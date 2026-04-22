LeBron James újra átírta az esélyeket, ismét meglepetést okozott a Lakers

Izgalmas meccseket és látványás pillanatokat hozott az NBA legutóbb játéknapja a rájátszásban. A legnagyobb szenzációt kétségkívül a Los Angeles Lakers okozta, amely a második mérkőzését is megnyerte a Houston Rockets ellen, s így már 2-0-ra vezet a négy győzelemig tartó párharcban. Az újabb sikerben óriási szerepet vállalt a 41 éves LeBron James, aki ismét bizonyította, hogy soha nem lehet leírni őt a rájátszásban.

LeBron James és a Los Angeles Lakers egész csapata remekül játszott a Rockets ellen. Fotó: Anadolu

LeBron James megvigasztalt egy kislányt, majd remekelt

A Rockets elleni mérkőzés első perceiben óriási volt az intenzitás a négyszeres NBA-bajnok bedobó részéről, akinek csapata már az első meccsen nyerni tudott a texasi alakulat ellen a sérült Luka Doncic és Austin Reaves nélkül is. James a találkozó első perceiben egy passzt akart lefülelni, majd a megpattanó labda egy nézőtéren ülő kislányt talált el. A Lakers sztárja egyből odafutott, és megsimogatta a megszeppent kislány fejét, akinek láthatóan nem történt semmi baja.

James kiválóan játszott a második mérkőzésen, 28 ponttal, nyolc lepattanóval és hét gólpasszal vezette a tartalékos Los Angeles Lakers együttesét, amely 101-94-re legyőzte a Houston Rockets csapatát. Marcus Smart 25 ponttal, öt triplával és hét assziszttal járult hozzá a sikerhez. A Los Angeles-i együttes úgy nyerte meg a második mérkőzést, hogy kétszeres NBA-bajnok és négyszeres olimpiai bajnok Kevin Durant már visszatért a sérülése után, de 23 pontjából mindössze hármat szerzett a második félidőben a Lakers kemény védekezése ellen.

Támadásban és védekezésben is végrehajtottuk a meccstervet. Ha két kulcsjátékosunk hiányzik, mindenkinek fel kell lépnie, nem bújhat el senki. Ez történt most is

– mondta James, aki több rettentően nagy zsákolást bemutatott a meccsen, még inkább összetörve a Rockets győzelemről szőtt álmait.

A Lakersben a triplaspecialista Luke Kennard 23 pontot tett hozzá a győzelemhez, a csapat pedig végig kézben tartotta a meccset. Smart és Kennard nagyon hatékonyak voltak,egyaránt 8/13-as mezőnymutatóval zártak, és összesen nyolc triplát dobtak. A Rocketsnél a tavalyi kosárlabda-Eb legjobb játékosa Alperen Şengün húsz ponttal és 11 lepattanóval zárt, de a houstoniak támadásban ismét akadoztak, még Durant visszatérésével is. Jabari Smith Jr. 18, Amen Thompson pedig 16 pontig jutott, a csapat azonban csak 40,4 százalékkal dobott mezőnyből, és mindössze hét triplát értékesített.

Durant, aki térdsérülés miatt kihagyta az első meccset, mindössze 12 dobást vállalt, és kilenc eladott labdával – ami karrierje legrosszabb mutatója a rájátszásban – zárta pályafutása negyedik playoff párharcának első houstoni meccsét James ellen.

A két sztár korábban 2012-ben, 2017-ben és 2018-ban is összecsapott az NBA-döntőben.

Már az első labdabirtoklástól ketten védekeztek rajtam. Jobban kell játszanom, nem hozhatom nehéz helyzetbe a társaimat. Egyszerűen nem dobunk jól, sok könnyű helyzetet is kihagyunk. Ez volt a különbség

– mondta Durant. A harmadik mérkőzést pénteken rendezik Houstonban.

Wembanyama megsérült, a Spurs kikapott

A San Antonio Spurs sztárja, Victor Wembanyama agyrázkódást szenvedett egy nagy esés után a Portland Trail Blazers elleni rájátszásbeli második mérkőzésen. A francia klasszis mindössze 12 percet játszott, mielőtt a liga agyrázkódási protokollja alá helyezték, és kizárták a meccs további részéből, amelyen a Spurs végül 106-103-ra kikapott hazai pályán. Wembanyama sérülése akkor történt, amikor a második negyedben, 8:57-tel a vége előtt betörés közben ütközött Jrue Holiday-jel. Az esésnél az állával érkezett a parkettre, és rövid időre elveszíthette az eszméletét is.