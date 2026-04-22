Fájdalmas magyar vereség az Eb-döntőben, birkózóink két éremmel gazdagodtak

Szőke Alex kedden a 16 között az örmény Hajk Hlojant, a negyeddöntőben a török Abdül Kadir Cebit verte simán, majd az elődöntőben 3-0-s sikert aratott az ukrán Vladen Kozliuk felett. A fináléban a címvédő bolgár Kiril Milovval küzdött meg, és óriási küzdelem végén 3-1-re kikapott.

Szőke Alex fájdalmas veresége

Szőke Alex – utánpótlás Eb- és világbajnoki győzelmekkel a háta mögött – 2021-ben robbant be a felnőtt mezőnybe, amikor előbb kijutott az olimpiára, majd ott ötödik lett, néhány hónappal később pedig világbajnoki ezüstérmet nyert. Azt követően nehéz időszakon ment át, súlyos sérülés miatt másfél évig nem versenyzett, aztán visszatért, de a párizsi játékokra nem jutott ki. Hosszú idő után a tavalyi éve már jól alakult, tavasszal harmadik lett az Eb-n, majd ősszel ötödik a vb-n, ugyanakkor talán nem túlzás kijelenteni, hogy az igazi áttörésre egészen keddig kellett várnia, amikor kiváló, kiegyensúlyozott birkózással a döntőig menetelt. Szőke a korai programban az örmény Hajk Hlojant 1-3-as hátrányból győzte le 8-3-ra, a negyeddöntőben pedig a török Abdül Kadir Cebit verte egy sima mérkőzésen. A késő délutáni elődöntőben akciókra nem volt szüksége, anélkül is magabiztos, 3-0-s sikert aratott az ukrán Vladen Kozliuk felett.

A magyar klasszis számára a nap egyetlen negatívuma az volt, hogy az elődöntőben a csuklyásizmát meghúzta, ennek ellenére bizakodva tekintett a címvédő bolgár Kiril Milov elleni szerda esti finálé elé. Mint mondta, a bolgárral jól ismerik egymást, egyelőre Milov jobban áll vele szemben – kétszer kikapott tőle, míg egyszer legyőzte –, de bízik benne, hogy csak a döntő végéig.

A két klasszis kedden elődöntőik után barátságosan megölelték egymást és váltottak egy-két kedves szót, szerdán pedig a szőnyegen is öleléssel üdvözölték egymást, a barátság aztán itt véget ért, a meccset mindketten óriási lendülettel kezdték. Előbb Milov indított veszélyesen, majd Szőke volt nagyon közel egy sikeres karberántáshoz. Akció azonban nem született állásból a folytatásban sem. A bíróknak másfél perc után valahogy dönteniük kellett, és ők a magyart figyelmeztették és küldték le (0-1), Milov pedig fejlefogásból sikeresen billentett, így 3-0-ra elhúzott.