Felfedjük, mi köze van José Mourinhónak a László Kórházhoz

Vasárnap délután a Slavia Praha elszenvedte első vereségét a cseh labdarúgó-bajnokság mostani kiírásában. Ezzel a 2025–26-os évadban egyedül a Benfica nem talált még legyőzőre Európa élvonalbeli bajnokságaiban. José Mourinho vezetőedző együttese azonban alighanem veretlen idény esetén is lemondhat a portugál bajnoki címről, márpedig a futball történetében hasonló nem gyakran – a férfimezőnyben csupán hétszer – fordult elő.

Wiszt Péter
2026. 04. 23. 5:20
José Mourinho csapatai közül először a Benfica zárhat veretlenül bajnoki idényt, de ez sem feltétlenül ér aranyérmet Fotó: Brazil Photo Press via AFP/Bruno de Carvalho
Bő negyed évszázadig egyedi volt a szófiaiak története, aztán a Benfica beállt a sorba. A portugál rekordbajnok az 1972–73-as idényben veretlenül szerzett aranyérmet, öt évvel később viszont hiába zárt ismét vereség nélkül, ezúttal csak második lett. John Mortimore csapata 21 győzelemmel és 9 döntetlennel végzett – csakúgy, mint ahogyan a 2025–26-os évadban pillanatnyilag José Mourinho gárdája áll –, ám a Porto 22-7-1-es mérlege ugyanúgy 51 pontot jelentett, és rosszabb gólkülönbséggel a lisszaboniak lemaradtak a címvédésről.

Akárcsak a Szpartak Szófia, a Perugia is elszalasztotta a legnagyobb esélyét a bajnoki címre. A hetvenes években Olaszországban sem volt ritka a pontosztozkodás, a Serie A 1978–79-es kiírásában minden csapat legalább tíz (!) döntetlent játszott a harminc forduló alatt. Az idénybeli legtöbb iksz a Perugia nevéhez fűződött: a 11 győzelemhez társult 19 döntetlen összesen 41 pontot ért. Ez azonban hárommal kevesebb volt a Milan 44-énél, így a jelenleg az olasz harmadosztályban szereplő klubnak meg kellett elégednie az ezüstéremmel.

A 47 éve bajnoki második Perugia:

A Galatasaray története a Benficáéra hajaz, hiszen az isztambuliak is rekordbajnokok hazájukban, az eddigi egyetlen veretlen évaduk mégsem járt első hellyel. Negyven évvel ezelőtt 36 forduló alatt nem találtak legyőzőre, de a 16 döntetlen túl soknak bizonyult, és a szintén 56 pontot szerzett városi rivális, a Besiktas a jobb gólkülönbségének köszönhetően elhappolta a trófeát a Galata elől.

A jugoszláv bajnokságban a Hajduk Split 1950-ben veretlenül lett bajnok, majd majdnem ötven évet kellett várni, hogy az akkor már Szerbia és Montenegró-i ligában ismét történjen hasonló. 1990 óta csupán egyszer nem a Partizan Belgrád vagy a Crvena zvezda volt Szerbia legjobb csapata: 1998-ban FK Obilics megelőzte a városi riválisokat. A címvédéshez is közel járt a klub, ám az 1998–99-es idényben hiába volt 24 forduló alatt húsz győzelme és négy döntetlenje, a Partizan 21-3-0-s mérlege még több pontot jelentett, ezért a nemzetközi kupákból kizárt Obilics veretlenül is csak ezüstérmes lett. Az új évezred elején aztán pénzügyi problémák miatt összeomlott az együttes, így mára nem találkozhatunk a nevével a szerb elitfutballban.

A Partizan kilenc évvel később is jól jött ki ilyen esetből, akkor a Crvena zvezda volt az érem másik oldalán. A vörös-fehérek 33 forduló alatt 21 győzelmet és 12 döntetlent gyűjtöttek, de a 75 pontjuk öttel kevesebb volt a 24-8-1-es mérleggel végzett riválisénál. A Crvena zvezda azóta további két alkalommal produkált veretlen idényt, 2021-ben és 2023-ban pedig már a bajnoki aranyérem is összejött a jó teljesítmény mellé.

A Sheriff Tiraspol a moldáv bajnokság új évezredben rendezett első 23 kiírásából 21-et megnyert, a 2006–07-es évadban ráadásul veretlenül. 2024-ben aztán lemaradt az aranyéremről, ám úgy tűnt, 2025-ben visszahódíthatja a címet. A Real Madrid elleni idegenbeli BL-sikeréről is ismert klub azonban tavaly hiába lett nagy fölénnyel alapszakaszgyőztes, a rájátszásban a tíz mérkőzéséből csupán ötöt nyert meg, így a veretlensége ellenére gratulálnia kellett a várhelyi Mislami bajnoki címéhez.

A Sheriff Tiraspol kétszer volt már veretlen a moldáv bajnokságban, de a Real Madrid otthonában 2021 őszén aratott 2-1-es győzelme ennél is nagyobb szó volt
Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut

Magyarországon a László Kórház SC női csapata ért el ilyet

A női futballban még ritkább a hasonló eset. Európában egészen 2019-ig egyetlen női élvonalbeli csapat maradt le veretlenül az aranyéremről: az 1992–93-as magyar bajnokságban a László Kórház SC egyszer sem kapott ki, mégis megelőzte őt a Renova Spartacus a tabellán. Az elmúlt években aztán Izlandon (Breidablik, 2019), Norvégiában (Rosenborg, 2020) és Horvátországban (Split, 2021) is történt ilyen, így a László Kórház SC története már nem egyedi a női futballban.

Ahogy láthattuk, a férfiaknál ennél valamelyest több (hét) ilyen eset volt. Bár a Crvena zvezda és a Sheriff Tiraspol bajnoki cím nélküli veretlen idénye között 17 év telt el, könnyen lehet, hogy a lista újabb, nyolcadik elemére csak egy évet kell várni: a Benfica heteken belül másodszor is feliratkozhat a nem feltétlenül kívánt névsorra.

