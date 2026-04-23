Felfedjük, mi köze van José Mourinhónak a László Kórházhoz

Bő negyed évszázadig egyedi volt a szófiaiak története, aztán a Benfica beállt a sorba. A portugál rekordbajnok az 1972–73-as idényben veretlenül szerzett aranyérmet, öt évvel később viszont hiába zárt ismét vereség nélkül, ezúttal csak második lett. John Mortimore csapata 21 győzelemmel és 9 döntetlennel végzett – csakúgy, mint ahogyan a 2025–26-os évadban pillanatnyilag José Mourinho gárdája áll –, ám a Porto 22-7-1-es mérlege ugyanúgy 51 pontot jelentett, és rosszabb gólkülönbséggel a lisszaboniak lemaradtak a címvédésről.
Akárcsak a Szpartak Szófia, a Perugia is elszalasztotta a legnagyobb esélyét a bajnoki címre. A hetvenes években Olaszországban sem volt ritka a pontosztozkodás, a Serie A 1978–79-es kiírásában minden csapat legalább tíz (!) döntetlent játszott a harminc forduló alatt. Az idénybeli legtöbb iksz a Perugia nevéhez fűződött: a 11 győzelemhez társult 19 döntetlen összesen 41 pontot ért. Ez azonban hárommal kevesebb volt a Milan 44-énél, így a jelenleg az olasz harmadosztályban szereplő klubnak meg kellett elégednie az ezüstéremmel.
A 47 éve bajnoki második Perugia:
A Galatasaray története a Benficáéra hajaz, hiszen az isztambuliak is rekordbajnokok hazájukban, az eddigi egyetlen veretlen évaduk mégsem járt első hellyel. Negyven évvel ezelőtt 36 forduló alatt nem találtak legyőzőre, de a 16 döntetlen túl soknak bizonyult, és a szintén 56 pontot szerzett városi rivális, a Besiktas a jobb gólkülönbségének köszönhetően elhappolta a trófeát a Galata elől.
