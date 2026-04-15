Elhunyt Puskás Ferenc egykori csapattársa, aki klubja nyakassága nélkül világbajnok lett volna

Miközben a Real Madrid jelenlegi futballistái arra készülnek, hogy 2-1-es hátrányból idegenben megfordítják a Bayern München elleni BL-negyeddöntős párharcot, a spanyol klub hivatalos felületén gyászhírt jelentett be. Elhunyt José Santamaría, aki 1957 és 1966 között volt a klub játékosa, s négyszer nyerte meg a BL elődjét, a BEK-et a Real Madrid színeiben. Három megnyert döntőben Puskás Ferenc oldalán játszott az uruguayi születésű futballista, többek között az 1960-as fináléban is, amikor Puskás máig egyedülálló módon négy gólt szerzett a legrangosabb kupasorozat döntőjében.

Puskás Ferenc és José Santamaría mai utódai, Kylian Mbappé és társai a Real Madrid BL-továbbjutásával tisztelegnének elhunyt legendájuk előtt a Bayern München ellen Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

Santamaría és Puskás között további párhuzam, hogy úgy szerepeltek az 1962-es spanyol vb-keretben, hogy korábban mindketten másik ország – Uruguay, illetve Magyarország – színeiben játszottak világbajnokságon.

Hogy maradt le a vb-címről Santamaría?

Az 1954-es vb-elődöntőben éppen egymás ellen is játszhattak volna, de a vb-történeti sorozatunkban felidézett fantasztikus mérkőzésen Puskás sérülése miatt még nem volt bevethető. A magyarok nélküle is nyertek a világbajnokság álomcsapatába is beválasztott Santamaríával felálló Uruguay ellen, de végül Puskás nem lett világbajnok.