Milák Kristóf úgy robbant be a vízbe, ahogy senki + videó

Egy év kihagyás után tért vissza Milák Kristóf úszóversenyen a Sopronban zajló országos bajnokságon. Ki mondta, hogy a visszatérő kétszeres olimpiai bajnok mostanában nincsen jóban az úszással? Milák olyan elánnal robbant be a vízbe, mint senki – pedig csak bemelegített.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 17:39
Az egy év után visszatérő Milák Kristóf csak bemelegített, de azt úgy csinálta, hogy muszáj látni Fotó: Istvan Derencsenyi
Milák Kristóf legutóbb egy éve, a tavaly áprilisi ob-n versenyzett, most a soproni viadalon tért vissza. A formája egyelőre messze elmarad attól, amit megszokhattunk tőle, a fő számában, 200 pillangón két perc körüli időket úszott a selejtezőkben, majd a döntőt nem is vállalta – visszalépett.

Milák Kristóf berobbant a vízbe Sopronban Fotó: Istvan Derencsenyi

Hamarosan 100 gyorson úszhatja az első döntőjét az ob második napján, ami előtt olyan lendülettel robbant be a vízbe, hogy az embernek az az érzése támadt, újra élvezi az úszást. Pedig ez még csak a bemelegítés volt…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
