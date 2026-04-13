Szoboszlai kellemetlen kérdést kapott, megtette, amit megkívánt tőle Liverpool

Egyoldalú mérkőzést hozott a PSG és a Liverpool Bajnokok Ligája negyeddöntőjének párizsi felvonása. A címvédő franciák minden statisztikában ellenfelük fölé nőttek, az angolok olcsón megúszták, hogy csak 2-0-ra kaptak ki, miközben nekik kaput eltaláló lövésük sem volt. Kedden 21 órakor rendezik a visszavágót az Anfielden, Szoboszlai Dominik ígéretet tett a szurkolóknak, beleadnak apait-anyait, hogy megfordítsák a párharcot.

Az első mérkőzés nem Szoboszlai Dominikék elképzelései szerint alakult Fotó: Adam Davy / PA Wire

– Teljes mértékben hiszek a továbbjutásban, mert tudom, mire vagyunk képesek, milyen játékosaink vannak és ismerem a mentalitásunkat. Ezt már sokszor megmutattuk, és holnap is erre lesz szükségünk. Mindent beleadunk holnap, a legjobbunkat fogjuk nyújtani az első perctől a 90-ig vagy akár a 120-ig. Készen állok meghalni a pályán holnap, és ez az összes többi játékosra is igaz. Nagyon akarjuk ezt, és ezért dolgozunk. Az Anfielden pedig bármi megtörténhet, fontos tényező lesz holnap is. Ezt már sokszor láttuk ebben és az előző idényben is. Nemcsak a kezdőcsapat és a cserék számítanak majd, hanem az egész stadion – fogalmazott a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón a magyar középpályás, aki nem akarta felfedni a Liverpool kártyáit. – Az biztos, hogy ez más meccs lesz az előzőhöz képest, változtatni fogunk bizonyos dolgokon. Láttuk, mit csinált a Paris Saint-Germain az első mérkőzésen, azt is figyelembe véve készülünk. Teljes erőbedobással kell játszanunk, hogy ha esetleg mégsem jutunk tovább, akkor is elmondhassuk, hogy mindent megpróbáltunk, és emelt fővel jöhessünk le a pályáról. Mindenki tudja, mit kell tennünk, nagy lehetőség előtt állunk.

A PSG az előző hétvégére szünetet kapott a francia bajnokságban, a Liverpool viszont közben is hajtott, szombaton fontos mérkőzést nyert meg a Fulham ellen (2-0). Szoboszlai szerint azzal nem mentegetőzhetnek, hogy a párizsiak többet pihenhetnek, profikhoz méltó módon meg kell oldaniuk a helyzetet.

Szoboszlai elnézést kért a Liverpool-szurkolóktól

Várható volt, hogy felmerül a sajtótájékoztatón a Manchester City elleni FA-kupa-mérkőzés. Az égszínkékek 4-0-ra kiütötték a riválist, Szoboszlai pedig a Vörösök szurkolóival viaskodott, látszólag hergelte őket. Most teljesítette az elvárásokat, bocsánatot kért.

Szeretném egyértelműsíteni, hogy félreértettük egymást a szurkolókkal, nem rossz szándékkal mondtam, amit mondtam. Tisztában vagyok vele, hogy mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak. Játékosként mindent megteszünk értük és magunkért is. Elnézést kérek a félreértés miatt, a szurkolók is érezhetik, hogy nem látom magam náluk különbnek, pontosan ugyanúgy érzek, mint ők. Velük vagyok, velük vagyunk, remélhetőleg ők is velünk lesznek.

Szoboszlai végezetül hozzátette, ha két vezéregyéniség, Mohamed Szalah és Andy Robertson nyári távozása után nagyobb felelősséget kell magára vállalnia, azt szívesen teszi. Mint mondta, a magyar válogatott csapatkapitányaként már hozzászokott ehhez a szerephez, és a fiatalabb játékosok rendelkezésére áll, ha támogatásra van szükségük.