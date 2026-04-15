Real MadridPuskás Ferenclabdarúgó-világbajnokságBajnokok Ligájagyász

Elhunyt Puskás Ferenc egykori csapattársa, aki klubja nyakassága nélkül világbajnok lett volna

A Bayern München elleni BL-negyeddöntős visszavágó napján gyászhírt jelentett be a Real Madrid: 96 éves korában elhunyt a klub négyszeres BEK-győztes legendája, José Santamaría. Az uruguayi születésű futballista többek között Puskás Ferenc oldalán játszott sikeresen a Real Madrid mezében, később spanyol szövetségi kapitány is volt. Santamaría az uruguayi és a spanyol válogatott színeiben is játszott világbajnokságon, de az 1950-es aranyérmes uruguayi keretből kimaradt, egészen döbbenetes ok miatt.

Koczó Dávid
2026. 04. 15. 12:10
José Santamaria (hátsó sor, balról a harmadik) és Puskás Ferenc (első sor, jobbról a második) három BEK-trófeát nyertek együtt a Real Madrid színeiben Fotó: AFP
Miközben a Real Madrid jelenlegi futballistái arra készülnek, hogy 2-1-es hátrányból idegenben megfordítják a Bayern München elleni BL-negyeddöntős párharcot, a spanyol klub hivatalos felületén gyászhírt jelentett be. Elhunyt José Santamaría, aki 1957 és 1966 között volt a klub játékosa, s négyszer nyerte meg a BL elődjét, a BEK-et a Real Madrid színeiben. Három megnyert döntőben Puskás Ferenc oldalán játszott az uruguayi születésű futballista, többek között az 1960-as fináléban is, amikor Puskás máig egyedülálló módon négy gólt szerzett a legrangosabb kupasorozat döntőjében.

Puskás Ferenc és José Santamaría mai utódai, Kylian Mbappé és társai a Real Madrid BL-továbbjutásával tisztelegnének elhunyt legendájuk előtt a Bayern München ellen
Puskás Ferenc és José Santamaría mai utódai, Kylian Mbappé és társai a Real Madrid BL-továbbjutásával tisztelegnének elhunyt legendájuk előtt a Bayern München ellen Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

Santamaría és Puskás között további párhuzam, hogy úgy szerepeltek az 1962-es spanyol vb-keretben, hogy korábban mindketten másik ország – Uruguay, illetve Magyarország – színeiben játszottak világbajnokságon.

Hogy maradt le a vb-címről Santamaría?

Az 1954-es vb-elődöntőben éppen egymás ellen is játszhattak volna, de a vb-történeti sorozatunkban felidézett fantasztikus mérkőzésen Puskás sérülése miatt még nem volt bevethető. A magyarok nélküle is nyertek a világbajnokság álomcsapatába is beválasztott Santamaríával felálló Uruguay ellen, de végül Puskás nem lett világbajnok.

Ahogy Santamaría sem, pedig négy évvel korábban Uruguay meglepetésre elhappolta az aranyérmet Brazília elől.

Santamaría húszévesen már tagja lehetett volna az uruguayi keretnek, de akkori klubja, a Nacional nem engedte el a vb-re, mert a szövetségi kapitány a középpályán számított volna rá, a klubnál pedig ragaszkodtak ahhoz, hogy Santamaría védő.

Elképesztő nyakasság a klubtól, amelyet a vb-címről való lemaradás ellenére Santamaría további hét évig szolgált, mielőtt Madridba igazolt.

A Puskás Ferenc csapattársát gyászoló Real Madrid BL-bravúrra készül

Santamaría játékos-pályafutása lezárása után a Real Madrid utánpótlásában dolgozott edzőként, később két olimpián és egy világbajnokságon vezette a spanyol válogatottat.

– Santamaríára örökre klubunk egyik legnagyobb szimbólumaként fognak emlékezni. Olyan csapat tagja volt, amely örökre minden madridista és futballrajongó emlékezetében él majd szerte a világon. Alfredo Di Stéfanóval, Puskás Ferenccel, Paco Gentóval és Raymond Kopával együtt ez a csapat kezdte el építeni a Real Madrid legendáját – idézi a klubhonlap Florentino Pérezt, a Real Madrid elnökét.

Santamaríáról minden bizonnyal megemlékeznek ma este Münchenben is.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó

Kedd

Szerda

  • Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 21.00 (tv: Sport1)
    Az első mérkőzésen: 1-0.
  • Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 21.00
    Az első mérkőzésen: 2-1.

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide kattintva nézheti meg.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu