Felfedjük, mi köze van José Mourinhónak a László Kórházhoz

A jugoszláv bajnokságban a Hajduk Split 1950-ben veretlenül lett bajnok, majd majdnem ötven évet kellett várni, hogy az akkor már Szerbia és Montenegró-i ligában ismét történjen hasonló. 1990 óta csupán egyszer nem a Partizan Belgrád vagy a Crvena zvezda volt Szerbia legjobb csapata: 1998-ban FK Obilics megelőzte a városi riválisokat. A címvédéshez is közel járt a klub, ám az 1998–99-es idényben hiába volt 24 forduló alatt húsz győzelme és négy döntetlenje, a Partizan 21-3-0-s mérlege még több pontot jelentett, ezért a nemzetközi kupákból kizárt Obilics veretlenül is csak ezüstérmes lett. Az új évezred elején aztán pénzügyi problémák miatt összeomlott az együttes, így mára nem találkozhatunk a nevével a szerb elitfutballban.

A Partizan kilenc évvel később is jól jött ki ilyen esetből, akkor a Crvena zvezda volt az érem másik oldalán. A vörös-fehérek 33 forduló alatt 21 győzelmet és 12 döntetlent gyűjtöttek, de a 75 pontjuk öttel kevesebb volt a 24-8-1-es mérleggel végzett riválisénál. A Crvena zvezda azóta további két alkalommal produkált veretlen idényt, 2021-ben és 2023-ban pedig már a bajnoki aranyérem is összejött a jó teljesítmény mellé.

A Sheriff Tiraspol a moldáv bajnokság új évezredben rendezett első 23 kiírásából 21-et megnyert, a 2006–07-es évadban ráadásul veretlenül. 2024-ben aztán lemaradt az aranyéremről, ám úgy tűnt, 2025-ben visszahódíthatja a címet. A Real Madrid elleni idegenbeli BL-sikeréről is ismert klub azonban tavaly hiába lett nagy fölénnyel alapszakaszgyőztes, a rájátszásban a tíz mérkőzéséből csupán ötöt nyert meg, így a veretlensége ellenére gratulálnia kellett a várhelyi Mislami bajnoki címéhez.

A Sheriff Tiraspol kétszer volt már veretlen a moldáv bajnokságban, de a Real Madrid otthonában 2021 őszén aratott 2-1-es győzelme ennél is nagyobb szó volt

Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut

Magyarországon a László Kórház SC női csapata ért el ilyet

A női futballban még ritkább a hasonló eset. Európában egészen 2019-ig egyetlen női élvonalbeli csapat maradt le veretlenül az aranyéremről: az 1992–93-as magyar bajnokságban a László Kórház SC egyszer sem kapott ki, mégis megelőzte őt a Renova Spartacus a tabellán. Az elmúlt években aztán Izlandon (Breidablik, 2019), Norvégiában (Rosenborg, 2020) és Horvátországban (Split, 2021) is történt ilyen, így a László Kórház SC története már nem egyedi a női futballban.