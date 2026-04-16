Milák Kristóf úgy robbant be a vízbe, ahogy senki + videó

Milák Kristóf legutóbb egy éve, a tavaly áprilisi ob-n versenyzett, most a soproni viadalon tért vissza. A formája egyelőre messze elmarad attól, amit megszokhattunk tőle, a fő számában, 200 pillangón két perc körüli időket úszott a selejtezőkben, majd a döntőt nem is vállalta – visszalépett.

Milák Kristóf berobbant a vízbe Sopronban Fotó: Istvan Derencsenyi

Hamarosan 100 gyorson úszhatja az első döntőjét az ob második napján, ami előtt olyan lendülettel robbant be a vízbe, hogy az embernek az az érzése támadt, újra élvezi az úszást. Pedig ez még csak a bemelegítés volt…