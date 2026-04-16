Milák Kristófúszó OBMárton Richárd

Barátja félti a visszalépő Milák Kristófot: Sokáig nem láttuk, ne ijesszék el!

Márton Richárd először lehet országos bajnok ma 200 méteres pillangóúszásban, miután a szám olimpiai és világbajnoka, világcsúcstartója, Milák Kristóf visszalépett a döntőtől. Az egyéves kihagyás után a soproni országos bajnokságon visszatérő Milák ellen most Márton Richárd egyébként is esélyesebbnek tűnt. Virth Balázs úszója lapunknak elárulta, örülne, ha nem ijesztenék el régi barátját az úszástól, és újra küzdene.

Szalay Attila
2026. 04. 16. 5:46
A 200 pillangó legnagyobb esélyese most Márton Richárd, és nem csak azért, mert Milák Kristóf visszalépett a soproni ob-n.
A 200 pillangó legnagyobb esélyese most Márton Richárd, és nem csak azért, mert Milák Kristóf visszalépett a soproni ob-n Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Még szokni kell, de már biztos, hogy az idei országos bajnokságon nem Milák Kristóf lesz a 200 pillangó aranyérmese. A szám világcsúcstartója a szerdai előfutamban két percen kívüli időt úszott, amit emberemlékezet óta nem láthattunk tőle – rosszabb időt még 16 évesen, a felnőttmezőnybe való berobbanása előtt teljesített tíz éve. Ezután a középdöntőben is csak éppen befért két perc alá, és végül hárman is jobb idővel kerültek be a ma esti fináléba – a legjobbal Márton Richárd –, végül Milák visszalépett a döntőtől.

Márton Richárd az esélyes 200 pillangón a visszalépő Milák Kristóf hiányában
Márton Richárd az esélyes 200 pillangón a visszalépő Milák Kristóf hiányában
Ők ketten régóta barátok, a 2017-es indianapolisi junior világbajnokságon együtt lettek aranyérmesek váltóban, később Márton edzőtársként segítette Milákot az első olimpiai bajnoki címéhez, a 2021-ben megrendezett tokiói játékok előtt a koronavírus-járvány miatti korlátozások idején. Aztán a 2022-es római Európa-bajnokságon kettős győzelmet arattak 200 pillangón: Milák szinte behúzta maga mögött a második helyre Mártont. 

Azt is mondhatnánk, hogy fair play díjas barátság az övék. 

Erről árulkodott az is, ahogyan Márton Richárd beszélt lapunknak Milákról Sopronban.

Márton Richárd Milák Kristófról: „A barátság nem múlik el”

Még sosem győzte le döntőben Milákot Márton Richárd, csak elődöntőben vagy előfutamban. Most a látott formák alapján Sopronban jó esélye lehetett volna a 200 pillangó döntőjében szemtől szemben legyőzni a barátját, hiszen a középdöntőben 1:56,56-ot jött, amivel több mint három másodpercet vert Milákra.

Nem sokat beszélgettünk az utóbbi időben, de néha szoktunk kommunikálni egymással, itt a verseny előtt is váltottunk néhány szót Kristóffal. Nekem megvan ilyenkor a saját világom, neki is megvan. De attól még ugyanúgy megvan a barátság, az nem múlik el

– árulta el lapunknak Márton Richárd.

Azt is bevallotta, hogy Milák visszalépése előtt is úgy gondolta, hogy most inkább a tavaly junior vb-ezüstérmes, 17 éves, nyírbátori Antal Dávid lehet az, akit elsősorban le kell győzni, illetve Holló Balázsra is oda kell figyelni. Mindhárman megelőzték Milákot a középdöntőben.

– Kristóf edzője is elmondta, hogy neki még vissza kell rázódnia. Szerintem már az jó, hogy újra itt van közöttünk. Sokáig nem láttuk, és én nem szeretném, hogy el legyen ijesztve az úszástól. Azt akarom, hogy maradjon és küzdjön tovább – mondta Milákról.

Virth Balázs vissza akarta léptetni, de ő nemet mondott

Márton Richárd szerdán Milákhoz hasonlóan negyedórás különbséggel úszott 100 gyorson és 200 pillangón a középdöntőkben. Az edzője, Virth Balázs óvatosabb lett volna nála.

– Reggel Balázs kérdezte, hogy 100 gyorson ne lépjünk-e vissza, de én mondtam, hogy visszafelé nem lépünk, megyünk tovább bátran, és csináljuk meg a kettőt egyszerre. Kérdezte, hogy mennyire vagyok biztos benne. Azt mondtam, csak annyira, hogy a középdöntőben 1:56 lesz az idő, és az is lett. Úgyhogy ennek fényében bízom benne, a döntőben még tovább tudok faragni belőle. A cél az 1:55-ös idő.

A 200 pillangó döntőjét ma 17.30-kor rendezik Sopronban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

