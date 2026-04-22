Fájdalmas magyar vereség az Eb-döntőben, birkózóink két éremmel gazdagodtak

Szőke Alex nagy csatában elveszítette döntőjét, így ezüstérmet nyert szerdán a kötöttfogásúak 97 kilogrammos súlycsoportjában a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. A szerdai programban nem Szőke Alex érme volt az egyetlen magyar dobogós helyezés, a kötöttfogásúak 82 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Lévai Zoltán könnyed, technikai tusos sikerrel lett bronzérmes.

2026. 04. 22. 21:41
Szőke Alex elveszítette az Eb-döntőt Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Szőke Alex kedden a 16 között az örmény Hajk Hlojant, a negyeddöntőben a török Abdül Kadir Cebit verte simán, majd az elődöntőben 3-0-s sikert aratott az ukrán Vladen Kozliuk felett. A fináléban a címvédő bolgár Kiril Milovval küzdött meg, és óriási küzdelem végén 3-1-re kikapott.

Szőke Alex ezüstérme előtt Lévai Zoltán (pirosban) bronzérmet nyert Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség

Szőke Alex fájdalmas veresége

Szőke Alex – utánpótlás Eb- és világbajnoki győzelmekkel a háta mögött – 2021-ben robbant be a felnőtt mezőnybe, amikor előbb kijutott az olimpiára, majd ott ötödik lett, néhány hónappal később pedig világbajnoki ezüstérmet nyert. Azt követően nehéz időszakon ment át, súlyos sérülés miatt másfél évig nem versenyzett, aztán visszatért, de a párizsi játékokra nem jutott ki. Hosszú idő után a tavalyi éve már jól alakult, tavasszal harmadik lett az Eb-n, majd ősszel ötödik a vb-n, ugyanakkor talán nem túlzás kijelenteni, hogy az igazi áttörésre egészen keddig kellett várnia, amikor kiváló, kiegyensúlyozott birkózással a döntőig menetelt. Szőke a korai programban az örmény Hajk Hlojant 1-3-as hátrányból győzte le 8-3-ra, a negyeddöntőben pedig a török Abdül Kadir Cebit verte egy sima mérkőzésen. A késő délutáni elődöntőben akciókra nem volt szüksége, anélkül is magabiztos, 3-0-s sikert aratott az ukrán Vladen Kozliuk felett.

A magyar klasszis számára a nap egyetlen negatívuma az volt, hogy az elődöntőben a csuklyásizmát meghúzta, ennek ellenére bizakodva tekintett a címvédő bolgár Kiril Milov elleni szerda esti finálé elé. Mint mondta, a bolgárral jól ismerik egymást, egyelőre Milov jobban áll vele szemben – kétszer kikapott tőle, míg egyszer legyőzte –, de bízik benne, hogy csak a döntő végéig.

A két klasszis kedden elődöntőik után barátságosan megölelték egymást és váltottak egy-két kedves szót, szerdán pedig a szőnyegen is öleléssel üdvözölték egymást, a barátság aztán itt véget ért, a meccset mindketten óriási lendülettel kezdték. Előbb Milov indított veszélyesen, majd Szőke volt nagyon közel egy sikeres karberántáshoz. Akció azonban nem született állásból a folytatásban sem. A bíróknak másfél perc után valahogy dönteniük kellett, és ők a magyart figyelmeztették és küldték le (0-1), Milov pedig fejlefogásból sikeresen billentett, így 3-0-ra elhúzott.

Ezek után mintha mindketten arra készültek volna, hogy a második szakasz elején Szőke visszakapja majd az esélyt, mert a korábbiaknál kicsit visszafogottabban gyűrték egymást a szőnyeg közepén. A második menetben a vártnak megfelelően alig negyven másodperc után jött is Milov figyelmeztetése (1-3), a magyar kötöttfogású pedig pörgetést készített elő, de hiába tűnt úgy, hogy sikerült jól összefognia a bolgárt, az utolsó pillanatban kicsit szétcsúszott a fogás, majd az újabb kísérletek sem sikerültek. Az elszalasztott lehetőség bosszantó lehetett, de Szőke állásból nagy energiákat mozgósított, olyannyira, hogy az utolsó perc elején Milovot ismét leküldték passzivitásért. Ez ugyan újabb pontot már nem ért – csak az első két büntetés jár ponttal –, de a magyar kapott egy újabb lehetőséget parterhelyzetből, ahonnan ezúttal emeléssel próbálkozott, de így sem tudott akciót csinálni.

Az utolsó fél percben mindkét birkózó már nagyon elgyötört volt, a magyar viszont így is ment tovább előre, egy ízben pedig nagyon ígéretes karberántást indított, Milov viszont kicsúszott a kezei közül, ez a védekezés pedig karrierje harmadik Eb-címét jelentette a számára.

