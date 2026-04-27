világbajnokLiege-Bastogne-LiegeTadej Pogacarkerékpár

Pogacar súlyos büntetést kapott a versenye után, majd jött a még nagyobb csavar

Nem borult a papírforma az év negyedik klasszikus egynapos országúti kerékpáros viadalán. A Liége–Bastogne–Liége férfiversenye Tadej Pogacar sikerével zárult, mögötte Paul Seixas és Remco Evenepoel végzett. A második helyével is elégedett Seixas sokáig bírta a tempót Pogacarral, akit utólag majdnem kétmillió forintnak megfelelő összegre megbüntettek. A pénzbírságot aztán később magyarázat nélkül visszavonták.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 9:35
Tadej Pogacar (balra) is gratulált a vele legtovább lépést tartó Paul Seixasnak Fotó: Belga via AFP/Maarten Straetemans
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A World Tour-kategóriába tartozó országúti kerékpáros viadalok közül legközelebb a keddtől vasárnapig tartó romandiai körversenyre kerül sor – Valter Attila is a mezőny tagja lesz –, jövő pénteken pedig kezdetét veszi az év első háromhetes Grand Tourja, a Giro d'Italia.

Eredmény, Liége–Bastogne–Liége

férfiak (259,5 km):

  1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates–XRG) 5:50:28 óra
  2. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) 45 másodperc hátrány
  3. Remco Evenepoel (belga, Red Bull–BORA–hansgrohe) 1:42 perc hátrány

nők (156 km):

  1. Demi Vollering (holland, FDJ United–Suez) 4:10:22 óra
  2. Puck Pieterse (holland, Fenix–Premier Tech) 1:29 perc hátrány
  3. Katarzyna Niewiadoma (lengyel, Canyon//SRAM zondacrypto) azonos idővel

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
