Barátja félti a visszalépő Milák Kristófot: Sokáig nem láttuk, ne ijesszék el!

Még szokni kell, de már biztos, hogy az idei országos bajnokságon nem Milák Kristóf lesz a 200 pillangó aranyérmese. A szám világcsúcstartója a szerdai előfutamban két percen kívüli időt úszott, amit emberemlékezet óta nem láthattunk tőle – rosszabb időt még 16 évesen, a felnőttmezőnybe való berobbanása előtt teljesített tíz éve. Ezután a középdöntőben is csak éppen befért két perc alá, és végül hárman is jobb idővel kerültek be a ma esti fináléba – a legjobbal Márton Richárd –, végül Milák visszalépett a döntőtől.

Márton Richárd az esélyes 200 pillangón a visszalépő Milák Kristóf hiányában

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztőség

Ők ketten régóta barátok, a 2017-es indianapolisi junior világbajnokságon együtt lettek aranyérmesek váltóban, később Márton edzőtársként segítette Milákot az első olimpiai bajnoki címéhez, a 2021-ben megrendezett tokiói játékok előtt a koronavírus-járvány miatti korlátozások idején. Aztán a 2022-es római Európa-bajnokságon kettős győzelmet arattak 200 pillangón: Milák szinte behúzta maga mögött a második helyre Mártont.

Azt is mondhatnánk, hogy fair play díjas barátság az övék.

Erről árulkodott az is, ahogyan Márton Richárd beszélt lapunknak Milákról Sopronban.

Márton Richárd Milák Kristófról: „A barátság nem múlik el”

Még sosem győzte le döntőben Milákot Márton Richárd, csak elődöntőben vagy előfutamban. Most a látott formák alapján Sopronban jó esélye lehetett volna a 200 pillangó döntőjében szemtől szemben legyőzni a barátját, hiszen a középdöntőben 1:56,56-ot jött, amivel több mint három másodpercet vert Milákra.

Nem sokat beszélgettünk az utóbbi időben, de néha szoktunk kommunikálni egymással, itt a verseny előtt is váltottunk néhány szót Kristóffal. Nekem megvan ilyenkor a saját világom, neki is megvan. De attól még ugyanúgy megvan a barátság, az nem múlik el

– árulta el lapunknak Márton Richárd.

Azt is bevallotta, hogy Milák visszalépése előtt is úgy gondolta, hogy most inkább a tavaly junior vb-ezüstérmes, 17 éves, nyírbátori Antal Dávid lehet az, akit elsősorban le kell győzni, illetve Holló Balázsra is oda kell figyelni. Mindhárman megelőzték Milákot a középdöntőben.