újra átírta az esélyeket, ismét meglepetést okozott a Lakers

Szerda hajnalban folytatodótt az észak-amerikai profi kosárlabdaliga rájátszása. LeBron James 41 évesen megtáltosodott a playoffban, a veterán klasszis 28 ponttal, nyolc lepattanóval és hét gólpasszal vezette győzelemre a tartalékos Los Angeles Lakers együttesét, amely 101-94-re verte meg a Houston Rockets csapatát, és meglepetésre 2-0-s előnybe került az első körös párharcban. Kikapott a San Antonio Spurs a Portland Trail Blazers ellen, és Victor Wembanyama agyrázkódást szenvedett.

2026. 04. 22. 10:07
LeBron James elképesztően játszik az NBA-ben
Izgalmas meccseket és látványás pillanatokat hozott az NBA legutóbb játéknapja a rájátszásban. A legnagyobb szenzációt kétségkívül a Los Angeles Lakers okozta, amely a második mérkőzését is megnyerte a Houston Rockets ellen, s így már 2-0-ra vezet a négy győzelemig tartó párharcban. Az újabb sikerben óriási szerepet vállalt a 41 éves LeBron James, aki ismét bizonyította, hogy soha nem lehet leírni őt a rájátszásban.

LeBron James és a Los Angeles Lakers egész csapata remekül játszott a Rockets ellen. Fotó: Anadolu

LeBron James megvigasztalt egy kislányt, majd remekelt

A Rockets elleni mérkőzés első perceiben óriási volt az intenzitás a négyszeres NBA-bajnok bedobó részéről, akinek csapata már az első meccsen nyerni tudott a texasi alakulat ellen a sérült Luka Doncic és Austin Reaves nélkül is. James a találkozó első perceiben egy passzt akart lefülelni, majd a megpattanó labda egy nézőtéren ülő kislányt talált el. A Lakers sztárja egyből odafutott, és megsimogatta a megszeppent kislány fejét, akinek láthatóan nem történt semmi baja.

James kiválóan játszott a második mérkőzésen, 28 ponttal, nyolc lepattanóval és hét gólpasszal vezette a tartalékos Los Angeles Lakers együttesét, amely 101-94-re legyőzte a Houston Rockets csapatát. Marcus Smart 25 ponttal, öt triplával és hét assziszttal járult hozzá a sikerhez. A Los Angeles-i együttes úgy nyerte meg a második mérkőzést, hogy kétszeres NBA-bajnok és négyszeres olimpiai bajnok Kevin Durant már visszatért a sérülése után, de 23 pontjából mindössze hármat szerzett a második félidőben a Lakers kemény védekezése ellen.

Támadásban és védekezésben is végrehajtottuk a meccstervet. Ha két kulcsjátékosunk hiányzik, mindenkinek fel kell lépnie, nem bújhat el senki. Ez történt most is

– mondta James, aki több rettentően nagy zsákolást bemutatott a meccsen, még inkább összetörve a Rockets győzelemről szőtt álmait.

A Lakersben a triplaspecialista Luke Kennard 23 pontot tett hozzá a győzelemhez, a csapat pedig végig kézben tartotta a meccset. Smart és Kennard nagyon hatékonyak voltak,egyaránt 8/13-as mezőnymutatóval zártak, és összesen nyolc triplát dobtak. A Rocketsnél a tavalyi kosárlabda-Eb legjobb játékosa Alperen Şengün húsz ponttal és 11 lepattanóval zárt, de a houstoniak támadásban ismét akadoztak, még Durant visszatérésével is. Jabari Smith Jr. 18, Amen Thompson pedig 16 pontig jutott, a csapat azonban csak 40,4 százalékkal dobott mezőnyből, és mindössze hét triplát értékesített. 

Durant, aki térdsérülés miatt kihagyta az első meccset, mindössze 12 dobást vállalt, és kilenc eladott labdával – ami karrierje legrosszabb mutatója a rájátszásban – zárta pályafutása negyedik playoff párharcának első houstoni meccsét James ellen.

 A két sztár korábban 2012-ben, 2017-ben és 2018-ban is összecsapott az NBA-döntőben.

