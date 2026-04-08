Ezért gyászolnak Szoboszlaiék a PSG–Liverpool BL-meccsen, Marco Rossi is üzent

Két hete még a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott Mircea Lucescu a Törökország ellen 1-0-ra elveszített világbajnoki pótselejtezőn, majd a csapat edzésén rosszul lett, kórházba került, szívrohama volt, és kedden érkezett a hír, hogy nyolcvanévesen elhunyt. Róla emlékeznek meg ma este Szoboszlai Dominikék párizsi Bajnokok Ligája-negyeddöntőjén is.

Szoboszlai tavaly is játszott a PSG ellen, most gyászszünettel kezdődik a Liverpool meccse Párizsban

Az UEFA döntése szerint ma 21 órakor a PSG–Liverpool és a Barcelona–Atlético Madrid BL-meccsek egyaránt gyászszünettel kezdődnek majd Mircea Lucescu emléke előtt adózva – írja a román sportlap, a Gazeta Sporturilor a saját információjára hivatkozva.

Marco Rossi is megemlékezett korábbi mesteréről

Mircea Lucescu 1991 és 1993 között az olasz Brescia csapatánál két évig Marco Rossi edzője is volt. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a közösségi oldalán vett búcsút egykori mesterétől.

„Nyugodj békében, Mircea. Örökséged a futballban soha nem merül feledésbe” – írta ki Marco Rossi.

Lucescu halála Bölöni Lászlót is sokkolta: a román futball magyar legendája megrendítő vallomást tett az utolsó beszélgetésükről, amelyben azt javasolta Lucescunak, hogy hagyja a fenébe a futballt, nincs már mit bizonyítania. Bölöni szerint nyugodtabb időskort érdemelt volna egykori mentora, mégsem mondja azt, hogy a futball ölte meg.

Ki volt Mircea Lucescu, akit a PSG–Liverpool előtt gyászolnak?

A játékosként hetvenszeres válogatott Lucescu 2024 nyarán, 38 év után tért vissza a román szövetségi kapitányi posztra. Edzői pályafutását 1979-ben kezdte, majd 1981 és 1986 között tevékenykedett először a válogatottnál, amelyet ő vezetett ki első alkalommal Európa-bajnokságra. A török Galatasarayjal 2000-ben elhódította az európai Szuperkupát, a 2008/09-es idényben pedig az ukrán Sahtar Donyeckkel az UEFA Kupát. Olyan sztárklubnál is dolgozott, mint az olasz Internazionale, illetve 2017 és 2019 között a török válogatottat irányította.