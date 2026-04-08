Rendkívüli

Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Bajnokok LigájaPSGMircea LucescugyászMarco RossiSzoboszlai DominikLiverpool FC

Ezért gyászolnak Szoboszlaiék a PSG–Liverpool BL-meccsen, Marco Rossi is üzent

Ma este újabb két mérkőzéssel folytatódik a Bajnokok Ligája negyeddöntője. A PSG–Liverpool és a Barcelona–Atlético Madrid BL-találkozók is gyászszünettel kezdődnek Mircea Lucescu halála miatt. A román edzőlegendát nemcsak Szoboszlaiék, hanem volt játékosaként Marco Rossi is elbúcsúztatta.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 12:43
Az UEFA elrendelte, hogy gyászszünettel kezdődnek a ma esti Bajnokok Ligája-negyeddöntők Mircea Lucescu halála miatt Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két hete még a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott Mircea Lucescu a Törökország ellen 1-0-ra elveszített világbajnoki pótselejtezőn, majd a csapat edzésén rosszul lett, kórházba került, szívrohama volt, és kedden érkezett a hír, hogy nyolcvanévesen elhunyt. Róla emlékeznek meg ma este Szoboszlai Dominikék párizsi Bajnokok Ligája-negyeddöntőjén is.

Szoboszlai tavaly is játszott a PSG ellen, most gyászszünettel kezdődik a Liverpool meccse Párizsban Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Az UEFA döntése szerint ma 21 órakor a PSG–Liverpool és a Barcelona–Atlético Madrid BL-meccsek egyaránt gyászszünettel kezdődnek majd Mircea Lucescu emléke előtt adózva – írja a román sportlap, a Gazeta Sporturilor a saját információjára hivatkozva.

Marco Rossi is megemlékezett korábbi mesteréről

Mircea Lucescu 1991 és 1993 között az olasz Brescia csapatánál két évig Marco Rossi edzője is volt. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a közösségi oldalán vett búcsút egykori mesterétől.

„Nyugodj békében, Mircea. Örökséged a futballban soha nem merül feledésbe” – írta ki Marco Rossi.

Lucescu halála Bölöni Lászlót is sokkolta: a román futball magyar legendája megrendítő vallomást tett az utolsó beszélgetésükről, amelyben azt javasolta Lucescunak, hogy hagyja a fenébe a futballt, nincs már mit bizonyítania. Bölöni szerint nyugodtabb időskort érdemelt volna egykori mentora, mégsem mondja azt, hogy a futball ölte meg.

Ki volt Mircea Lucescu, akit a PSG–Liverpool előtt gyászolnak?

A játékosként hetvenszeres válogatott Lucescu 2024 nyarán, 38 év után tért vissza a román szövetségi kapitányi posztra. Edzői pályafutását 1979-ben kezdte, majd 1981 és 1986 között tevékenykedett először a válogatottnál, amelyet ő vezetett ki első alkalommal Európa-bajnokságra. A török Galatasarayjal 2000-ben elhódította az európai Szuperkupát, a 2008/09-es idényben pedig az ukrán Sahtar Donyeckkel az UEFA Kupát. Olyan sztárklubnál is dolgozott, mint az olasz Internazionale, illetve 2017 és 2019 között a török válogatottat irányította.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszolga

Tiszások…

Bayer Zsolt avatarja

A gyáva népet nem a nyomor bélyegzi szolgává.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