Már az első labdabirtoklástól ketten védekeztek rajtam. Jobban kell játszanom, nem hozhatom nehéz helyzetbe a társaimat. Egyszerűen nem dobunk jól, sok könnyű helyzetet is kihagyunk. Ez volt a különbség

 – mondta Durant. A harmadik mérkőzést pénteken rendezik Houstonban.

 

Wembanyama megsérült, a Spurs kikapott

A San Antonio Spurs sztárja, Victor Wembanyama agyrázkódást szenvedett egy nagy esés után a Portland Trail Blazers elleni rájátszásbeli második mérkőzésen. A francia klasszis mindössze 12 percet játszott, mielőtt a liga agyrázkódási protokollja alá helyezték, és kizárták a meccs további részéből, amelyen a Spurs végül 106-103-ra kikapott hazai pályán. Wembanyama sérülése akkor történt, amikor a második negyedben, 8:57-tel a vége előtt betörés közben ütközött Jrue Holiday-jel. Az esésnél az állával érkezett a parkettre, és rövid időre elveszíthette az eszméletét is.

A 226 centiméteres játékos percekig a palánk alatt ült, miközben a közönség „Wemby!” skandálással biztatta a Frost Bank Centerben. Végül a saját lábán hagyta el a pályát, és az öltözőbe sietett, nyomában a csapat erőnléti edzőjével.

Az, hogy le tudott futni a pályáról, jó jel

mondta el a csapattárs Stephon Castle. A liga szabályai szerint az agyrázkódást szenvedett játékos legkorábban 48 órával a sérülés után térhet vissza, de 24 óra elteltével már fokozatosan újrakezdheti az edzéseket, ha a tünetei nem súlyosbodnak. Ezt követően több lépcsőn kell megfelelnie tünetmentesen, mielőtt pályára léphet, amit a csapatorvos és a liga szakembere hagy jóvá. Wembanyama hétfőn lett az NBA történetének legfiatalabb Év védője, ráadásul egyhangú szavazással. Az alapszakaszban pályafutása legjobb számait hozta: 25 pontot, 11,5 lepattanót, 3,1 gólpasszt, 3,1 blokkot és egy labdaszerzést átlagolt, és ő volt az egyetlen játékos, aki 1500 pont, hétszáz lepattanó, 150 blokk és ötven labdaszerzés fölé jutott. Az első mérkőzésen – amelyet a Spurs 111-98-ra megnyert – 35 pontot és öt lepattanót jegyzett. A harmadik mérkőzést pénteken rendezik Portlandben.

 

Edgecombe Magic nyomdokaiba lépett

Szerda hajnalban a Philadelphia 76ers 11-97-re legyőzte a Boston Celtics csapatát, a 76ers játékosa, VJ Edgecombe elképesztően jól játszott: az újonc kosaras 30 pontos, tíz lepattanós produkciója az első újoncteljesítmény volt az NBA rájátszásában 1998 óta, amikor a legendás Tim Duncan ért el hasonló számokat.

Emellett Edgecombe lett a legfiatalabb játékos, aki ilyen statisztikát hozott a playoff történetében, megelőzve a korábbi csúcstartót Lakers-ikont, Magic Johnsont. 

A Philadelphia másik vezére Tyrese Maxey 29 ponttal és kulcsfontosságú dobásokkal segítette a csapatot a hajrában. A bostoniaknál Jayson Tatum 19 ponttal, 14 lepattanóval és kilenc gólpasszal zárt, míg Jaylen Brown 36 pontig jutott, de ez sem volt elég ahhoz, hogy elkerüljék a vereséget. A 76ers szurkolói lélekben már készülnek arra, hogy péntek este Philadelphiában fogadják riválisukat, immár 1-1-es állásról. Eközben a 76ers sztárja, Joel Embiid – aki 12 nappal korábbi vakbélműtétje után még Philadelphiában maradt – hétfőn már elkezdte az erőnléti edzéseket.

NBA, rájátszás, eredmények:

Nyugati főcsoport:

  • Los Angeles Lakers–Houston Rockets 101-94, a párharc állása: 2-0 a Lakers javára.
  • San Antonio Spurs–Portland Trail Blazers 103-106, a párharc állása: 1-1.

Keleti főcsoport: 

  • Boston Celtics–Philadelphia 76ers 97-111, a párharc állása: 1-1.

 



 

 

 

 

 

