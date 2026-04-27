Pogacar súlyos büntetést kapott a versenye után, majd jött a még nagyobb csavar

A World Tour-kategóriába tartozó országúti kerékpáros viadalok közül legközelebb a keddtől vasárnapig tartó romandiai körversenyre kerül sor – Valter Attila is a mezőny tagja lesz –, jövő pénteken pedig kezdetét veszi az év első háromhetes Grand Tourja, a Giro d'Italia.
Eredmény, Liége–Bastogne–Liége
férfiak (259,5 km):
- Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates–XRG) 5:50:28 óra
- Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) 45 másodperc hátrány
- Remco Evenepoel (belga, Red Bull–BORA–hansgrohe) 1:42 perc hátrány
nők (156 km):
- Demi Vollering (holland, FDJ United–Suez) 4:10:22 óra
- Puck Pieterse (holland, Fenix–Premier Tech) 1:29 perc hátrány
- Katarzyna Niewiadoma (lengyel, Canyon//SRAM zondacrypto) azonos idővel
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!