– Fáj, nagyon fáj. Az első menetben a passzivitás után a fejlefogást eladta, kétszer volt lehetőségem támadni lentről, nem ment, úgyhogy így jártam. Pozitívan kell tekinteni a dolgokra, tavaly bronzérmes voltam, most második lettem, hosszú az út, nehéz, de úgy vélem, jó az, amit csinálunk, és visszatértem önmagamhoz – értékelt az ESMTK 26 éves versenyzője.

Lőrincz Viktor szövetségi kapitány a vereség kapcsán a lenti helyzeteket emelte ki, de hangsúlyozta, hogy büszke és elégedett Szőke Alexre és a teljes magyar kötöttfogású-csapatra.

– Ki-ki mérkőzés volt, aminek szerintem sokkal másabb lett volna a kimenetele, ha a bolgárt küldik le először. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a fejlefogás a gyengéje Alexnek, ezzel sokat kell foglalkozni és persze az is tény, hogy aki nyerni akar, annak akciót kell csinálnia. Most a vesztes döntő után kicsit szomorú az ember, de összességében nagyon jól szerepeltünk, aminek nagyon örülök – értékelt az MTI-nek a szakvezető. 

A tokiói játékokon ötödik, 2021-ben világbajnoki ezüstérmes Szőke Alex tavalyi bronzérme után karrierje második Eb-medálját gyűjtötte be. Ez volt a magyar küldöttség negyedik dobogós helyezése Tiranában, ahol szerdán a 82 kilós Lévai Zoltán harmadik lett, kedden pedig Vitek Dárius nehézsúlyban (130 kg) ezüst-, míg a 77 kilogrammos Fritsch Róbert bronzéremmel zárt.

Lévai Zoltán megnyerte a bronzmeccset

Lévai Zoltán éveken át 77 kilóban volt válogatott és 2020-ban Eb-ezüstöt nyert, majd egy súlyos szívizomgyulladás miatti hosszabb kihagyás után 2022-ben vb-ezüsttel tért vissza, 2023-ban pedig Eb-harmadik lett, egy évvel később a párizsi olimpián hetedik helyen végzett. Lévai a tavalyi Európa-bajnokságon a kilencedik lett, a vb-re pedig elbukta a Fritsch Róbert elleni válogatót, idén pedig már 82 kilóban szerepelt és harcolta ki a helyét az utazó csapatban.

A keddi napon két meccset vívott, előbb a cseh Michal Zelenkát magabiztosan felülmúlta, a negyeddöntőben viszont az orosz Adlet Tyuljubajev ellen nem volt esélye. Legyőzője azonban döntőbe jutott, Lévai pedig így folytathatta a versenyt, ráadásul nem is a vigaszágon, hanem rögtön a bronzmeccsen.

Az éremért a horvátok tavalyi vb-harmadikjával, Karlo Kodriccsal kellett megküzdenie, aki nem tűnt könnyű riválisnak, és a meccs elején ennek megfelelően keményen megizzasztotta a magyart állásból. A szokatlanul nyílt és élvezetes állócsatát ezúttal nem a bírók akasztották meg egy leküldéssel, hanem a horvát egy válldobással, melyet két pontért sikerült végrehajtania. Lévai ugyanakkor nagyon észnél volt, gyakorlatilag azonnal visszafogott (1-2), és sikerült beszorítania ellenfele bal karját, majd sorozatban négyszer bebillentette Kodricot, ezzel pedig 9-2-re elhúzott. Ekkor a meccs eldőlt, az egyetlen kérdés az maradt, hogy végigmegy-e a találkozó, vagy idő előtt véget ér. A horvát birkózónak végül a szünetig sem sikerült elhúznia a mérkőzést, mert egy kétségbeesett indítását Lévai remekül kontrázta meg és mögé került, ezzel pedig 11-2-es technikai tussal győzött.

– Nagyon örülök ennek az éremnek. Egy jó visszaigazolása a munkánknak és nagy lendületet ad a folytatásra – nyilatkozta az MTI-nek Lévai Zoltán, aki elmondása szerint jó formában érkezett a versenyre, épp ezért kicsit bosszantotta az elveszített negyeddöntő. – A cseh fiú ellen nem volt egyszerű, egy kicsit könnyebb győzelemre számítottam, a negyeddöntőben pedig elkövettem egy hibát, és hagytam, hogy az orosz akciót csináljon rajtam, majd úgy érzem, a bírók sem voltak korrektek, mert az ellenfelem folyamatosan szabálytalankodott, a végén mégis engem büntettek. Ezen persze túltettem magam és igyekeztem a mai meccsre koncentrálni.

Lévai a bronzmeccsre térve azt emelte ki, hogy nem zavarta meg riválisa válldobása: – Nem estem pánikba, egy ilyen kétpontos akció után még bőven van lehetőség a fordításra, most pedig szerencsére egyből vissza tudtam támadni. Elégedett vagyok ezzel az Eb-vel és nyáron szeretnék eredeti súlycsoportomban, 77 kilogrammban kijutni a világbajnokságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

